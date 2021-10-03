موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 27 رجب 1442

إخترنا لكم

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

أخبار

روحاني لجونسون: أمريكا المنتهك الأول للاتفاق النووي

روحاني لجونسون: أمريكا المنتهك الأول للاتفاق النووي

الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني

الخارجية الأمريكية: الاتفاق النووي مصلحة لأمريكا الوقت-شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اقاء شهادته أمام مجلس النو

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي الوقت-شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في رسالة

البابا فرنسيس: لقائي مع آية الله العظمى السيستاني لا ينسى

السعودية: ندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية الوقت-شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صِحافي مشترك مع وزيرِ الخارجيةِ ا

مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في خبر له اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بني

ايران للأمريكيين: النصر بات قريباً! الوقت-شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، على "ضرورة إلغاء

الجزائر: لا صحة لدخول طائرة قادمة من "تل أبيب" أجواء الجزائر الوقت-نقلت وسائل إعلامية جزائرية عن مصادر رسمية جزائرية، أن الاخبار المتعلقة بـ"دخول

يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس" الوقت-قالت مصادر فلسطينية أن يحيى السنوار قد أصبح بشكل رسمي رئيسا لحركة "حماس" في غزة

الجيش التركي يسحب نقاطه العسكرية من حلب.. والسبب؟ الوقت- سحب الجيش التركي يوم امس الثلاثاء 3 نقاط عسكرية من مناطق متفرقة في ريف حلب الغربي، ونقلها نحو ريف إدلب الجنوبي.

اليمن على أبواب كارثة وشيكة.. والسبب؟ الوقت- توازيا مع استمرار المعارك العنيفة في محيط مأرب، والغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي على مناطق يمنية عدة، باتت اليمن على أبواب «كارثة وشيكة» بسبب منع التحالف دخول أية منتجات نفطية إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وزير الخارجية الايراني: من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص، فضلا عن التعريف بالامكانيات الداخلية كي تتمكن الشركات الايرانية من المشاركة في المناقصات الخارجية والدولية.

المجلس الانتقالي يهدد حكومة هادي بالتصعيد والخيارات المفتوحة الوقت- هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا، حكومة المناصفة التابعة للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" بالتصعيد والخيارات المفتوحة.

بعد سيطرة "قسد" على المطاحن والمخابز الحكومية.. أزمة خبز خانقة في الحسكة الوقت- أدّت سيطرة قوات قسد على المطاحن والمخابز الحكومية، واستيلائها على مستلزمات الإنتاج، إلى التسبُّب في أزمة خبز خانقة في الحسكة، دفعت الأهالي إلى الأفران السياحية والحجرية للحصول على الخبز، ولو بأسعار مضاعفة

اليمن.. قوات الجيش واللجان الشعبية تقترب من النصر في مأرب الوقت- وسط استمرار غارات التحالف السعودي ــــ الإماراتي، سجل الجيش اليمني واللجان الشعبية، يوم أمس، تقدما جديدا في الجبهة الغربية لمدينة مأرب، وتمكنا من التقدم على حساب قوات الرئيس المنتهية ولايته "عبد ربه منصور هادي"، في مناطق العطيف وإيدات الراء، والتي تعد واحدة من أهم المناطق الواقعة في غرب المدينة، وهو ما من شأنه أن يمكن قوات صنعاء من التقدم على أكثر من محور في اتجاه الأحياء الغربية لمركز المحافظة.

رسمياً.. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بأن صواريخ المقاومة الدقيقة تشكل خطراً وجوديا عليه الوقت- اعترف كيان الاحتلال الإسرائيلي رسمياً بأن الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله اللبناني تشكل خطراً وجوديا على الكيان.

"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قلقة من إمكانيات

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء الوقت-أعلن عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، في تصريح صحفي لخه اليوم

الدفاع الروسية: : الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في ادلب الوقت-كشف نائب مدير مركز حميميم للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن م

أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها الوقت-كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن العقوبات الأحادية على سلطات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اليمن على أبواب كارثة وشيكة.. والسبب؟

الجزائر: لا صحة لدخول طائرة قادمة من "تل أبيب" أجواء الجزائر

وزير الخارجية الايراني: من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص

اختراق أمنيّ كبير للاستخبارات السعودية.. الأسباب والنتائج؟

يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس"

مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي

البابا فرنسيس: لقائي مع آية الله العظمى السيستاني لا ينسى

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

القاتل الذي أصبح رئيساً للوزراء... وحصل على جائزة نوبل للسلام!

خفايا عنصرية واضطهاد العائلة المالكة البريطانية تفجرها زوجة حفيد ملكة بريطانيا في مقابلة تلفزيونية

ما هي الخطة الأمريكية الخفية لليمن؟

مسرحية الكيماوي تعود مجدداً للعرض... ألم تنتهِ المهزلة؟

تكتيكات "أنصار الله" المثيرة.. الرياض تطلق صواريخ بملايين الدولارات خوفا من طائرات دون طيار رخيصة الثمن + صور

ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران

احتداد التنافس بين السعودية والإمارات بعد حرب مأرب.. السيناريوهات أمام الرياض

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

ديمقراطيون يدعون الى الحوار مع كوبا

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

غرفة التجارة الإيرانية: الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة

نائبة الرئيس الأميركي لنتنياهو: التزام الإدارة الأميركية بشراكة الولايات المتحدة مع "إسرائيل"، والالتزام الراسخ بأمنها

بايدن: سنتغلب على الصين

مجدداً.. روسيا تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما

الفارابي السينمائية تطلق مظلة للسينما الإيرانية في السوق الافتراضي للأفلام الأوروبية

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

الخزامة الأمريكية: زيادة عجز التجارة الأميركي بشكل كبير

غرفة التجارة الايرانية: واشنطن ستفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

المقاومة الاسلامية: التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

تزايد الهجمات الارهابية الوحشية للصهاينة على المواطنين الفلسطينيين

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

رسالة المناورة البحرية لإيران وروسيا في المحيط الهندي

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

هل حان الوقت ليدفع محمد بن سلمان ثمن أفعاله؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

الخميس 27 رجب 1442
 
 
 
 
 
في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

مواضيع ذات صلة

مواجهة شيعة جمهورية أذربيجان.. لماذا تعارض حكومة باكو مسيرة يوم القدس؟

إنعكاس خطاب المرشد الأعلى والمسيرة الافتراضية في يوم القدس العالمي في وسائل الإعلام العربية والغربية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

لا يخفى على أحد أنّ القضيّة الفلسطينيّة تواجه أًصعب الظروف في تاريخها، والمتمثلة بـ "صفقة القرن" الرامية إلى تصفيّة القضيّة، والتطبيع الذي شكل طعنة في ظهر هذا البلد، ناهيك عن مخططات الاستيطان والضم التي لا تتوقف عن قضم ونهب أراضي الفلسطينيين، بالإضافة إلى الحصار والإجرام الإسرائيلي الممنهج بحق أصحاب الأرض والمقدسات، الشيء الذي دفع الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين لاقتراح  إقامة فعاليات وأنشطة إحياء "أسبوع القدس"، والطلب من وزارات الأوقاف والشؤون والمؤسسات الدينيّة بتخصيص خطبة يوم الجمعة المقبل 12 مارس/ آذار الجاري، عن الأقصى والقدس نصرة وتحريراً، داعيّاً الجميع للقنوت في صلواتهم لأجل الأقصى، بالتزامن مع مخططات الاحتلال الصهيونيّ لهدمه المسجد المبارك وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، لأنّه يشكل جزءاً هاماً من عقيدة المسلمين، وأولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال.

وتأتي هذه المناسبة الفريدة، لتعبر عن صوت الأحرار في مختلف دول العالم، ويوصل رسالة للكيان الصهيوني الإرهابيّ وداعميه، مفادها أنَّ الأحرار في كل مكان لا يمكن أن يستكينوا أو يخنعوا لجبروت المستبدين، مهما اشتد ظلمهم وعدوانهم، حيث تعد المشاركة في هذا اليوم بالنسبة للكثير من الناس، واجباً أخلاقيّاً وإنسانيّاً، بالأخص بعد التخلي المخزي من قبل بعض القيادات العربيّة والإسلاميّة عن هذه القضية المصيريّة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الأمّتين العربيّة والإسلاميّة وبمشاريع التفتيت والتقسيم في المنطقة، بعد أن حُولت إلى ورقة سياسيّة تخدم العدو الصهيوني الباغي وتحقق مصالح العملاء الدنيئة، التي تصب أولاً وأخيراً في مصالح الإدارات الامريكية المتعاقبة والمشاريع الغربيّة في بلداننا، وترسخ الاحتلال والكراهية ويفصل شرق الوطن العربيّ عن مغربه.

وبناء على ذلك، وجه بيان الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين دعوة إلى جموع المسلمين حول العالم للقيام بالمسيرات الشعبيّة السلميّة، للتعبير عن أحقية هذه القضية وإحيائها في النفوس، والمطالبة بإنصافها، ودعوة العالم الحر لنصرتها، وذلك لتوحيد كلمة الأحرار في العالم، لمواجهة المخططات الإجراميّة التي تهدف إلى تمزيق الأرض الفلسطينية والعربيّة ونهب ثرواتها واحتلالها والتحكم بمصير شعبها المظلوم.

وفي ظل سعي الاتحاد الإسلاميّ لأن يشعر أبناء فلسطين بأنّهم ليسوا وحدهم في معركة الوجود مع الكيان الصهيوني الأرعن، عقب ارتفاع حدة الخيانة والعمالة من قبل بعض الحكومات العربيّة والخليجيّة تحديداً، بعد التطبيع والمواقف الهزيلة الأخيرة، مما تسمى "صفقة القرن"، أشار البيان الإسلاميّ إلى ترشيح 25 عالماً من علماء الاتحاد بالتنسيق مع هيئة "علماء فلسطين" ليتحدثوا إلى الجماهير المقدسيّة يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أنّ المشاركة في يوم القدس لا تقتصر على الدول العربية والإسلاميّة، بل تشهد أوساط عديدة في دول العالم، مشاركة هامة حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الأساس للكيان الغاصب، وكان لافتاً في السنوات الأخيرة الحضور البارز في هذه الفعالية الهامة لليهود "الأرثوذكس" المعادين للصهيونية واحتلال فلسطين، أما المسلمون فيُظهرون بمختلف ألوانهم ومشاربهم، مدى أهمية مدينة القدس بالنسبة لهم، مؤكّدين على ضرورة الحفاظ على جميع المقدسات الفلسطينيّة مهما كلف الثمن، ومهما قدم المحتل وأعوانه مغريات زهيدة مقابل ذلك، ليصنعوا شرعية كاذبة لوجودهم القسريّ في فلسطين، ما يعني وجوب التحرك السريع والجاد لفضح جرائمهم وتحرير الأرض من شرورهم، وإيقاف الحفريات التي تهدف إلى هدم المسجد الأقصى وطمس معالمه، والمطالبة بالحقوق القانونيّة المشروعة للشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي ظل التطورات الخطيرة التي تحدث في المنطقة، يشدّد بيان الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين على أنّ نصرة الأقصى والسعي لتحرير القدس وفلسطين فريضة شرعيّة وضرورة عقليّة وفطريّة، معتبراً أنّ هذه الفريضة تقع على كل فرد بمقدار طاقته وقدرته وجاهه وسلطانه، وقد ازداد حجم المشاركة في يوم القدس في السنوات الأخيرة، أما العام المنصرم وبالتزامن مع اشتداد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، كانت المشاركة ذات بريق إلكترونيّ واضح نصرة للقدس والقضية الفلسطينيّة، وقد زين العَلم الفلسطينيّ وصور المقدسات الفلسطينية، الكثير من الصفحات الشخصيّة والإخباريّة، على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ولتذكير كل الأحرار بقضية القدس والمقدسات الفلسطينيّة، وردع الكيان الصهيونيّ عن ممارساته الاستبداديّة بحق الفلسطينيين وأرضهم، ختم بيان الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين بالتنويه إلى أنّ أسبوع القدس العالميّ هو بداية الطريق نحو النصر والتحرير، وأنّه سيتواصل في أنشطته الفعالة إلى العام القادم، ووفقاّ لموقع الاتحاد، فإن الإعلانّ عن هذا الأسبوع يأتي دعماً للمرابطين والمرابطات في القدس الشريف والمسجد الأقصى وعموم فلسطين.

وما ينبغي ذكره، أنَّ يوم القدس العالميّ اقتُرح من قبل الإمام الخمينيّ (رحمه الله)، عقب الاحتلال الصهيونيّ لجنوب لبنان، حيث دعا في بيان له في 13 رمضان 1399هـ الموافق لـ 7 أغسطس/ آب عام 1979، إلى إحياء يوم القدس، لخلق الوعيّ في صفوف المسلمين، وتهيئتهم ليكونوا بمستوى المواجهة لأعدائهم، حيث يحتل الكيان الصهيونيّ السفاح القدس الشرقيّة منذ يونيو/ حزيران عام 1967، ويسمح منذ عام 2003 للمستوطنين المتشددين باقتحام المسجد الأقصى، رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل هيئات إسلاميّة داخليّة وخارجيّة.

في الختام، يحتاج العالم الإسلاميّ بشدة إلى مثل هذه الفعاليات الفريدة التي تجمع كلمة المسلمين، خاصة أنّ أكثر ما يحتاجون إليه في هذه المرحلة هو الابتعاد عن التصريحات والوصول إلى مرحلة العمل الجاد والمثمر، ليثبت المسلمون أنَّ حلم الصهاينة بأن تكون القدس عاصمة لكيان احتلالهم، هو باختصار "حلم" مستحيل المنال.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اتحاد علماء المسلمين أسبوع القدس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر