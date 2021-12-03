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  الجمعة 28 رجب 1442

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ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

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أخبار

تعرض سفينة تجارية إيرانية في المتوسط لهجوم إرهابي!

الجمعة 28 رجب 1442
 
 
 
 
 
تعرض سفينة تجارية إيرانية في المتوسط لهجوم إرهابي!

تعرض سفينة تجارية إيرانية في المتوسط لهجوم إرهابي!

الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الجمعة، أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت

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الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الجمعة، أن سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم ارهابي في البحر الابيض المتوسط.

وبحسب المعلومات فقد تسبب الهجوم الارهابي الذي استهدف سفينة حاويات ايرانية في البحر المتوسط بأضرار في هيكل السفينة دون اصابة اي من طاقمها.

وفي هذا السياق، قال على غياثيان المتحدث باسم شركة الشحن في إيران الإسلامية في مقابلة مع نور نيوز: في أعقاب اصابة جسم متفجر هیکل سفينة حاويات إيران- شهركرد، الذي وقع يوم الأربعاء 11 آذار / مارس، في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، تضرر جزء من هیکل السفينة.

وكانت هذه السفينة، التابعة لشركة إيران الإسلامية لنقل حاويات الشحن، في طريقها من إيران إلى أوروبا. وبعد اصطدام الجسم المتفجر بجسم السفينة، وقع حريق صغير في موقع الانفجار، تم احتواؤه على الفور بجهود قائد السفينة وطاقمها في الوقت المناسب ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

وكشف مصدر من على متن السفينة أن السفينة شهركرد ستواصل طريقها بعد فحص مدى الضرر وإصلاح الضرر.

يذكر انه يوم الجمعة الفائت، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، أن سفينة "إسرائيلية" تعرضت لانفجار في بحر العرب، كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية.

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ايران هجوم إرهابي سفينة

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