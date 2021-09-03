أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها

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  الثلاثاء 25 رجب 1442

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المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

أخبار

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء

الوقت-أعلن عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، في تصريح صحفي لخه اليوم

الدفاع الروسية: : الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في ادلب الوقت-كشف نائب مدير مركز حميميم للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن م

أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها الوقت-كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن العقوبات الأحادية على سلطات

تيار الحكمة العراقي: الفرصة سانحة والأجواء مهيئة للمضي بهذا الحوار الوقت-أعلن رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، في حديث صحفي له اليوم الثلاثاء، عن تضامن

الرئاسة اللبنانية: على "إسرائيل" التعويض عن الضرر البيئي والاقتصادي في قضية التسرب النفطي الوقت-شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقبله نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت

الخارجية الإماراتية: عودة دمشق إلى محيطها أمر لابد منه الوقت-أعلنت الامارات على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظير

الخارجية الأمريكية: عرضنا التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1 الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، عن تقديمها "عرض تفاوض" مع إيران في إطار مجموعة 5+1.

المقاومة الاسلامية: التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان الوقت- اعلن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية ان تم التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان مساء الاثنين.

الخارجية الأمريكية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن "سمر بدوي" الوقت- دعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناشطة المعتقلة "سمر بدوي"، وذلك بعد الافراج عن الناشطة "لجين الهذلول".

روحاني: الطريقة الوحيدة للتقارب بين الشعوب هي العودة إلى المعرفة والثقافة الوقت- اكد الرئيس حسن روحاني في رسالة الى مؤتمر جندي شابور الدولي الثالث أن السبيل الدائم الوحيد للتقارب بين الشعوب هو العودة إلى المصادر الواضحة والنقية للمعرفة والثقافة بطريقة الايرانيين القدماء من خلال إنشاء أقدم جامعة في العالم.

العراق.. انفجار قرب جسر الائمة يؤدي لاستشهاد امرأة وإصابة ثمانية أشخاص الوقت- أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد امرأة وإصابة ثمانية أشخاص نتيجة انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد.

نشطاء سعوديين معتقلون يبدؤون الإضراب عن الطعام الوقت- بدأ نشطاء وحقوقيون سعوديون معتقلون، إضرابهم عن الطعام في "سجن الحائر" بالرياض منذ يومين.

خلال مواجهات في بلدة الخضر.. الاحتلال يصيب فتيين بالرصاص جنوب بيت لحم الوقت- أصيب فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، خلال مواجهات في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الحوثي يدعو أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام الوقت- أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، أن إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار وإيقاف العدوان والقتال في كل الجبهات، داعيا أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام.

"إسرائيل" ستضّم أجزاء جديدة من الضفة الغربية الوقت-أعلن وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هانغبي في مقابلة مع موقع "i24 news" اليوم الاثنين، أن "إسرائيل"

خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد" الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، خروج آلاف الأميركيين في تظاهرة في مدينة

الخارجية الإيرانية: زيارة بابا الفاتيكان للعراق رسالة الحوار المتمدّن ورفض سفك الدماء الوقت-شددت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، اليوم الاثنين، أن زيارة البابا فرنسيس

الرئيس اللبناني: نواجه حرب اقتصادية خارجية الوقت-دعت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال

الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس انسحاب كامل قواتها من أفغانستان الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في رسالته إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ال

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أخبار

أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها

الثلاثاء 25 رجب 1442
 
 
 
 
 
أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها

أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها

الوقت-كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن العقوبات الأحادية على سلطات

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الوقت-كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن العقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها، مدعياً أنها تدعم "الانتقال السلمي للديمقراطية" في البلاد وليس "تغيير النظام".

وبحسب الاعلام الأمريكي، قال المسؤول إن واشنطن تحتفظ "بحق مراجعة نظام العقوبات، لكن لا نستعجل في رفعها قبل أن يظهر نظام نيكولاس مادورو استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وتابع: "لكن علينا الاعتراف بأن العقوبات أحادية الجانب العاملة منذ 4 سنوات لم تنجح في تغيير النتائج الانتخابية... النظام تكيف مع العقوبات، كما تكيفت أسواق النفط منذ زمن طويل مع العقوبات النفطية".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى إمكانية "مواصلة العقوبات أحادية الجانب، والبقاء في هذا الوضع لمدة غير محددة أو الجلوس حول طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي، والنظر في إمكانيات ممارسة ضغوط منسقة" على الحكومة الفنزويلية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن "إدارة بايدن تؤيد المساعي الديمقراطية للشعب الفنزويلي"، مضيفاً أن "مادورو ديكتاتور، وأعماله لم تخدم مصالح فنزويلا".

وامتنع برايس عن الرد بشكل مباشر على سؤال حول مدى سعي واشنطن إلى إسقاط سلطة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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كلمات مفتاحية :

الولايات المتحدة فنزويلا نيكولاس مادورو جو بايدن العقوبات الأميركية

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