البنك المركزي الايراني يرد على بلينكن: لسنا بحاجة للأرصدة المجمّدة في سيول

الوقت-أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في تغريدة له على تويتر اليوم الجمعة، أن البنك المركزي ينظم برامجه لتوفير العملة الصعبة، دون الأخذ بالاعتبار أرصدة البلاد المجمدة في كوريا الجنوبية وسائر الدول.

كلام همتي جاء رداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن حول الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، حيث قال "ما لم تعد إيران الى الاتفاق النووي فإننا لن نفرج عن أرصدة إيران المجمدة في كوريا الجنوبية".

وبحسب التغريدة: "أن الحكومة الكورية ليست لديها إرادة مستقلة لتسوية مشكلة الأرصدة الايرانية، وقد قدّم الجانب الكوري طلباً للتفاوض عبر سفيره للتوصل إلى اتفاق لتسديد الأرصدة الايرانية، وقد سألت السفير الكوري في الاجتماع: هل حصلتم على الاذن اللازم من الاميركان ام لا؟".

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني قائلاً: "إن البنك المركزي ينظّم برنامجه لتوفير حاجة البلاد من العملة الصعبة، دون الأخذ بنظر الاعتبار أرصدتها المجمدة لدى كوريا الجنوبية وسائر الدول".

ولفت إلى أن "توفير العملة الصعبة للسلع الأساسية والمعدات الطبية يجري بواسطة الأرصدة الجارية للبنك المركزي، ويتم كذلك بانسيابية توفير العملة الصعبة لسائر السلع الضرورية والمواد الخام للوحدات الإنتاجية عن طريق موارد الصادرات غير النفطية في منظومة "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة) وكذلك الواردات مقابل الصادرات".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أشار أمس الخميس في تغريدة له على تويتر، إلى أن "أميركا تدعي أنها تفضل الدبلوماسية، وتعبر عن فخرها بمنع كوريا الجنوبية من تحرير أموالنا لديها". واعتبر ظريف أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تواصل سياسة سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب المهزومة نفسها.