المجلس الانتقالي يهدد حكومة هادي بالتصعيد والخيارات المفتوحة

الوقت- هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا، حكومة المناصفة التابعة للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" بالتصعيد والخيارات المفتوحة.



وقال المتحدث باسم المجلس "علي عبد الله الكثيري" إن المجلس طلب من وزرائه في حكومة المناصفة اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه الجهات التي تفتعل الأزمات والانهيارات وحرب الخدمات، وتمضي في تصعيدها لإخضاع الشعب الجنوبي ومعاقبته، في اشارة الى السعودية.

واضاف الكثيري أن "المجلس الانتقالي يتتظر موقفا من هذه الحكومة، وإلا فانه لن يكون إلا مع الشعب وخياراته المفتوحة"، على حد تعبيره.