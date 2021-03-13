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  السبت 29 رجب 1442

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أخبار

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على عدد من الفلسطينيين جنوب الخليل

السبت 29 رجب 1442
 
 
 
 
 
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على عدد من الفلسطينيين جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على عدد من الفلسطينيين جنوب الخليل

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الوقت-قالت مصادر فلسطينية محلية حقوقية، اليوم السبت، أن عدداً من الفلسطينيين أصيب صباح اليوم بجروح من بينهم مواطن وزوجته إضافة إلى إصابة عدد من أطفاله من جراء اعتداء المستوطنين عليهم جنوب الخليل.

وكشفت هذه المصادر أن ما يزيد على 40 مستوطناً هاجموا بالحجارة وبآلات حادة سيارة المواطن سعيد عوض خلال عمله في أرضه في منطقة شعب البطم جنوب الخليل وقد هاجمه عشرات المستوطنين من مستوطنة " متسلي يائير".

وفي هذا السياق، دعت لجان العمل الوطني والشعبي والفصائلي للتصدي لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة غداً لقرية مسافر يطا جنوب الخليل.

وكان الفلسطينيون قد تصدوا أمس الجمعة لاعتداءات الاحتلال في الكثير من مناطق الضفة الغربية، ولا سيما في بلدة عزون شرق قلقيلية وكفرقدوم وبيت دجن شرقَ نابلس، حيث قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأُسبوعية الرافضة للاستيطان شمال الضفة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحيّ والمعدني وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح من بينهم وزير العمل نصري أبو جيش.

كما أصيب العشرات بالاختناق والكدمات نتيجة اعتداء الجنود عليهم بالضرب بأعقاب البنادق.

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