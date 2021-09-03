أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء

الوقت-أعلن عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، في تصريح صحفي لخه اليوم الثلاثاء، إن قدرات القوات المسلحة العسكرية "تتعاظم بقدرتنا الذاتية".

وشدد القحوم في تصريحاته على أنه وبعد 6 سنوات من العدوان على اليمن "فشل رهان آل سعود عبر صمود الشعب اليمني وانتصاره". مؤكداً على أن القوات المسلحة أثبتت أن لديها "خيارات متعددة في الميدان وتصل إلى مديات استراتيجية"، مشيراً إلى أن "الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء".

وتوجّه القحوم للسعودية قائلاً: "لن تستطيعوا كسر إرادة الشعب اليمني وقد باتت لديه خيارات ومفاجآت كثيرة".

وتابع: "إذا استمرت السعودية في غيها وجبروتها فإن دماءنا ليست رخيصة والعين بالعين والسن بالسن".

يذكر أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت، خلال الأيام الماضية، مواقع عسكرية ونفطية في العمق السعودي، كان آخرها استهداف مطار أبها وميناء "رأس التنورة".

القحوم للسعودية: انتم أخطاتم خطأ استراتيجيا عندما تحالفتم مع اميركا وشاركتم في العدوان على بلدنا

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، قد أكدّ أن "إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار وإيقاف العدوان والقتال في كل الجبهات"، داعياً "أميركا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وأن تتجه إلى السلام".