قوات الاحتلال الإسرائيلية تختطف 5 أطفال في الضفة الغربية

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية، يوم أمس الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطفت 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و12 عاماً، بالقرب من "بؤرة حفات ماعون" الاستيطانية في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، قامت منظّمة "بتسيلم" بنشر فيديو يوثّق لحظة الاختطاف من بلدة يطا قرب الخليل، ويظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتادون عدداً من الأطفال، فيما كان أحد الرجال يصرخ بوجه الجنود: "ألا تخجلون من القبض على الأطفال؟ هذا عمل إجرامي".

وقالت "بتسيلم" في تعليق على المقطع: "جرى اقتياد الأطفال إلى مستوطنة كريات أربع وسط الخليل للتحقيق معهم قبل إطلاق سراح 3 منهم لاحقاً"، فيما لم يعرف مصير الإثنين الآخرين.

الجدير ذكره، أن الاحتلال الإسرائيلي ينكّل بالأطفال الفلسطينيين ويعتقل بعضهم.

نادي الأسير الفلسطيني قال العام الماضي إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 400 طفلاً فلسطينياً ممن تقلّ أعمارهم عن (18 عاماً) منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية الشهر الماضي، غالبيتهم من القدس المحتلة في عمليات اعتقال ممنهجة، كانت لها آثار كارثية على مصيرهم ونفسياتهم.