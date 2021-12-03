تعرض سفينة تجارية إيرانية في المتوسط لهجوم إرهابي!

الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الجمعة، أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم ارهابي في البحر الابيض المتوسط.

وبحسب المعلومات فقد تسبب الهجوم الارهابي الذي استهدف سفينة حاويات ايرانية في البحر المتوسط بأضرار في هيكل السفينة دون اصابة اي من طاقمها.

وفي هذا السياق، قال على غياثيان المتحدث باسم شركة الشحن في إيران الإسلامية في مقابلة مع نور نيوز: في أعقاب اصابة جسم متفجر هیکل سفينة حاويات إيران- شهركرد، الذي وقع يوم الأربعاء 11 آذار / مارس، في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، تضرر جزء من هیکل السفينة.

وكانت هذه السفينة، التابعة لشركة إيران الإسلامية لنقل حاويات الشحن، في طريقها من إيران إلى أوروبا. وبعد اصطدام الجسم المتفجر بجسم السفينة، وقع حريق صغير في موقع الانفجار، تم احتواؤه على الفور بجهود قائد السفينة وطاقمها في الوقت المناسب ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

وكشف مصدر من على متن السفينة أن السفينة شهركرد ستواصل طريقها بعد فحص مدى الضرر وإصلاح الضرر.

يذكر انه يوم الجمعة الفائت، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، أن سفينة "إسرائيلية" تعرضت لانفجار في بحر العرب، كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية.