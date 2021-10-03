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  الأربعاء 26 رجب 1442

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زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

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قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

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المجلس الانتقالي يهدد حكومة هادي بالتصعيد والخيارات المفتوحة

الوقت- هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا، حكومة المناصفة التابعة للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" بالتصعيد والخيارات المفتوحة.

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اليمن.. قوات الجيش واللجان الشعبية تقترب من النصر في مأرب الوقت- وسط استمرار غارات التحالف السعودي ــــ الإماراتي، سجل الجيش اليمني واللجان الشعبية، يوم أمس، تقدما جديدا في الجبهة الغربية لمدينة مأرب، وتمكنا من التقدم على حساب قوات الرئيس المنتهية ولايته "عبد ربه منصور هادي"، في مناطق العطيف وإيدات الراء، والتي تعد واحدة من أهم المناطق الواقعة في غرب المدينة، وهو ما من شأنه أن يمكن قوات صنعاء من التقدم على أكثر من محور في اتجاه الأحياء الغربية لمركز المحافظة.

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أخبار

المجلس الانتقالي يهدد حكومة هادي بالتصعيد والخيارات المفتوحة

الأربعاء 26 رجب 1442
 
 
 
 
 
المجلس الانتقالي يهدد حكومة هادي بالتصعيد والخيارات المفتوحة
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الوقت- هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا، حكومة المناصفة التابعة للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" بالتصعيد والخيارات المفتوحة.

وقال المتحدث باسم المجلس "علي عبد الله الكثيري" إن المجلس طلب من وزرائه في حكومة المناصفة اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه الجهات التي تفتعل الأزمات والانهيارات وحرب الخدمات، وتمضي في تصعيدها لإخضاع الشعب الجنوبي ومعاقبته، في اشارة الى السعودية.
واضاف الكثيري أن "المجلس الانتقالي يتتظر موقفا من هذه الحكومة، وإلا فانه لن يكون إلا مع الشعب وخياراته المفتوحة"، على حد تعبيره.

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التصعيد عبد ربه منصور هادي المجلس الانتقالي الجنوبي علي عبد الله الكثيري

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