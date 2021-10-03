السعودية: ندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية

الوقت-شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صِحافي مشترك مع وزيرِ الخارجيةِ السعودي فيصل بن فرحان في الرياض، اليوم الأربعاء، على "ضرورة إنهاء الصراع القائم في اليمن".

وبحسب الاعلام السعودي، دعا لافروف "الأطراف المتناحرة الى أن تجلس إلى طاولة المفاوضات". ورحب لافروف بعودة العلاقات إلى طبيعتها بين دول مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن "دعم بلاده لمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية".

وحول الأزمة السورية، اعتبر وزير الخارجية الروسي أن "السوريين لهم حق تقرير مصيرهم.

من جانبه، شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض تدعم" "مساعي التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا"، قائلاً إن "السعودية تدعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية".

وأكد أن المملكة مستمرة في العمل من أجل توفر سعر عادل للنفط من خلال آلية "أوبك بلس".

وتأتي زيارة لافروف إلى السعودية ضمن جولة في الشرق الأوسط، شملت الإمارات العربية وقطر.

حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي في أبو ظبي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان: "نحن مقتنعون أنه من الضروري الآن عدم زيادة العبء على مهمة استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، من خلال بعض الاعتبارات والمخاوف الأخرى، وإن كانت مهمة جداً".

وكانت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية قالت إن لافروف سيبحث ترويج اللقاح الروسي "سبوتنيك v"، وقضايا الأمن الإقليمي والدولي، خلال زياراته مع المسؤولين الخليجيين.