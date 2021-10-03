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  الخميس 27 رجب 1442

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ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

أخبار

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي

الوقت-شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في رسالة

البابا فرنسيس: لقائي مع آية الله العظمى السيستاني لا ينسى

السعودية: ندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية الوقت-شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صِحافي مشترك مع وزيرِ الخارجيةِ ا

مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في خبر له اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بني

ايران للأمريكيين: النصر بات قريباً! الوقت-شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، على "ضرورة إلغاء

الجزائر: لا صحة لدخول طائرة قادمة من "تل أبيب" أجواء الجزائر الوقت-نقلت وسائل إعلامية جزائرية عن مصادر رسمية جزائرية، أن الاخبار المتعلقة بـ"دخول

يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس" الوقت-قالت مصادر فلسطينية أن يحيى السنوار قد أصبح بشكل رسمي رئيسا لحركة "حماس" في غزة

الجيش التركي يسحب نقاطه العسكرية من حلب.. والسبب؟ الوقت- سحب الجيش التركي يوم امس الثلاثاء 3 نقاط عسكرية من مناطق متفرقة في ريف حلب الغربي، ونقلها نحو ريف إدلب الجنوبي.

اليمن على أبواب كارثة وشيكة.. والسبب؟ الوقت- توازيا مع استمرار المعارك العنيفة في محيط مأرب، والغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي على مناطق يمنية عدة، باتت اليمن على أبواب «كارثة وشيكة» بسبب منع التحالف دخول أية منتجات نفطية إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وزير الخارجية الايراني: من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص، فضلا عن التعريف بالامكانيات الداخلية كي تتمكن الشركات الايرانية من المشاركة في المناقصات الخارجية والدولية.

المجلس الانتقالي يهدد حكومة هادي بالتصعيد والخيارات المفتوحة الوقت- هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا، حكومة المناصفة التابعة للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" بالتصعيد والخيارات المفتوحة.

بعد سيطرة "قسد" على المطاحن والمخابز الحكومية.. أزمة خبز خانقة في الحسكة الوقت- أدّت سيطرة قوات قسد على المطاحن والمخابز الحكومية، واستيلائها على مستلزمات الإنتاج، إلى التسبُّب في أزمة خبز خانقة في الحسكة، دفعت الأهالي إلى الأفران السياحية والحجرية للحصول على الخبز، ولو بأسعار مضاعفة

اليمن.. قوات الجيش واللجان الشعبية تقترب من النصر في مأرب الوقت- وسط استمرار غارات التحالف السعودي ــــ الإماراتي، سجل الجيش اليمني واللجان الشعبية، يوم أمس، تقدما جديدا في الجبهة الغربية لمدينة مأرب، وتمكنا من التقدم على حساب قوات الرئيس المنتهية ولايته "عبد ربه منصور هادي"، في مناطق العطيف وإيدات الراء، والتي تعد واحدة من أهم المناطق الواقعة في غرب المدينة، وهو ما من شأنه أن يمكن قوات صنعاء من التقدم على أكثر من محور في اتجاه الأحياء الغربية لمركز المحافظة.

رسمياً.. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بأن صواريخ المقاومة الدقيقة تشكل خطراً وجوديا عليه الوقت- اعترف كيان الاحتلال الإسرائيلي رسمياً بأن الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله اللبناني تشكل خطراً وجوديا على الكيان.

"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قلقة من إمكانيات

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء الوقت-أعلن عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، في تصريح صحفي لخه اليوم

الدفاع الروسية: : الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في ادلب الوقت-كشف نائب مدير مركز حميميم للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن م

أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها الوقت-كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن العقوبات الأحادية على سلطات

تيار الحكمة العراقي: الفرصة سانحة والأجواء مهيئة للمضي بهذا الحوار الوقت-أعلن رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، في حديث صحفي له اليوم الثلاثاء، عن تضامن

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أخبار

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي

الخميس 27 رجب 1442
 
 
 
 
 
هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي

الوقت-شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في رسالة

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الوقت-شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في رسالة وجهها الى مؤتمر "جيش الملائكة صناع التاريخ" الوطني اليوم الأربعاء، ان الشهيدات والمضحيات والمحررات من الأسر، يمثلن أحد أعلى قمم مفاخر الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية مؤكدا ان قوة الإيمان مهدت الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية.

وبحسب الرسالة، قال قائد الثورة: إن الشهيدات والمضحيات والمحررات من الأسر، يمثلن أحد أعلى قمم مفاخر الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية، ولقد مهدت قوة الإيمان الطريق لنضالات كبيرة للمرأة الإيرانية وخلقت مشاهد رائعة وفريدة من نوعها لوجودها الشجاع والتضحية بالنفس والمبتكرة في المجالات الصعبة، بدءا من مظاهرات أيام الثورة المبهجة وفترة الدفاع المقدس التي لا تُنسى، ومرورا ببطولاتهن في صفوف المعارك ووصولا إلى انقطاعهن عن أولادهن وأزواجهن وإرسالهم إلى طليعة الخطر وكذلك تقديمهن الخدمات خلف الجبهات.

واضاف سماحته: ذلك فضلا عن حضورهن في مقدمة ساحات العلوم والبحوث والتكنولوجيا والتألق في الأدب وفي المجالات الاجتماعية والسياسية والقيادية، وأخيراً التضحية في مجال الصحة وإسداء الخدمة للمرضى في الاختبار عالي الخطورة الأخير (جائحة كورونا)، كلها من مؤشرات النهضة الروحية للمرأة الإيرانية التي ظهرت بفضل النظام الإسلامي والدروس والقيم الإسلامية.

وأوضح سماحته: لا شك أن الشهيدات والمضحيات والمحررات من الأسر اللواتي يقدر عددهن بسبعة عشر ألفًا هم في قمة هذه المفاخر، وعلى الرغم من ثقافة الفساد والانحلال الغربي التي فرضت على كثير من النساء في العهد البهلوي الطاغوتي، استطاعت المرأة الإيرانية الاقتراب من شرف الإسلام ونقاوته المنشودة، وهذا شرف عظيم، والحمدلله رب العالمين.

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قائد الثورة المرأة

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