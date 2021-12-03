قائد فيلق القدس: أصوات عظام الأمريكيين وهيي تتكسر سوف تسمع في الوقت المناسب

الوقت-شدد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد قاآني، خلال كلمة له صباح اليوم القاها بمناسبة ذكرى شهداء خيبر وبدر في مجمع "آيات" الثقافي، على أن صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب.

وبحسب الاعلام الإيراني، فقد أكد العميد قاآني على ان اميركا اثبتت للعالم باغتيالها القائد قاسم سليماني بأنها مجرمة كما اعتبر الكيان الاسرائيلي بانه يحيط اليوم نفسه بجدار لكن عليه ان يثق بأننا سندمر حتى ذلك الجدار.

ولفت قائد فيلق القدس الى تصدي المقاومة لقوى الاستكبار بأيدي خاوية واضاف: قوات المقاومة تتصدى حول العالم اليوم بأيدي خاوية للمستكبرين المدججين بالسلاح، وتابع: المقاومة الفلسطينية واليمنية تصنعان اليوم الصواريخ بأيد خاوية. مشيراً الى المقاومين في اليمن وذكر: ان المقاتلين اليمنيين أذهلوا العالم بشنهم ثماني عمليات ناجحة خلال اقل من عشرة ايام مستهدفين مواقع النظام السعودي.

يذكر انه قائدِ قوةِ القدس في الحرسِ الثوري الإيراني الشهيد اللواء قاسم سليماني كان قد استشهد في 3 يناير 2020 قرب مطار بغداد بعد قصف سيارته من قوات الاحتلال الأمريكي.