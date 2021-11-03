وزير الأمن الإسرائيلي: تصرفات نتنياهو أضرت بالعلاقات مع الأردن

الوقت-شن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الخميس، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهماً اياه بالتأثير سلباً على العلاقات مع الأردن.

وفي تغريدة له على تويتر، تطرق غانتس إلى الحادثة مع الأردن، قائلاً إن "تصرفات نتنياهو في السنوات الأخيرة أضرّت كثيراً بالعلاقات مع الأردن، ما أدّى إلى خسارة مكتسبات مهمة لإسرائيل".

وتابع غانتس في تغريدة أخرى أن "إسرائيل تكنّ الاحترام الكبير للحكومة الأردنية، وللملك عبد الله"، معتبراً أن "الأردن شريك استراتيجي لإسرائيل".

يأتي ذلك بعد أن أكد نتنياهو تأجيل زيارته إلى الإمارات التي كانت مقررة اليوم الخميس "بسبب صعوبات تتعلّق برحلة سفره من فوق الأردن". وفي وقت لاحق اليوم الخميس عاد نتنياهو وأعلن أنه سيزور الإمارات "في وقت قريب جداً".

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة كشفت أمس الأربعاء، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، سيزور اليوم الخميس، الإمارات، حيث كان من المتوقع أن يلتقي في أبو ظبي، بوليّ العهد محمد بن زايد آل نهيان.