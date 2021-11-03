وفد من حزب الله سيزور روسيا يوم الإثنين

الوقت-قالت مصادر دبلوماسية لبنانية رفيعة، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نهار الاثنين المقبل وفداً من حزب الله اللبناني الذي سيصل موسكو مساء الأحد.

وبحسب المصادر، فإن رئيس كتلة "الوفاء" النيابية محمد رعد سيرأس الوفد، وسيرافقه في الزيارة أيضاً مسؤول العلاقات الدولية بالحزب عمار الموسوي.

وكشف المصدر أنه إلى جانب المحادثة مع لافروف في مقر الخارجية الروسية، سيجري الوفد في نفس اليوم محادثات معمقة مع نائب الوزير، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف. وأضاف أنه في اليوم التالي للزيارة، أي الثلاثاء، سيزور الوفد كلاً من مجلس الدوما (النواب)، حيث سيلتقي رئيس لجنتها للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، ومجلس الاتحاد (الشيوخ)، حيث سيلتقي أيضاً رئيس لجنة الشؤون الدولية فيها قسطنطين كوساتشوف.

وبحسب مصادر أخرى مقربة من حزب الله، فان الحزب سيناقش في موسكو جملة من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها الملف السوري، إضافة إلى الملف الداخلي اللبناني والعلاقات بين البلدين.

ويتضمن برنامج الزيارة التي ستستغرق 4 أيام لقاءات مع شخصيات سياسية ودبلوماسية واجتماعية.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، التقى يوم الثلاثاء المنصرم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبو ظبي، على هامش زيارتيهما للإمارات، بينما نفت الرئاسة اللبنانية سحب تكليف الحريري بتشكيل الحكومة.

وأفاد الحريري، أنه التقى لافروف في أبو ظبي في حضور مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتناول اللقاء بحث مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

من جهة أخرى، نفت الرئاسة اللبنانية الأنباء التي ترددت عن إرسال الرئيس ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب لسحب التكليف بتشكيل الحكومة من سعد الحريري، وذلك وسط التوتر الذي ظهر مؤخراً بين عون والحريري.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية إنه "لا صحة لما يروج عن رسالة رئاسية إلى مجلس النواب لنزع الوكالة من الرئيس المكلف سعد الحريري، وهذا الخبر يندرج في سياق الأخبار المختلقة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها".