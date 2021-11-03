بالرغم من أزمته الاقتصادية...لبنان يحتل المرتبة الثانية عربيا وال 20 عالميا في احتياطي الذهب!

الوقت-نشر مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، تقريره لشهر آذار/ مارس الجاري، والذي يتضمّن ترتيب دول العالم من حيث احتياطيات الذهب.

وبحسب التقرير، إن حيازة البنوك المركزية لدول العالم المدرجة في التقرير بلغت 35244.5 طن.

وفيما يتعلق بترتيب الدول من حيث احتياطي الذهب، فقد تصدّرت السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، وجاءت في المرتبة الـ 18 عالمياً في هذا التصنيف، وتمتلك المملكة 323.1 طن، ويشكّل الذهب 4.1% من إجمالي احتياطياتها الدولية.

وبعد السعودية في ترتيب الدول العربية، جاء لبنان باحتياطيات تبلغ 286.8 طن (المركز 20 عالمياً)، ومن ثم الجزائر 173.6 طن (المركز 26 عالمياً)، ثم ليبيا باحتياطي يبلغ 116.6 طن (المركز 33 عالمياً).

أمّا العراق، فقد احتل المرتبة الخامسة عربياً والـ 38 عالمياً، باحتياطي يبلغ 96.4 طن، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة باحتياطيات من الأصفر الرنان تبلغ 80.2 طن.

وفي حين احتلت الكويت المرتبة السابعة في الترتيب العربي باحتياطي يبلغ 79 طناً، وبعدها جاءت الإمارات باحتياطي 57.6 طن، وبعدها جاءت قطر (56.7 طن) ثم الأردن (43.5 طن).

أما عالمياً، فقد تصدّرت الولايات المتحدة القائمة باحتياطيات تبلغ 8133.5 طن، ومن ثم ألمانيا (3362.4 طن)، وبعدها إيطاليا (2451.8 طن)، ففرنسا (2436.2 طن)، فيما استحوذت روسيا على المرتبة الخامسة باحتياطيات تبلغ 2295.4 طن.

يذكر أن كبير استراتيجي الأسواق في "سي.إم.سي ماركتس" الأميركية، قال الاسبوع الفائت إن ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية أسهم في هبوط سعر الذهب لأقل مستوى له منذ ثمانية أشهر ونصف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت الفضة 1.2% إلى 26.15 دولار للأوقية، وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

وفقد البلاديوم 0.1% إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1174.50 دولار.