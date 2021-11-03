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  الجمعة 28 رجب 1442

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أخبار

الخارجية الصينية تدعو الإدارة الأمريكية للتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية

الخميس 27 رجب 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الصينية تدعو الإدارة الأمريكية للتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية

الخارجية الصينية تدعو الإدارة الأمريكية للتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية

الوقت-طالبت الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأميركية على

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الوقت-طالبت الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأميركية على وقف التدخل في الشؤون الداخلية لبلادها، وذلك بعد تعليقات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تتعلق بهونغ كونغ.

وبحسب البيان، دعت الخارجية الصينية واشنطن إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى المسار الصحيح ومقاربتها بطريقة موضوعية وعقلانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ، مضيفاً في جلسة استماع بمجلس النواب "نحن بحاجة لمواصلة متابعة العقوبات، على سبيل المثال، ضد المسؤولين عن ارتكاب أعمال قمعية في هونغ كونغ".

وفي هذا السياق، دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الجيش إلى الجاهزية باستمرار لمواجهة ما سمّاه عدم الاستقرار، وللتعامل مع جميع أنواع المواقف المعقّدة والصعبة.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه واشنطن أن وزير خارجيتها ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، سيعقدان الأسبوع المقبل في ألاسكا لقاء مع وفد صيني رفيع.

يذكر أن الخارجيّة الأميركيّة، أعلنت في بيان، أنّ بلينكن وساليفان يخطّطان لعقد محادثات مع وفد صينيّ في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا يوم 18 أيار/ مايو المقبل، سيضمّ كلا من مدير مكتب اللجنة المركزيّة للشؤون الخارجيّة يان تزيتشي، ووزير الخارجيّة وانغ يي.

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