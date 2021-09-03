الدفاع الروسية: : الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في ادلب

الوقت-كشف نائب مدير مركز حميميم للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن مسلحي "هيئة تحرير الشام"، في منطقة إدلب لخفض التصعيد، يعدون استفزازاً بأسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه.

وبحسب كاربوف فان الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في منشأة بقرية كبانة مع إشراك سكان لعرضهم كضحايا.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى التنظيمات الإرهابية في إدلب، يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في أوروبا ليتم استخدامها في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الدولة السورية.

وكانت الدفاع الروسية أكدت في أيلول/ سبتمبر 2020، أنّ إرهابيي تنظيم جبهة النصرة كانوا يحضرون لفبركة مسرحية جديدة، يتم فيها استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين بريف إدلب الجنوبي لاتهام الجيش السوري.