ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 27 رجب 1442

إخترنا لكم

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس"

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. غضب الأحرار يتجدد في "أسبوع القدس" الوقت- بعد أن أعلن الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين في 22 فبراير/ شباط المنصرم، الأسبوع الأخير من شهر رجب (من 8 إلى 14 مارس/ آذار الجاري) "أسبوع الأقصى المبارك والقدس الشريف"، دعا اتحاد علماء المسلمين الثلاثاء المنصرم، الدول الإسلاميّة إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة لتتضمن نصرة المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، مطالباً بانطلاق مسيرات شعبيّة سلميّة لإحياء القضية الفلسطينيّة، في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين اليوم، وانجرار العديد من الدول العربيّة نحو اتفاقات التطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب للأرض العربيّة.

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

أخبار

الخارجية الأمريكية: الاتفاق النووي مصلحة لأمريكا

الخارجية الأمريكية: الاتفاق النووي مصلحة لأمريكا

الوقت-شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اقاء شهادته أمام مجلس النو

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي الوقت-شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، في رسالة

البابا فرنسيس: لقائي مع آية الله العظمى السيستاني لا ينسى

السعودية: ندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية الوقت-شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صِحافي مشترك مع وزيرِ الخارجيةِ ا

مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي الوقت-كشف موقع "والاه" الإسرائيلي، في خبر له اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بني

ايران للأمريكيين: النصر بات قريباً! الوقت-شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، على "ضرورة إلغاء

الجزائر: لا صحة لدخول طائرة قادمة من "تل أبيب" أجواء الجزائر الوقت-نقلت وسائل إعلامية جزائرية عن مصادر رسمية جزائرية، أن الاخبار المتعلقة بـ"دخول

يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس" الوقت-قالت مصادر فلسطينية أن يحيى السنوار قد أصبح بشكل رسمي رئيسا لحركة "حماس" في غزة

الجيش التركي يسحب نقاطه العسكرية من حلب.. والسبب؟ الوقت- سحب الجيش التركي يوم امس الثلاثاء 3 نقاط عسكرية من مناطق متفرقة في ريف حلب الغربي، ونقلها نحو ريف إدلب الجنوبي.

اليمن على أبواب كارثة وشيكة.. والسبب؟ الوقت- توازيا مع استمرار المعارك العنيفة في محيط مأرب، والغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي على مناطق يمنية عدة، باتت اليمن على أبواب «كارثة وشيكة» بسبب منع التحالف دخول أية منتجات نفطية إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وزير الخارجية الايراني: من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص، فضلا عن التعريف بالامكانيات الداخلية كي تتمكن الشركات الايرانية من المشاركة في المناقصات الخارجية والدولية.

المجلس الانتقالي يهدد حكومة هادي بالتصعيد والخيارات المفتوحة الوقت- هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا، حكومة المناصفة التابعة للرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" بالتصعيد والخيارات المفتوحة.

بعد سيطرة "قسد" على المطاحن والمخابز الحكومية.. أزمة خبز خانقة في الحسكة الوقت- أدّت سيطرة قوات قسد على المطاحن والمخابز الحكومية، واستيلائها على مستلزمات الإنتاج، إلى التسبُّب في أزمة خبز خانقة في الحسكة، دفعت الأهالي إلى الأفران السياحية والحجرية للحصول على الخبز، ولو بأسعار مضاعفة

اليمن.. قوات الجيش واللجان الشعبية تقترب من النصر في مأرب الوقت- وسط استمرار غارات التحالف السعودي ــــ الإماراتي، سجل الجيش اليمني واللجان الشعبية، يوم أمس، تقدما جديدا في الجبهة الغربية لمدينة مأرب، وتمكنا من التقدم على حساب قوات الرئيس المنتهية ولايته "عبد ربه منصور هادي"، في مناطق العطيف وإيدات الراء، والتي تعد واحدة من أهم المناطق الواقعة في غرب المدينة، وهو ما من شأنه أن يمكن قوات صنعاء من التقدم على أكثر من محور في اتجاه الأحياء الغربية لمركز المحافظة.

رسمياً.. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بأن صواريخ المقاومة الدقيقة تشكل خطراً وجوديا عليه الوقت- اعترف كيان الاحتلال الإسرائيلي رسمياً بأن الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله اللبناني تشكل خطراً وجوديا على الكيان.

"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قلقة من إمكانيات

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء الوقت-أعلن عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، في تصريح صحفي لخه اليوم

الدفاع الروسية: : الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في ادلب الوقت-كشف نائب مدير مركز حميميم للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن م

أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها الوقت-كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن العقوبات الأحادية على سلطات

تيار الحكمة العراقي: الفرصة سانحة والأجواء مهيئة للمضي بهذا الحوار الوقت-أعلن رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، في حديث صحفي له اليوم الثلاثاء، عن تضامن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الجيش التركي يسحب نقاطه العسكرية من حلب.. والسبب؟

بعد سيطرة "قسد" على المطاحن والمخابز الحكومية.. أزمة خبز خانقة في الحسكة

وزير الخارجية الايراني: من مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية دعم مصدري القطاع الخاص

اليمن على أبواب كارثة وشيكة.. والسبب؟

ايران للأمريكيين: النصر بات قريباً!

المجلس الانتقالي يهدد حكومة هادي بالتصعيد والخيارات المفتوحة

يحيى السنوار أميناً عاماً لحركة "حماس"

هكذا أشاد قائد الثوة الاسلامية بالمرأة "المجاهدة" في يومها العالمي

السعودية: ندعم عودة سوريا إلى الجامعة العربية

الجزائر: لا صحة لدخول طائرة قادمة من "تل أبيب" أجواء الجزائر

آخر التطورات الميدانية العراقية.. تفاصيل العمليات الواسعة عند البوابة الجنوبية للعاصمة وشمال شرق ديالى + صور

مصادر اماراتية: نتنياهو غداً في أبو ظبي

خفايا عنصرية واضطهاد العائلة المالكة البريطانية تفجرها زوجة حفيد ملكة بريطانيا في مقابلة تلفزيونية

مسرحية الكيماوي تعود مجدداً للعرض... ألم تنتهِ المهزلة؟

البابا فرنسيس: لقائي مع آية الله العظمى السيستاني لا ينسى

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

واشنطن بوست: خطة محتملة لاقتحام الكابتول اليوم!

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

غرفة التجارة الإيرانية: الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة

غرفة التجارة الايرانية: واشنطن ستفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي

بايدن: سنتغلب على الصين

ديمقراطيون يدعون الى الحوار مع كوبا

اتفاق صناعي إيراني- سوري جديد...فما هو؟

حكومة صنعاء: لا مفاوضات بين "أنصار الله" ومسؤولين أميركيين

السفير الروسي في ايران يسلم مستشار الامام رسالة من بوتين

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

ما هي خلفيات لقاء أجهزة مخابرات غربية مع "داعش" في سوريا؟

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

رسالة المناورة البحرية لإيران وروسيا في المحيط الهندي

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران

الخميس 27 رجب 1442
 
 
 
 
 
ممرات العبور الحيوية في آسيا الوسطى وأهميتها بالنسبة لإيران
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - اليوم، أصبحت ممرات العبور، بما في ذلك السكك الحديدية والبحار والطرق، واحدة من أهم نقاط الاتصال للحكومات لتطوير اقتصادها والتجارة مع بعضها البعض.

بالطبع، كانت طرق التجارة مهمةً لمختلف البلدان منذ القدم. في غضون ذلك، تعدّ منطقة آسيا الوسطى من أهم الطرق التي كانت دائمًا مهمةً للغاية في تجارة وعبور البضائع في الماضي واليوم.

إن الموقع الفريد لشرق وغرب آسيا يشبه ممراً يقع في قلب ضفتي العالم. کما تحظی منطقة آسيا الوسطى، باعتبارها أحد الممرات الإقليمية المهمة في مجال النقل الدولي، بأهمية کبيرة بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية من حيث التجارة الخارجية.

کذلك، تعتبر الممرات الدولية لآسيا الوسطى، والتي هي في الغالب جسور بين شرق آسيا وأوروبا، ذات أهمية قصوى بالنسبة لإيران.

في الواقع، تعدّ جمهورية إيران الإسلامية أكثر الطرق اقتصاداً لعبور البضائع إلى بلدان آسيا الوسطى، بسبب قصر الوصول إلى المياه المفتوحة. وبالتالي، يمكن تلخيص أهم ممرات العبور في آسيا الوسطى في شكل عدة ممرات مهمة، والإشارة إلی أهميتها بالنسبة لإيران.

ممر كاتاي للعبور

تم تدشين هذا الممر في أغسطس من العام الماضي(2020). يتكون ممر كاتاي من قيرغيزستان وطاجيكستان وأفغانستان وإيران، وقد تم إنشاؤه كطريق قصير وبديل لإرسال البضائع من موانئ إيران الجنوبية إلى دول آسيا الوسطى.

يمكن أن يكون ممر كاتاي أكثر اقتصاديًا نظرًا لانخفاض التكلفة والمسافة الأقصر لبلدان المنطقة، وخاصةً في مجال البيئة. کما سيؤدي ربط دول آسيا الوسطى بأعالي البحار عبر موانئ الخليج الفارسي وبحر عمان، إلى زيادة كبيرة في عائدات العبور بالنسبة لإيران.

فيما يتعلق بهذا الممر، يرى "بهنام فرامرزيان" رئيس وحدة النقل الدولي وغرفة التجارة الإيرانية: أنه "نظرًا لرغبة أوزبكستان في تنفيذ مشروع eTIR، يمكن تحويل هذا الممر إلى ممر eTIR. وفي هذا الصدد، فإن تعاون السلطات المختصة في الدول الأعضاء في كاتاي، وكذلك المؤسسات الضامنة والمصدرة في اتفاقية النقل الدولي للبضائع، سيلعب دوراً مهماً في استدامة وازدهار التجارة بين الدول الأعضاء".

ممر الجسر الأرضي الجديد بين آسيا وأوروبا

هذا الممر، المعروف أيضًا باسم طريق العبور بين الشرق والغرب، يمتد من الصين إلى أوروبا ويعبر آسيا الوسطى.

ويتوافق الممر مع طريق الحرير، وينقسم وفق بحر قزوين إلى ثلاثة فروع، الشمالي والوسط والجنوبي. في غضون ذلك، يتصل الفرع الجنوبي بإيران بعد انفصاله عن الطريق المركزي من "تيجين" إلى "سرخس" على الحدود مع تركمانستان. يتجه أحدها جنوباً ويتصل بموانئ الشهيد رجائي والإمام الخميني على شواطئ الخليج الفارسي.

والطريق التالي يتجه من طهران إلى تبريز، ويدخل تركيا في "الرازي"، ويتصل بشبكة الطرق الأوروبية عبر ميناء اسطنبول أو موانئ أخرى في هذا البلد.

الممر الشمالي الجنوبي

يتصل هذا الممر بدول المحيط الهندي والخليج الفارسي وجنوب شرق آسيا، عبر طريق عبور من شمال الدول الاسكندنافية وروسيا وعبر إيران، ويمر جزء كبير من هذا الطريق عبر إيران.

ويحتوي هذا الممر على العديد من التقاطعات مع العديد من الممرات بين آسيا الوسطى وأوروبا، بما في ذلك ترسیکا و اتلید. کما أنه الطريق الأقصر والأرخص والأكثر ملاءمةً لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا للتجار وشركات النقل في هاتين القارتين.

وبإمکان التجار نقل بضائعهم بسهولة وأمان من هذا الطريق إلى الخليج الفارسي والمحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وروسيا والدول الاسكندنافية وشمال ووسط أوروبا.

الممر الآسيوي الواسع الشامل

يُعرف هذا الممر بالخط الآسيوي الواسع الذي يربط معظم دوله، ويمر عبر سنغافورة وماليزيا وتايلاند وميانمار وكمبوديا وفيتنام وميانمار ولاوس، وفرع منه يتصل بالصين.

ومع اكتمال هذا الخط وانضمام بعض الدول مثل بنغلاديش والهند وباكستان وإيران، سيتم توصيل هذا الخط بالشبكة الأوروبية.

وبالمقارنة مع النقل البحري، تتمتع إمكانات هذا الممر بميزة ملحوظة من حيث تقليل وقت النقل بشكل كبير، لكن أنظمة السكك الحديدية في بلدان الطريق مختلفة تمامًا عن بعضها البعض. کما أن هذا الممر مهم للغاية للتجارة والنقل في إيران.

الممر الشمالي والشرقي-الغربي

يهدف هذا الممر في المقام الأول إلى توفير مزيج من النقل من الشرق إلی الغرب بين روسيا والساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، عبر حدود السويد وفنلندا ومنطقة Tomio-Haparanda، والنقل البحري من ميناء نارفيك في النرويج. ويمكن للفروع الفرعية لهذا الممر عبور أراضي جمهورية إيران الإسلامية عبر الممر الشمالي الجنوبي.

من بين الممرات أعلاه، يمر الفرع الجنوبي من الممر البري الجديد بين آسيا وأوروبا والممر الشمالي والجنوبي والممر الممتد على مستوى آسيا عبر إيران، مما يشير إلى أهمية إيران الاستراتيجية في إقامة التواصل العالمي.

الممر الاسكندنافي - الشرق الأقصى(الممر الشمالي الغربي)

يمتد هذا الممر من الشرق الأقصى إلى جبال الأورال ومن هناك إلى سكة حديد سيبيريا. وفي بيرم، يغير اتجاهه إلى الشمال الغربي ويتجه إلى موانئ أرخانجيلسك أو مورمانسك عبر تشايورنا أو سيكتيفكاروندينجا-كاربجوري، أو في الغرب يعبر السكك الحديدية الروسية الفنلندية ويتصل بالموانئ الفنلندية.

سيوفر بناء هذا الممر وصلته بالموانئ الشمالية لروسيا وموانئ بحر البلطيق بفنلندا، فرصةً لبعض المناطق النائية والمقفرة في روسيا لتصدير بضائعها وحمولاتها، والتي تتكون أساسًا من المعادن، عن طريق الوصول إلى السكك الحديدية.

کما أن هذا الممر، وعلى الرغم من عدم عبوره من إيران على المدى الطويل، يمكن أن يكون فعالاً في مجال التجارة بين إيران وأوروبا أيضاً.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ممر عبور آسيا الوسطی أوروبا إيران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر