تنديداً بجرائم العدوان واستمرار الحصار على الشعب اليمني.. وقفات احتجاجية في الحديدة

الوقت- شهدت محافظة الحديدة اليمنية، يوم أمس، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، للتنديد بجرائم العدوان واستمرار الحصار على الشعب اليمني تحت شعار “على خطى الشهيد القائد سنواجه العدوان والحصار ونقارع المستكبرين”.

وندد المشاركون في الوقفات، باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، والذي يٌعد جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للمواثيق والقيم والأعراف والقوانين الدولية الإنسانية.

وأكدوا أن جرائم وحصار العدوان الأمريكي السعودي لن تثني الشعب اليمني عن الصمود في مواجهة العدوان وتقديم المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر.

وأشاد بالانتصارات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات خاصة جبهة تحرير مأرب، والعمليات النوعية للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في العمق السعودي.

واستنكرت بيانات صادرة عن الوقفات صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووقوفهما موقف المتفرج إزاء جرائم العدوان ومنها احتجاز سفن المشتقات النفطية رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح أممية.

وأكدت استمرار الصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد، ومواصلة معركة التحرر حتى تحقيق الانتصار على قوى العدوان ومرتزقته وتطهير كل شبر من أرض اليمن.

وحمّلت البيانات، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتحالف العدوان والمنظمات الدولية مسئولية تداعيات منع دخول المشتقات النفطية على القطاعات الحيوية والخدمية والذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.