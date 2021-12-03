إلهان عمر: ما هو سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولاً؟

الوقت-وجهت النائبة الديمقراطية المسلمة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس الخميس، سؤال لوزير الخارجية أنتوني بلينكن عن سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولاً باعتبارها هي التي خرجت منه.

وبحسب موقع "ميدل ايست آي" فقد أجاب بلينكن عن سؤال عمر، قائلا: "لا يمكن العودة للاتفاق النووي بمجرد الضغط على زر، لقد خرجنا منه قبل 3 أعوام وللأسف ابتعد الإيرانيون عن التزاماتهم أكثر فأكثر، لذا فإن هنالك قضايا باعثة على التحدي ينبغي البحث حولها".

وأضاف الموقع أن بلينكن دافع عن الاتفاق، معتبرا ما وصفه بـ "كبح برنامج طهران النووي" بانه "يصب في مصلحة واشنطن"، لكنه استبعد تقديم تنازلات لتأمين المحادثات مع الحكومة الإيرانية. مكررا موقف بلاده بأن على إيران اتخاذ الخطوة الأولى للالتزام بالاتفاق النووي، موضحا أن العقوبات لن ترفع قبل ذلك.

يذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد خفضت التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وجمدت العمل بالبروتوكول الاضافي نظرا لانتهاك وخروج اميركا من الاتفاق النووي وعدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها في الاتفاق.

وتؤكد ايران بانه ما لم يتم رفع الحظر الاميركي الظالم واللاقانوني فانها لن تعود عن اجراءاتها التعويضية في خفض الالتزامات النووية.