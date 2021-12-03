معارض سعودي: الملك سلمان لا يعلم ما يجري في المملكة والأمير أحمد بديلاً لـ بن سلمان

الوقت-نشر المعارض السعودي سعد الفقيه، في مقطع فيديو له نشر اليوم في موقع "الواقع السعودي"، تفاصيل خطيرة بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز، مرجحاً عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى واجهة المشهد السياسي قريباً.

وبحسب المعارض السعودي، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز ليس مهمشاً فقط بل ولا يدري ما الذي يجري في المملكة مضيفاً: “بدأ معه زهايمر منذ 2013 ووصل إلى مرحلة اللا عودة في 2016 أو 2017”

وتابع: “الملك سلمان لم يعد يستطيع أن يدرك ما يجري وذاكرته القريبة لا تتجاوز بضعة دقائق وبالتالي فإنه بالضرورة يجب أن يهمش”.

وأضاف الفقيه: “اللوم ليس على الملك سلمان أو نجله محمد بل اللوم على الشعب كله والأسرة الحاكمة والمثقفين الذين يدركون الحقيقة ويتجاهلونها”.

-وفيما يتعلق بالرفض الدولي للتعامل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الفقيه: “عدم التعامل مع ابن سلمان هذا بروتوكل عالمي ويواصل العالم التعامل مع الملك سلمان بشكل طبيعي لحين الإعلان الرسمي من الدولة بأنه مصاب بالمرض”.

وحول إمكانية إقدام ابن سلمان على شن حملة اعتقالات جديدة بالسعودية لأمراء أل سعود، قال: “ابن سلمان لن يعيد اعتقال أفراد الأسرة الحاكمة فهو أخذ أموالهم كلهم وبدأ بشكل تدريجي من أصحاب المليارات إلى الأقل فالأقل حتى لا يبقى أحد غني في البلد إلا هو”.

وأضاف: “كل من يستلم بعد محمد بن سلمان سيجبر على تقديم التنازلات لأن ابن سلمان فضحهم واذلهم وأهانهم”.

وفيما يتعلق بالأمير أحمد بن عبد العزيز، أكد الفقيه، أن الأمير السعودي لا يختلف عن النظام الحاكم في السعودية فهو لديه عقلية الامتلاك ولديه شعور بتفوق آل سعود ولديه التبعية لأمريكا، واستدرك بالقول: “لكن عنده جانب أفضل منهم فهو ليس ساديا وهو أخف منهم في هذا الجانب وهو ليس شرير مثل محمد بن سلمان وآخرين.

وأضاف: “الأمير أحمد ليس لديه نزعة ضد الدين ويحترم العلماء والإسلاميين والشخصيات الإسلامية في الخارج وعندما استلم وزارة الداخلية حسن أوضاع السجون وأطلق سراح بعض المعتقلين ولكنه أزيح من قبل الملك عبد الله بعد ذلك”.