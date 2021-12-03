إلهان عمر: ما هو سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولاً؟

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  الجمعة 28 رجب 1442

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في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

أخبار

قائد فيلق القدس: أصوات عظام الأمريكيين وهيي تتكسر سوف تسمع في الوقت المناسب

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الوقت-شدد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد قاآني، خلال كلمة له صباح اليوم القاها بمناسب

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أخبار

إلهان عمر: ما هو سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولاً؟

الجمعة 28 رجب 1442
 
 
 
 
 
إلهان عمر: ما هو سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولاً؟

إلهان عمر: ما هو سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولاً؟

الوقت-وجهت النائبة الديمقراطية المسلمة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، خلال جلسة استما

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الوقت-وجهت النائبة الديمقراطية المسلمة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس الخميس، سؤال لوزير الخارجية أنتوني بلينكن عن سبب عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي أولاً باعتبارها هي التي خرجت منه.

وبحسب موقع "ميدل ايست آي" فقد أجاب بلينكن عن سؤال عمر، قائلا: "لا يمكن العودة للاتفاق النووي بمجرد الضغط على زر، لقد خرجنا منه قبل 3 أعوام وللأسف ابتعد الإيرانيون عن التزاماتهم أكثر فأكثر، لذا فإن هنالك قضايا باعثة على التحدي ينبغي البحث حولها".

وأضاف الموقع أن بلينكن دافع عن الاتفاق، معتبرا ما وصفه بـ "كبح برنامج طهران النووي" بانه "يصب في مصلحة واشنطن"، لكنه استبعد تقديم تنازلات لتأمين المحادثات مع الحكومة الإيرانية. مكررا موقف بلاده بأن على إيران اتخاذ الخطوة الأولى للالتزام بالاتفاق النووي، موضحا أن العقوبات لن ترفع قبل ذلك.

يذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد خفضت التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وجمدت العمل بالبروتوكول الاضافي نظرا لانتهاك وخروج اميركا من الاتفاق النووي وعدم وفاء الاطراف الاوروبية بالتزاماتها في الاتفاق.

وتؤكد ايران بانه ما لم يتم رفع الحظر الاميركي الظالم واللاقانوني فانها لن تعود عن اجراءاتها التعويضية في خفض الالتزامات النووية.  

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