يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس"

الوقت-قالت مصادر فلسطينية أن يحيى السنوار قد أصبح بشكل رسمي رئيسا لحركة "حماس" في غزة بعد نيله 167 صوتاً مقابل 147 لنزار عوض الله.

وبحسب المصادر، فقد أجرت الحركة 4 جولات من عملية الاقتراع لانتخاب رئيس لها في قطاع غزة ك، وأجريت الجولة الرابعة بعد 3 جولات تركزت المنافسة فيها بين يحيى السنوار، الذي تقدم على منافسه نزار عوض الله.

وفي هذا السياق، كان الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، قال إن عملية الانتخاب في حماس "تجري بطريقة ديمقراطية وتنافسية شفافة"، مشيراً إلى أن "إعادة الانتخاب مرة بعد أخرى تعكس قوة الحركة واحترامها للوائحها".

وتُجري "حماس" انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات، في ظروف سرية، نظراً للملاحقة الأمنية من قبل "إسرائيل"، حيث عُقدت الانتخابات الأخيرة عام 2017.

هذا وأفادت مصادر خاصة للميادين أن الانتخابات تمت على مراحل، أولاً هيئات إدارية، و ثانياً شورى كبرى في المناطق، وشورى عام لغزة.

وتم انتخاب 5 أعضاء مكتب سياسي، وهم: نزار عوض الله أحد مؤسسي "حماس"، يحيى السنوار، محمود الزهار، زياد الظاظا، فتحي حماد.

وقالت المصادر إنه "سيتم انتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسبوع القادم، وينافس على المقعد خالد مشعل وإسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق والرشق".

ووفق المصادر فإن "منصب رئيس الحركة في الخارج سيتنافس عليه خالد مشعل ومحمد نزال".

وأشارت المصادر إلى أن "نتائج غزة ستحدد من هو رئيس المكتب السياسي القادم بسبب التحالفات والتركيبة الداخلية لمجالس الشورى، بمعنى إذا فاز السنوار سيبقى إسماعيل هنية لفترة ثانية بسبب التحالفات".