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  الجمعة 28 رجب 1442

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أخبار

موسكو في الذكرى العاشرة للازمة في سوريا: التدخل الخارجي دمر سوريا

الجمعة 28 رجب 1442
 
 
 
 
 
موسكو في الذكرى العاشرة للازمة في سوريا: التدخل الخارجي دمر سوريا

موسكو في الذكرى العاشرة للازمة في سوريا: التدخل الخارجي دمر سوريا

الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها في الذكرى العاشرة لاندلاع الاضطرابات
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الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها في الذكرى العاشرة لاندلاع الاضطرابات في سوريا اليوم الجمعة، إنه بسبب التدخل الخارجي تحولت الاضطرابات في سوريا الى صدام مسلح.

وأضاف البيان أنه نتيجة الاضطرابات والتدخل الخارجي تصدرت مشهد الصراع في سوريا جماعات مسلحة غير شرعية.

وشددت الخارجية في بيانها على أن تدخل روسيا في حل الصراع ألحق الهزيمة بالإرهاب الدولي ووضع أساساً للانتقال إلى العملية السلمية. مشيرةً إلى أن منصة أستانة أرست الأساس لإنهاء العمليات العسكرية والانتقال إلى الحل السلمي الذي لا بديل له.

يأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن روسيا وتركيا وقطر قد اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا، مشيراً إلى العمل على تنسيق الجهود المشتركة بشأن تسوية الأزمة السورية.

وخلال مؤتمر ثلاثي مع نظيريه القطري والتركي في الدوحة، قال لافروف: "لاحظنا بارتياح تطابق أو تشابه مقاربتنا للتسوية السورية، ولاحظنا فهمنا المشترك بأنه لا بديل عن الحل السياسي، العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعلى أساس نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، الذي تمّ إنشاؤه بمبادرة من ثلاثية أستانة".

وأضاف: أن"أهدافنا المشتركة، تنعكس في البيان المشترك الذي قمنا بإقراره للتو، وهو يؤكد عزمنا على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومعارضة تنفيذ المخططات الانفصالية التي تقوض وحدة أراضي الدولة السورية ويهدد الأمن القومي لدول الجوار".

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روسيا وزارة الخارجية الروسية سوريا الجماعات المسلحة في سوريا التدخل الروسي في سوريا

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