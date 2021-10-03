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  الأربعاء 26 رجب 1442

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ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

أخبار

يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس"

يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس"

الوقت-قالت مصادر فلسطينية أن يحيى السنوار قد أصبح بشكل رسمي رئيسا لحركة "حماس" في غزة

الجيش التركي يسحب نقاطه العسكرية من حلب.. والسبب؟ الوقت- سحب الجيش التركي يوم امس الثلاثاء 3 نقاط عسكرية من مناطق متفرقة في ريف حلب الغربي، ونقلها نحو ريف إدلب الجنوبي.

اليمن على أبواب كارثة وشيكة.. والسبب؟ الوقت- توازيا مع استمرار المعارك العنيفة في محيط مأرب، والغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي على مناطق يمنية عدة، باتت اليمن على أبواب «كارثة وشيكة» بسبب منع التحالف دخول أية منتجات نفطية إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وزير الخارجية الايراني: من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص، فضلا عن التعريف بالامكانيات الداخلية كي تتمكن الشركات الايرانية من المشاركة في المناقصات الخارجية والدولية.

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"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قلقة من إمكانيات

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أخبار

يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس"

الأربعاء 26 رجب 1442
 
 
 
 
 
يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس"

يحيى السنوار رئيسا لحركة "حماس"

الوقت-قالت مصادر فلسطينية أن يحيى السنوار قد أصبح بشكل رسمي رئيسا لحركة "حماس" في غزة

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الوقت-قالت مصادر فلسطينية أن يحيى السنوار قد أصبح بشكل رسمي رئيسا لحركة "حماس" في غزة بعد نيله 167 صوتاً مقابل 147 لنزار عوض الله.

وبحسب المصادر، فقد أجرت الحركة 4 جولات من عملية الاقتراع لانتخاب رئيس لها في قطاع غزة ك، وأجريت الجولة الرابعة بعد 3 جولات تركزت المنافسة فيها بين يحيى السنوار، الذي تقدم على منافسه نزار عوض الله.

وفي هذا السياق، كان الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، قال إن عملية الانتخاب في حماس "تجري بطريقة ديمقراطية وتنافسية شفافة"، مشيراً إلى أن "إعادة الانتخاب مرة بعد أخرى تعكس قوة الحركة واحترامها للوائحها".

وتُجري "حماس" انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات، في ظروف سرية، نظراً للملاحقة الأمنية من قبل "إسرائيل"، حيث عُقدت الانتخابات الأخيرة عام 2017.

هذا وأفادت مصادر خاصة للميادين أن الانتخابات تمت على مراحل، أولاً هيئات إدارية، و ثانياً شورى كبرى في المناطق، وشورى عام لغزة.

وتم انتخاب 5 أعضاء مكتب سياسي، وهم: نزار عوض الله أحد مؤسسي "حماس"، يحيى السنوار، محمود الزهار، زياد الظاظا، فتحي حماد.

وقالت المصادر إنه "سيتم انتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسبوع القادم، وينافس على المقعد خالد مشعل وإسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق والرشق".

ووفق المصادر فإن "منصب رئيس الحركة في الخارج سيتنافس عليه خالد مشعل ومحمد نزال".

وأشارت المصادر إلى أن "نتائج غزة ستحدد من هو رئيس المكتب السياسي القادم بسبب التحالفات والتركيبة الداخلية لمجالس الشورى، بمعنى إذا فاز السنوار سيبقى إسماعيل هنية لفترة ثانية بسبب التحالفات".

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إسماعيل هنية نزار عوض الله حركة حماس غزة خالد مشعل يحيى السنوار

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