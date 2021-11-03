الاقتصاد السوري على المحك وأوروبا تزيد الخناق

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 28 رجب 1442

إخترنا لكم

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

أخبار

لبنان قد يصبح في "العتمة الشاملة" قريباً

لبنان قد يصبح في "العتمة الشاملة" قريباً

الوقت-نبّه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، بعد لقائه ال

تأسيس تجمع دولي لمواجهة العقوبات الأمريكية الوقت-قالت وسائل إعلامية أوروبية، اليوم الجمعة، أن كلاً من الصين وروسيا وكوري

الخارجية الصينية تدعو الإدارة الأمريكية للتوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية الوقت-طالبت الخارجية الصينية، في بيان لها اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأميركية على

وفد من حزب الله سيزور روسيا يوم الإثنين الوقت-قالت مصادر دبلوماسية لبنانية رفيعة، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي

وزير الأمن الإسرائيلي: تصرفات نتنياهو أضرت بالعلاقات مع الأردن الوقت-شن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الخميس، هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء

هيومن رايتس ووتش: أطفال في السجون البحرينية ولا أحد يسأل الوقت-كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها نشر اليوم الخميس، أن ح

المشاط يفتتح معرض الشهيد القائد للصناعات ويعد بـ "مفاجآت" عسكرية يمنية الوقت-قام رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، اليوم الخميس، بافتتاح

نتنياهو يؤجل زيارته إلى الإمارات والسبب في الخبر الوقت-أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تأجيل زيارته

بالرغم من أزمته الاقتصادية...لبنان يحتل المرتبة الثانية عربيا وال 20 عالميا في احتياطي الذهب! الوقت-نشر مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، تقريره لشهر آذار/ مارس الجاري، وال

عراقتشي: هذا هو شرط إيران لإحياء الملف النووي! الوقت-شددت إيران على لسان مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس ع

حركة الجهاد الإسلامي: لرؤية وطنيّة جامعة قبل اجراء أي انتخابات الوقت-نبّه الأمين عام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وفي كلمته خلال المؤتمر الشعبي الذي

هذا ما قاله قائد الثورة الإسلامية في ذكرى البعثة النبوية الوقت-قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في كلمت

مسؤول أممي يوجه نداءً عاجلاً لإحلال السلام في اليمن..ما يحصل عار! الوقت-قالت وسائل إعلامية يمنيّة، أمس الأربعاء، أن المدير التنفيذي لبرنام

قوات الاحتلال الإسرائيلية تختطف 5 أطفال في الضفة الغربية الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، يوم أمس الخميس، أن قوات الاحتلال

روحاني لجونسون: أمريكا المنتهك الأول للاتفاق النووي الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني

الخارجية الأمريكية: الاتفاق النووي مصلحة لأمريكا الوقت-شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اقاء شهادته أمام مجلس النو

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي الوقت-شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في رسالة

البابا فرنسيس: لقائي مع آية الله العظمى السيستاني لا ينسى

السعودية: ندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية الوقت-شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صِحافي مشترك مع وزيرِ الخارجيةِ ا

مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في خبر له اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بني

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مسؤول أممي يوجه نداءً عاجلاً لإحلال السلام في اليمن..ما يحصل عار!

نتنياهو يؤجل زيارته إلى الإمارات والسبب في الخبر

عراقتشي: هذا هو شرط إيران لإحياء الملف النووي!

وفد من حزب الله سيزور روسيا يوم الإثنين

هيومن رايتس ووتش: أطفال في السجون البحرينية ولا أحد يسأل

حركة الجهاد الإسلامي: لرؤية وطنيّة جامعة قبل اجراء أي انتخابات

بالرغم من أزمته الاقتصادية...لبنان يحتل المرتبة الثانية عربيا وال 20 عالميا في احتياطي الذهب!

خطة الكاظمي للمفاوضات الوطنية... الأرضيات والمتطلبات وإمکانية التنفيذ

نجل نجم الدين أربكان: لطالما ثمن والدي موقف إيران تجاه الصهيونية العالمية

الاقتصاد السوري على المحك وأوروبا تزيد الخناق

قوات الاحتلال الإسرائيلية تختطف 5 أطفال في الضفة الغربية

لبنان قد يصبح في "العتمة الشاملة" قريباً

الارهابيون يكسبون ملايين الدولارات من خلال سرقة النفط السوري

أكبر ميناء لتصدير النفط في العالم تحت النیران اليمنية.. صفعة جديدة للاقتصاد السعودي

مصالحة منصور هادي والدوحة... المصيدة السعودية لقطر

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة

أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها

شعبية ميركل تتراجع والسبب في الخبر!

الدفاع الروسية: : الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في ادلب

بكين تحذر واشنطن: كفوا عن التدخل في شؤون البلاد الآسيوية

بايدن: سنتغلب على الصين

"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء

الرئاسة اللبنانية: على "إسرائيل" التعويض عن الضرر البيئي والاقتصادي في قضية التسرب النفطي

غرفة التجارة الإيرانية: الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة

الجزائر: لا صحة لدخول طائرة قادمة من "تل أبيب" أجواء الجزائر

مجدداً.. روسيا تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

ما هي خلفيات لقاء أجهزة مخابرات غربية مع "داعش" في سوريا؟

مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

تزايد الهجمات الارهابية الوحشية للصهاينة على المواطنين الفلسطينيين

لماذا قد يصبح الاتفاق الكردي مع دمشق أكثر احتمالا من أي وقت مضى؟

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن

توتر اسرائيلي -أمريكي.. الأسباب والتداعيات

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الاقتصاد السوري على المحك وأوروبا تزيد الخناق

الجمعة 28 رجب 1442
 
 
 
 
 
الاقتصاد السوري على المحك وأوروبا تزيد الخناق
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- الأوضاع الاقتصادية في سوريا لاتطاق، والناس تعاني يوما بعد يوم ويزيد الخناق على الشعب بحجة معاقبة الحكومة السورية، بينما تتم معاقبة الشعب، ومع ذلك الغرب يجاهر ويعاند ويقول ان عقوباته موجهة للحكومة وليس للشعب، وهم يعلمون تماما أن الشعب يعاني ويصطف في طابور الخبز والبنزين لساعات طويلة، وبالرغم من ذلك أوروبا تشد الخناق أكثر على السوريين لتظهر مدى وحشيتها بالتعاطي مع الشعب السوري.

الجميع يعلم أن السوريين فعالين في اي مكان يوجدون فيه، وغالبيتهم جامعيون وأصحاب مهن، وهذا بالضبط ما كانت تبحث عن اوروبا، التي استقطبت خيرة شباب سوريا بعد أن أتموا تحصيلهم في بلادهم، وبهذه الطريقة تحصل أوروبا على أطباء ومهندسين جاهزين للانخراط في سوق العمل.

أوروبا مجددا وعلى لسان مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أكدت أن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.

وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة العسكرية السياسية المستمرة في سوريا منذ 2011: "سأكون رئيسا مشتركا يوم 25 مارس للمؤتمر الـ5 حول مستقبل سوريا. وعلينا أن نؤكد مع (المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن) دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254). العملية السياسية يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة".

وأضاف بوريل: "يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة. نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا. يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية".

وتابع: "علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي. هذا هو ما سيكون مفادا لرسالة مؤتمر بروكسل".

يعاني الاقتصاد السوري عزلة واضحة جرّاء العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة عليه، وآخرها قانون قيصر اللاإنساني، إذ يحظر التعامل مع سوريا على كل الصعد، ما يسبّب نقصاً في المواد الطبية وإمدادات القمح، إضافة إلى المحروقات والنفط والغاز. وتتضمَّن العقوبات حظر التعامل مع المصرف السوري المركزي والمصارف التجارية، ولوائح طويلة من العقوبات على شركات وأشخاص بتهمة الارتباط بالنظام السوري.

ودون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق لإطلاق إعادة الإعمار. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 في المئة منذ أيار 2019، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ووفقاً لبيانات رسمية تتجاوز نسبة العجز في الموازنة العامة للحكومة السورية للعام الجاري 40%، حيث بلغت اعتمادات الموازنة العامة 8500 مليار ليرة سورية، في حين قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة بنحو 3484 مليار ليرة.

الامارات خرجت عن صمتها حيال ما يجري في سوريا، وقالت على لسان وزير خارجيتها، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، إن قانون "قيصر" الأمريكي، يشكل تحديا أمام التنسيق والعمل المشترك مع سوريا، مؤكدا على ضرورة التعاون الإقليمي لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه "لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا"، مشددا على أن بقاء قانون قيصر" يجعل المسار في غاية الصعوبة".

يريد الغرب حجب سوريا عن العالم وتضييق الخناق عليها، لسرقة كل ما تملكه سوريا، من طاقات شابة وثروات باطنية وزراعية، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لايستطيع السوريين ايصال صوتهم إلا في الاطار الذي تريده أوروبا، ودليل ذلك حجب سوريا عن الترند العربي على موقع "تويتر" الامريكي، وأيضا يتم حظر الاعلانات التي تستهدف حسابات المعلنين في البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية وغيرها من الصادرات الأمريكية.

ومن جملة البلدان التي تتضمنها قائمة العقوبات التي وضعها "تويتر" وبعض برامج البحث عن الترند كل من سوريا واليمن والسودان وكوبا وكوريا الشمالية وإيران.

ايصال صوت السوريين مهم جدا، ولكن الغرب لا يريد ذلك لطالما أنه يسرق ما يشاء وسط صمت دولي مطبق، وحاليا سوريا لاتملك عملة صعبة كما هو الحال في السابق، جرّاء منع التحويلات إلى سوريا، وملاحقة المحوّلين، وأزمة انهيار الليرة في لبنان، إذ أدّى منع السوريين من سحب ودائعهم بالدولار من المصارف اللبنانية إلى شحّ كبير في العملة الخضراء التي تحتاجها دمشق لتأمين احتياجات أساسية، من قمح ومواد نفطية وطبية.

الليرة السورية حاليا منهارة وهي في طريقها للتدهور أكثر ووصل سعر صرف الدولار إلى ما يقارب الـ 4000 ليرة سورية، جرّاء العوامل الاقتصادية والسياسية والعقوبات والتدهور الحاصل في لبنان، بينما كان وضعها مغايراً قبل الحرب. وقد تضاعف سعر الصرف 70 مرّة، ما أدّى إلى تآكل أجور الموظفين وانهيار القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والميسورة.

هناك حرب اقتصادية على سوريا، شأنها شأن الحرب العسكرية التي تمارس عبر جماعات مسلحة وضعت يدها على حقول النفط والغاز لمنع الدولة السورية من الاستفادة منها، إضافةً إلى المناطق الزراعية التي كانت خارج سيطرة الدولة، وتعرضت للإحراق والتدمير، كما يتعرض القطاع الزراعي لعمليات تخريبية إرهابية، وهو يستعيد دوره رويداً رويداً بعد سيطرة الدولة على جزء كبير من الأراضي السورية.

تمتلك سوريا احتياطات ضخمة من الغاز في مناطق عدّة، منها تدمر وقارّة وساحل طرطوس وبانياس، ما يجعلها، إن تمّ استخراج هذا الغاز، ثالث بلد مصدّر للغاز عالمياً. لذلك، كان هدف الحرب عليها هو منعها من الاستفادة من ثرواتها وقد تؤمن سيطرة دمشق على حقول النفط والغاز حاجات السوق المحلي بعد عمليات الإصلاح والترميم، لكن التصدير يحتاج إلى استثمارات واتفاقيات جديدة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا الشعب السوري بشار الاسد البرلمان الاوروبي الامارات ال زايد ترند جوع فقر حصار قانون قيصر

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر