مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي

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  الأربعاء 26 رجب 1442

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المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

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البابا فرنسيس: لقائي مع آية الله العظمى السيستاني لا ينسى

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يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس" الوقت-قالت مصادر فلسطينية أن يحيى السنوار قد أصبح بشكل رسمي رئيسا لحركة "حماس" في غزة

الجيش التركي يسحب نقاطه العسكرية من حلب.. والسبب؟ الوقت- سحب الجيش التركي يوم امس الثلاثاء 3 نقاط عسكرية من مناطق متفرقة في ريف حلب الغربي، ونقلها نحو ريف إدلب الجنوبي.

اليمن على أبواب كارثة وشيكة.. والسبب؟ الوقت- توازيا مع استمرار المعارك العنيفة في محيط مأرب، والغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي على مناطق يمنية عدة، باتت اليمن على أبواب «كارثة وشيكة» بسبب منع التحالف دخول أية منتجات نفطية إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري.

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أخبار

مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي

الأربعاء 26 رجب 1442
 
 
 
 
 
مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي

مصادر عربية امارتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي

الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في خبر له اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بني

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الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في خبر له اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه غداً إلى الإمارات في زيارة سريعة تستغرق بضع ساعات، ولذلك تم إلغاء كل جدول أعماله ليوم غد.

وبحسب الموقع، فان "مسؤولين عرب رفيعي المستوى"، كشفوا له إن "نتنياهو سيتوجه غداً إلى الإمارات العربية في زيارة هي الأولى له إلى هناك"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يلتقي في أبو ظبي ولي العهد محمد بن زايد.

وفي هذا السياق، أكد موقع القناة 12 أنه "لم يتم إطلاع وزير الأمن بني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي على أمر الرحلة وسمعا عنها من وسائل الإعلام".

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو، وبمجرد عودته إلى "إسرائيل"، من المتوقع أن يلتقي برئيسي وزراء جمهورية التشيك والمجر، ولهذا ستكون زيارة أبو ظبي قصيرة للغاية"، مضيفاً أنه "كان من المقرر بالفعل أن يزور نتنياهو أبو ظبي والبحرين منذ حوالي شهر، لكنه في النهاية ألغى الزيارة بسبب إغلاق الاجواء الإسرائيلية أمام سفر الطيران".

يذكر ان الإمارات، أعلنت في 14 شباط/فبراير الماضي، تعيين السفير آل خاجة كأول سفير لها لدى "إسرائيل"، وذلك بعد تطبيعها العلاقات مع تل أبيب برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

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بنيامين نتنياهو اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الامارات

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