الجزائر: لا صحة لدخول طائرة قادمة من "تل أبيب" أجواء الجزائر

الوقت-نقلت وسائل إعلامية جزائرية عن مصادر رسمية جزائرية، أن الاخبار المتعلقة بـ"دخول طائرة برازيلية قادمة من تل أبيب إلى الأجواء الجزائرية" هي غير صحيحة ومجرد اشاعات.

وبحسب المصدر الجزائري أن "مثل هذه التقارير هي بروباغندا متعمدة من طرف بعض الجهات المغرضة التي تعمل على الترويج لمثل هذه الإشاعات بغرض التشويش على الموقف الجزائري المبدئي والصارم من العدو الصهيوني".

هذا وكانت بعض وسائل الإعلام، تناولت ما وصفته بتأكيدات صحفيين إسرائيليين قولهم إن "طائرة برازيلية، دخلت الأجواء الجزائرية قادمة من إسرائيل، بعد مرورها بالأجواء التونسية من دون تأكيدهم نزول هذه الطائرة في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أكد أن بلاده لن تطبّع مع "إسرائيل" ولن تبارك عمليات التطبيع.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية ووزير الاتصال عمار بلحيمر، أن "الجزائر لن تهرول نحو التطبيع ولن تباركه".

وقال بلحيمر إن "القضية الفلسطينية هي قضية مقدسة، والجزائر تعتبرها أم القضايا، هي قضية عادلة وموقفنا واضح، ثابت وصريح، فقضية الهرولة والتطبيع لا نباركها، ولا ندعمها، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة".