هجوم مسلح لفلول داعش على منطقة البو دور في العراق واستشهاد 7 مواطنين

الوقت-قالت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الجمعة، أنه استشهد 7 أشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلّح في منطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين في العراق. ويعتقد أن فلول تنظيم داعش نفّذته.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني إن مسلّحين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا وقتلوا 7 أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء.

وكانت قوات الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها عثرت على نفقين لداعش أثناء عملية دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم، غربيّ الأنبار.

هذ وأعلنت قوات الحشد الشعبي أمس الخميس، العثور على صواريخ كانت معدّة لشنّ هجمات في شهر رمضان تحت عنوان "غزوة الفتح الجديد".

وتواصل قوات الحشد الشعبي تقدمها بعملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول تنظيم "داعش" في مناطق جنوب غرب كركوك.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب عملية "ثأر الشهداء" بعد إعلان "داعش" مسؤوليته عن تفجيري بغداد في كانون الثاني/ يناير الماضي.