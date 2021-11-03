نتنياهو يؤجل زيارته إلى الإمارات والسبب في الخبر

الوقت-أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تأجيل زيارته إلى الإمارات "بسبب صعوبات تتعلّق برحلة سفره من فوق الأردن".

وبحسب بيان صدر اليوم عن مكتب نتنياهو، فانّ "هذه الصعوبات نابعة على ما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني للحرم القدسي بعد خلاف بشأن موضوع الترتيبات الأمنيّة والحماية في المكان".

وتابع: "أخيراً أعلنت الأردن أنها تسمح بمرور الطائرة في سماء الأردن، لكن ولأن البيان جاء متأخراً- فقد اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلي وولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، أن ينسقا موعداً آخر للزيارة".

وفي هذا السياق، تحدث مسؤول إسرائيلي كبير لوسائل إعلام إسرائيليّة عن أنّ "زيارة نتنياهو إلى الإمارات ألغيت نهائياً".

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة نقلت عن مصادر، أنّ سفر نتنياهو إلى الإمارات تعرقل "بسبب عدم الحصول على موافقة على مسار الرحلة الجويّة من قبل الأردن".

المصادر الإسرائيليّة تحدثت عن أن العرقلة "ظهرت في وقت قريب من موعد إقلاع الطائرة، وهذا حصل في أعقاب إلغاء زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله إلى الحرم القدسي أمس الأربعاء، بسبب خلافات حول ترتيبات الحماية"، موضحةً أنه "في إسرائيل يتهمون الأردن".

في سياق متصل، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، عن مسؤول كبير في العاصمة الأردنيّة عمان، أن "محافل إسرائيليّة كبيرة في المؤسسة السياسيّة، ومسؤولون سابقون في المؤسسة الأمنيّة، عملوا لنسف زيارة نتنياهو إلى الإمارات في أعقاب إلغاء زيارة الأمير حسين إلى الحرم القدسي".

وبحسب المصادر الأردنيّة "جرت اتصالات بين مسؤولين كبار في الأردن وإسرائيل، بهدف تخفيف مستوى التوتر، وإنهاء الحادث والسماح لطائرة نتنياهو عبور الأجواء الأردنيّة إلى أبو ظبي".

يذكر أنّ وسائل إعلام إسرائيليّة كانت كشفت أمس الأربعاء، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، سيزور اليوم الخميس، الإمارات العربيّة المتحدة، حيث كان من المتوقع أن يلتقي في أبو ظبي، بوليّ العهد محمد بن زايد آل نهيان.

وفيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ اتصالات كان يُجريها رئيس الموساد يوسي كوهين، لعقد اجتماع بين نتنياهو ووليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في أبو ظبي، "باءت بالفشل"، أشارت أخرى إلى إلغاء اجتماع كان مقرراً بين وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس ووليّ عهد الإمارات محمد بن زايد، على هامش معرض الصناعات العسكريّة.