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  الخميس 27 رجب 1442

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المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

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أخبار

المشاط يفتتح معرض الشهيد القائد للصناعات ويعد بـ "مفاجآت" عسكرية يمنية

المشاط يفتتح معرض الشهيد القائد للصناعات ويعد بـ "مفاجآت" عسكرية يمنية

الوقت-قام رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، اليوم الخميس، بافتتاح

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أخبار

المشاط يفتتح معرض الشهيد القائد للصناعات ويعد بـ "مفاجآت" عسكرية يمنية

الخميس 27 رجب 1442
 
 
 
 
 
المشاط يفتتح معرض الشهيد القائد للصناعات ويعد بـ "مفاجآت" عسكرية يمنية

المشاط يفتتح معرض الشهيد القائد للصناعات ويعد بـ "مفاجآت" عسكرية يمنية

الوقت-قام رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، اليوم الخميس، بافتتاح

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الوقت-قام رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، اليوم الخميس، بافتتاح معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية، تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي.

وبحسب الاعلام اليمني، قام المشاط بإزاحة الستار عن صناعات عسكرية جديدة لمختلف الوحدات العسكرية في القوات المسلّحة اليمنية.

وأكد المشاط ً أن هذه الإنجازات على المستوى الاستراتيجي تعد يداً ضاربة في سياق ردع العدوان المستمر على الشعب اليمني. مشيداً بالإنجازات الكبيرة والنوعية للقوات المسلحة اليمنية على مختلف الصعد الميدانية والإنتاجية والبحث والتطوير. مشيداً بجهود كل العاملين في التصنيع العسكري.

من جهته أكّد وزير الدفاع محمد العاطفي على الدور الأكبر لقائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي في ما وصلت إليه القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية اليمنية، مشدداً على أن كل محتويات المعرض بما فيها الأسلحة التي أزيح عنها الستار لأول مرة صُنعت كلها بأيادٍ وخبرات يمنية.

فيما أشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إلى أن "معرض الشهيد القائد زخرت أجنحته المتعددة زخماً تصنيعياً جديداً في مختلف المجالات والاختصاصات العسكرية، والتي وصل إليها اليمنيون اليوم، هي بفضل صمودهم وتضحياتهم وتوجيهات القيادة الثورية".

الجدير بالذكر، أن مفاجآت الصناعات العسكرية التي احتوتها مختلف أجنحة معرض "الشهيد القائد" لم يسبق الإعلان عنها بعد، وسيتم عرضها بالتفصيل في تقارير إخبارية مواكِبة سيوزعها الإعلام الحربي على مختلف وسائل الإعلام.

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اليمن مهدي المشاط القوات المسلحة اليمنية الحرب السعودية على اليمن معرض "الشهيد القائد" للصناعات العسكرية

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