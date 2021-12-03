هجوم مسلح لفلول داعش على منطقة البو دور في العراق واستشهاد 7 مواطنين

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  الجمعة 28 رجب 1442

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في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

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موسكو ودمشق قلقتان إزاء تدهور الوضع في مخيم الهول

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الوقت-أعرب كل من مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف،

هجوم مسلح لفلول داعش على منطقة البو دور في العراق واستشهاد 7 مواطنين الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الجمعة، أنه استشهد 7 أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلّح في منطق

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أخبار

هجوم مسلح لفلول داعش على منطقة البو دور في العراق واستشهاد 7 مواطنين

الجمعة 28 رجب 1442
 
 
 
 
 
هجوم مسلح لفلول داعش على منطقة البو دور في العراق واستشهاد 7 مواطنين

هجوم مسلح لفلول داعش على منطقة البو دور في العراق واستشهاد 7 مواطنين

الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الجمعة، أنه استشهد 7 أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلّح في منطق

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الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الجمعة، أنه استشهد 7 أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلّح في منطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين في العراق. ويعتقد أن فلول تنظيم داعش نفّذته.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني إن مسلّحين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا وقتلوا 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء.

وكانت قوات الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها عثرت على نفقين لداعش أثناء عملية  دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم، غربيّ الأنبار.

هذ وأعلنت قوات الحشد الشعبي أمس الخميس، العثور على صواريخ كانت معدّة لشنّ هجمات في شهر رمضان تحت عنوان "غزوة الفتح الجديد".

وتواصل قوات الحشد الشعبي تقدمها بعملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول تنظيم "داعش" في مناطق جنوب غرب كركوك.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب عملية "ثأر الشهداء" بعد  إعلان "داعش" مسؤوليته عن تفجيري بغداد في كانون الثاني/ يناير الماضي.

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