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  السبت 29 رجب 1442

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أخبار

تخت روانجي: يجب الالغاء الفوري للحظر غير القانوني لمواجهة كورونا

السبت 29 رجب 1442
 
 
 
 
 
تخت روانجي: يجب الالغاء الفوري للحظر غير القانوني لمواجهة كورونا
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الوقت- اكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي على الالغاء الفوري للحظر غير القانوني من اجل وصول مئات ملايين الافراد الى لقاح كورونا في مختلف انحاء العالم.

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": فقط معا وعن طريق نهج عالمي شامل سنكون قادرين على القضاء على هذه الجائحة.

واشار الى اجراءات الحظر الاحادية وتاثيرها على الوصول الى لقاح كورونا واضاف: ان اجراءات الحظر الاحادية غير القانونية تمنع وصول مئات ملايين الافراد في مختلف انحاء العالم الى لقاح "كوفيد-19" (كورنا).

واكد تخت روانجي على وقف اجراءات الحظر غير القانونية على وجه السرعة للحفاظ على حياة الافراد.

واستخدم سفير ايران هاشتاغ "فقط معا" في تغريدته هذه.

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