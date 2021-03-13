استهداف رتل أمريكي جنوب العراق و"أهل الكهف" تتبنى

الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، اليوم السبت، أن فصيل "أهل الكهف" تبنى عملية استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي في العراق.

وفي بيان له نشر اليوم، قال الفصيل أنه "تبنى عملية استهداف رتل للاحتلال الأميركي صباح اليوم (السبت) بالعبوات الناسفة، في محافظة القادسية العزيزة".

وكان فصيل "أهل الكهف" العراقي دعا العراقيين، في 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى الابتعاد عن الأرتال الأميركية والنقاط التي تتواجد فيها مصالح لواشنطن في العراق، حفاظاً على حياتهم.

الفصيل، الذي أعلن عن نفسه في نيسان/ أبريل العام الماضي، أكّد في بيان له أن العراقيين العاملين مع القوات الأميركية في الدعم اللوجستي؛ يتحملّون مسؤولية القتل أو الجرح أثناء مرورهم في المحافظات العراقية.

وفي تموز/ يوليو 2020 تبنّى الفصيل المذكور تدمير رتل دعم لوجستي كبير تابع للجيش الأميركي، مع توابعه من حمايات أمنية أجانب الجنسية في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين. وكانت مصادر عشائرية قالت حينها، إن انفجاراً استهدف رتل دعم لوجستي يتبع الجيش الأميركي قرب منطقة مكيشيفة في محافظة صلاح الدين.