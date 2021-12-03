جيروزاليم بوست: بن سلمان يلعب دوراً مهماً في عملية التطبيع وهو مهم بالنسبة لـ"اسرائيل"

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  الجمعة 28 رجب 1442

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في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

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الوقت-أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في تغريدة له على تويتر

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أخبار

جيروزاليم بوست: بن سلمان يلعب دوراً مهماً في عملية التطبيع وهو مهم بالنسبة لـ"اسرائيل"

الجمعة 28 رجب 1442
 
 
 
 
 
جيروزاليم بوست: بن سلمان يلعب دوراً مهماً في عملية التطبيع وهو مهم بالنسبة لـ"اسرائيل"

جيروزاليم بوست: بن سلمان يلعب دوراً مهماً في عملية التطبيع وهو مهم بالنسبة لـ"اسرائيل"

الوقت-قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، في مقال لها نشر مساء أمس الخميس

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الوقت-قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، في مقال لها نشر مساء أمس الخميس، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مهم بالنسبة لكيان الاحتلال الاسرائيلي لدوره في اتفاقيات التطبيع مع الدول الخليجية داعية الادارة الاميركية الى التغاضي عن جرائمه في اليمن ودوره في جريمة مقتل الصحفي المعارض جمال الخاشقجي.

وبحسب المقال فان "المصادر التي كشفت بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستعد للقاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال رحلة محتملة إلى أبو ظبي لا ينبغي أن تكون مفاجأة. فليس هذا فقط مرتبط بالاجتماع الذي عقد بين الاثنين في تشرين الثاني من العام الماضي فحسب ولكن بسبب الديناميكيات الإقليمية الأوسع التي جعلت الكيان الصهيوني والسعودية وشركاء اتفاقيات التطبيع في الخليج(الفارسي)أقرب الى بعضهم البعض".

وتابع ان " اهمية السعودية قد تزايدت بالنسبة للكيان الصهيوني لدورها في اتفاقيات التطبيع وقد حدث هذا التغيير خلال العقد الماضي نتيجة استنتاج الرياض ان تقليص الوجود الاميركي في المنطقة يتطلب تقاربا أوثق مع الكيان الاسرائيلي لضمان بقاء الحماية الاميركية عن طريق لوبيات الضغط الصهيوني داخل الولايات المتحدة".

وذكر المقال ان "الاتصالات السرية المباشرة بين السعودية والكيان الاسرائيلي تعود لعام 2017 حيث كان من المعروف أن رئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل قد قام بمصافحة يعقوب عميدرور، مستشار كبير سابق لنتنياهو، في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بشكل علني".

واضاف أن "السعودية لعبت دورا في تغيير وجهة النظر الاميركية التي كانت تطلب من الكيان الصهيوني تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل الحصول على السلام حيث أصبح الان دور السعودية في اقناع الدول بالدخول في اتفاقيات التطبيع مع كيان الاحتلال هو المفتاح لإحلال ما يسمى بعملية السلام وبعيدا عن الفلسطينيين أنفسهم".

وختمت الصحيفة مقالها قائلة انه " ومع كل هذه الخطوات التي قامت بها السعودية لخدمة اغراض واهداف الكيان الصهيوني ينبغي على الولايات المتحدة ان لا تدفع بها نحو الزاوية ومحاسبة ولي العهد على الانتهاكات في مجال حقوق الانسان في اليمن واغتيال المعارضين مثل الصحفي جمال الخاشقجي".

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