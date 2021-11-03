هيومن رايتس ووتش: أطفال في السجون البحرينية ولا أحد يسأل

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  الخميس 27 رجب 1442

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في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

أخبار

هيومن رايتس ووتش: أطفال في السجون البحرينية ولا أحد يسأل

هيومن رايتس ووتش: أطفال في السجون البحرينية ولا أحد يسأل

الوقت-كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها نشر اليوم الخميس، أن ح

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اليمن على أبواب كارثة وشيكة.. والسبب؟ الوقت- توازيا مع استمرار المعارك العنيفة في محيط مأرب، والغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي على مناطق يمنية عدة، باتت اليمن على أبواب «كارثة وشيكة» بسبب منع التحالف دخول أية منتجات نفطية إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري.

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أخبار

هيومن رايتس ووتش: أطفال في السجون البحرينية ولا أحد يسأل

الخميس 27 رجب 1442
 
 
 
 
 
هيومن رايتس ووتش: أطفال في السجون البحرينية ولا أحد يسأل

هيومن رايتس ووتش: أطفال في السجون البحرينية ولا أحد يسأل

الوقت-كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها نشر اليوم الخميس، أن ح

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الوقت-كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها نشر اليوم الخميس، أن حوالى 13 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً احتجزوا في أوائل ومنتصف شباط/فبراير، بينما حاولت السلطات ثنيّ المتظاهرين عن التجمع، في الذكرى العاشرة للحراك السلمي في البلاد.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فان "5 أطفال اعتقلوا في الفترة من 14 إلى 15 شباط/فبراير، قالوا إن رجال الشرطة من المركز ضربوهم وهددوهم بالصعق بالصدمات الكهربائيّة من بطارية سيارة".

وتحدثت المنظمة عن أن "ضابطاً ضرب شاباً يبلغ من العمر 13 عاماً على رأسه وهدد بصعقه بالكهرباء"، وأشارت إلى أنّ "الشرطة البحرينيّة اعتقلت في بعض الحالات أطفالاً أحرقوا إطارات أو قطعوا طريقاً، واتهمتهم بالتخريب وزرع قنبلة وإلقاء قنابل حارقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020".

وفي هذا السياق أشار "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، والذي مقره لندن، إلى أن "4 من الأطفال ما زالوا رهن الاحتجاز، بينهم طفل يبلغ من العمر 16 عاماً يعاني من حالة طبيّة خطيرة".

هذا ولم يعلّق ممثل حكومي على تفاصيل الاتهامات لوكالة "رويترز"، لكنه قال في بيان له إن "البحرين تأخذ حماية حقوق الإنسان بجديّة بالغة، ولديها سياسة عدم التسامح مطلقاً مع سوء المعاملة في نظام العدالة".

بالتزامن، تعقد اليوم الخميس، جلسة محكمة للطفل سيد حسن أحمد أمين (16 عاماً)، الذي يعاني من وضع صحي خطير، بينما يمنع من لقاء عائلته والحصول على الأدوية، ويُحاكَم كراشد.

يذكر أنّ 15 منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، طالبت مؤخراً الإدارة الأميركيّة بـ"معالجة التراجع المأسويّ لحقوق الإنسان في البحرين".

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