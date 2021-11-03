هذا ما قاله قائد الثورة الإسلامية في ذكرى البعثة النبوية

الوقت-قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في كلمته اليوم الخميس بمناسبة المبعث النبوي الشريف عيد المبعث النبوي الشريف، ان الذكرى هي عيد كافة التواقين للعدالة في العالم خاصة الامة الاسلامية، مضيفا ان البعثة النبوية هي هدية عظيمة لكافة البشرية.

وفي رسالته الى الأمة الإسلامية، اعتبر قائد الثورة الاسلامية البعثة النبوية الشريفة بانها اختزنت اهدافا عظيمة وترافقت مع قدرة سياسية شاملة متابعا القول: ان البعثة النبوية الشريفة ترمي لإيجاد نظام سياسي يحقق اهدافها، الباري هو الحاكم في كل النظم الاجتماعية، مصدر الحكم هو الكتب السماوية التي تنزل على الانبياء، والانبياء هم من يحكم في المجتمع وينفذ الاحكام الالهية.

ولفت سماحته الى ان الانبياء كانوا هم الذين ينتخبون الحاكم. والرسول والمبعوث الالهي يقوم بتنفيذ الحكم الالهي واضاف: ان الدين برنامج شامل لحياة البشرية ولا يقتصر على الفرد.

وأشار اية الله الخامنئي الى انه كلما يبعث اي نبي وينبري لتطبيق الاحكام الالهية فإن المستكبرين والظالمين يعارضونه وقال: ان الاعداء يعارضون الاسلام السياسي الذي يدير الدولة ومؤسساتها. مجدداً التأكيد على ان البعثة النبوية هي حركة عظيمة تشتمل على برنامج شامل لنجاة البشرية ومن هذا المنطلق فقد وصف امير المؤمنين على عليه السلام النبي الاكرم بانه بلسم يداوي جراح الامة مستطردًا القول: ان الثورة الاسلامية العظيمة في إيران جسدت وجددت مضمون البعثة، الامام الخميني (ره) عمق بفكره، الخط النبوي وثبته في المجتمع الانساني، الثورة الاسلامية كانت تبعا للبعثة الشريفة وانطلقت ضد الظلم والاستبداد ودافعت عن المستضعفين.

ورأى سماحته بان ما واجهته الثورة الاسلامية هو على غرار ما واجهه النبي (ص) من مؤامرات واضاف: ان الاعداء في مواجهتهم للثورة الاسلامية روجوا للكذب والتضليل وزعموا بأنها تعادي الشعوب. الجمهورية الاسلامية لا تعادي احدا وهي تتعامل بالحسنى مع من لا يعاديها، وفي نفس الوقت فان القرآن ينهانا عن الصداقة مع الاعداء، ويدعو الى التحلي والتسلح بالقوة في مواجهة الاعداء، بالصبر والصمود مع الاعداد للقوة يندحر العدو.

وأوضح سماحته بان الصبر يعني الثبات والصمود على الطريق القويم وان على الناس ان يتواصوا بالحق وبالصبر مع بعضهم البعض مشددا بالقول: ان الحرب الناعمة أكثر صعوبة وأخطر من الحروب الصلبة، والعدو من خلال الحرب الناعمة يستهدف الصبر لدى الناس، وإذا انقطع التواصل بين الحق والصبر فإن الارادة ستفتقد ويشيع اليأس.

ووصف قائد الثورة الاسلامية الفضاء الافتراضي بانه يشكل فرصة واعدة للأعداء ومن هذا المنطلق فان علينا ان نوظف هذا الفضاء من اجل اشاعة الامل وقال: ان الاعداء وعملاؤهم يستهدفون الشعب اليمني منذ ست سنوات ويمنعونه من الحصول على الغذاء والطاقة، وهذا الشعب اليمني تمكن من ان يتخذ لنفسه وسائل دفاعية لمجابهة قصف الاعداء، فماذا فعلوا، اتهموه بالإرهاب.

وانتقد آية الله الخامنئي اميركا التي تمتلك ترسانة نووية هي الاكبر في العالم وسبق لها ان استخدمتها، وهي اليوم ترفع عقيرتها بمعارضة الاسلحة النووية وقال: ان اميركا هي التي اوجدت "داعش" وقد اعترفت بذلك.

واشار الى ان تواجد إيران في سوريا والعراق استشاريا وليس عسكريا واوضح ان تواجد إيران في المنطقة يتم بطلب من دولها. على الاميركيين ان يتركوا العراق وسوريا بشكل سريع. نحن لدينا مسؤوليات ومن بينها معرفة العدو وعدم التسليم له.

وتطرق آية الله الخامنئي في جانب اخر من كلمته الى تفشي وباء كورونا والجهود الي تبذل على كافة الاصعدة لاسيما من قبل الكوادر الطبية وقال: على المواطنين تثمين دور الكوادر الصحية في مكافحة وباء كورونا، ونسأل الله ان يجعل عيد المبعث النبوي الشريف عيدا مباركا على الامة الاسلامية جمعاء.