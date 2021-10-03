مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي

الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في خبر له اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه غداً إلى الإمارات في زيارة سريعة تستغرق بضع ساعات، ولذلك تم إلغاء كل جدول أعماله ليوم غد.

وبحسب الموقع، فان "مسؤولين عرب رفيعي المستوى"، كشفوا له إن "نتنياهو سيتوجه غداً إلى الإمارات العربية في زيارة هي الأولى له إلى هناك"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يلتقي في أبو ظبي ولي العهد محمد بن زايد.

وفي هذا السياق، أكد موقع القناة 12 أنه "لم يتم إطلاع وزير الأمن بني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي على أمر الرحلة وسمعا عنها من وسائل الإعلام".

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو، وبمجرد عودته إلى "إسرائيل"، من المتوقع أن يلتقي برئيسي وزراء جمهورية التشيك والمجر، ولهذا ستكون زيارة أبو ظبي قصيرة للغاية"، مضيفاً أنه "كان من المقرر بالفعل أن يزور نتنياهو أبو ظبي والبحرين منذ حوالي شهر، لكنه في النهاية ألغى الزيارة بسبب إغلاق الاجواء الإسرائيلية أمام سفر الطيران".

يذكر ان الإمارات، أعلنت في 14 شباط/فبراير الماضي، تعيين السفير آل خاجة كأول سفير لها لدى "إسرائيل"، وذلك بعد تطبيعها العلاقات مع تل أبيب برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب.