"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء، وقدراتهما على شل الأقمار الصناعة الأميركية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن قائد قوة الفضاء الأميركية، جون ريموند، قوله إن "التهديد الذي نراه اليوم خطير للغاية ... كل من الصين وروسيا لديهما العديد من أنظمة الليزر بمستويات قوة مختلفة، تستطيع تدمير أو إلحاق اضرار من الأرض، أو لتعطيل قدرتنا على استخدام الأقمار الصناعية ... كلا البلدين لديهما إمكانيات تثير القلق".

وكشف المسؤول الأمريكي للصحيفة أن أحد الأقمار الصناعية الروسية (ماتريوشكا) المتعددة الطبقات، ورجح أنه تم إنشاؤه "لتدمير الأقمار الصناعية الأميركية في مدار الأرض".

وفي ديسمبر الماضي، قالت قيادة القوة الفضائية الأميركية إن روسيا أجرت تجربة جديدة لصاروخ يهدف إلى تدمير أقمار صناعية.

وقد انتقدت موسكو آنذاك هذه التصريحات وقالت إنها تبريرات تسعى الولايات المتحدة من خلالها لنشر أسلحة في الفضاء.