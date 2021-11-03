المشاط يفتتح معرض الشهيد القائد للصناعات ويعد بـ "مفاجآت" عسكرية يمنية

الوقت-قام رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، اليوم الخميس، بافتتاح معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية، تزامناً مع الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي.

وبحسب الاعلام اليمني، قام المشاط بإزاحة الستار عن صناعات عسكرية جديدة لمختلف الوحدات العسكرية في القوات المسلّحة اليمنية.

وأكد المشاط ً أن هذه الإنجازات على المستوى الاستراتيجي تعد يداً ضاربة في سياق ردع العدوان المستمر على الشعب اليمني. مشيداً بالإنجازات الكبيرة والنوعية للقوات المسلحة اليمنية على مختلف الصعد الميدانية والإنتاجية والبحث والتطوير. مشيداً بجهود كل العاملين في التصنيع العسكري.

من جهته أكّد وزير الدفاع محمد العاطفي على الدور الأكبر لقائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي في ما وصلت إليه القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية اليمنية، مشدداً على أن كل محتويات المعرض بما فيها الأسلحة التي أزيح عنها الستار لأول مرة صُنعت كلها بأيادٍ وخبرات يمنية.

فيما أشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إلى أن "معرض الشهيد القائد زخرت أجنحته المتعددة زخماً تصنيعياً جديداً في مختلف المجالات والاختصاصات العسكرية، والتي وصل إليها اليمنيون اليوم، هي بفضل صمودهم وتضحياتهم وتوجيهات القيادة الثورية".

الجدير بالذكر، أن مفاجآت الصناعات العسكرية التي احتوتها مختلف أجنحة معرض "الشهيد القائد" لم يسبق الإعلان عنها بعد، وسيتم عرضها بالتفصيل في تقارير إخبارية مواكِبة سيوزعها الإعلام الحربي على مختلف وسائل الإعلام.