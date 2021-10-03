وزير الخارجية الايراني: من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص

الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص، فضلا عن التعريف بالامكانيات الداخلية كي تتمكن الشركات الايرانية من المشاركة في المناقصات الخارجية والدولية.

جاء ذلك في تصريح للوزير ظريف اليوم الاربعاء خلال اجتماعه بعدد من مدراء الشركات النموذجية والممتازة المصدرة للسلع والخدمات الفنية والهندسية في البلاد.

وقال وزير الخارجية بعد ان اطلع على آراء ووجهات نظر المدراء والناشطين الاقتصاديين في البلاد: ان صادرات السلع والخدمات الفنية والهندسية تعد احدى المجالات المهمة لتنمية البلاد وان تحقيق قفزة الانتاج غير ممكن من دون الصادرات.

واكد ظريف ضرورة اهتمام ودعم وزارة الخارجية للمنتجين في البلاد من اجل تنمية الصادرات ووصف دور القطاع الخاص في تنمية الصادرات بانه منقطع النظير واضاف: ان من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص وليس بامكان الحكومة ان تحل مكان القطاع الخاص.

واعتبر تزويد الشركات الايرانية بالمعلومات المتعلقة بطاقات الدول الاجنبية حول المشاريع والمزايدات لصادرات السلع او الخدمات الفنية والهندسية اليها بانه من المسؤوليات الاخرى لوزارة الخارجية واضاف: ان من مسؤولياتنا التعريف بالامكانيات الداخلية ونقلها الى الدول الاجنبية كي تتمكن الشركات الايرانية من المشاركة في المناقصات الخارجية والدولية.

واكد ظريف بان جهاز الخارجية يجب ان يكون جهازا سياسيا واقتصاديا، لافتا الى عزم الوزارة على بذل المزيد من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية عبر دبلوماسييها الموفدين لتمثيل البلاد في الخارج وكذلك التشاور مع الناشطين الاقتصاديين في هذا المجال واطلاع السفراء والدبلوماسيين على حاجات البلاد الاقتصادية.