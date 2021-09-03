تيار الحكمة العراقي: الفرصة سانحة والأجواء مهيئة للمضي بهذا الحوار

الوقت-أعلن رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، في حديث صحفي له اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى حوار وطني، مؤكداً أن "الفرصة سانحة والأجواء مهيئة للمضي بهذا الحوار".

وبحسب الاعلام العراقي، أضاف الحكيم: "نجدد المطالبة بانخراط جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية، بحوار يستوعب جميع الرؤى والافكار البناءة لمعالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طرح، أمس الإثنين، دعوةً إلى "حوار وطني ليكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا".

وأشار الكاظمي إلى أن أهداف الحوار هي "التوصل لاتفاق نهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان"، داعياً "كلّ أشقاء العراق وجيرانه وأصدقاءه إلى ترسيخ قيم السلم والتعاون بين دول المنطقة، وإبعاد شبح الحروب والخلافات والصراعات التي لن تخدم شعوبنا ذات التأريخ المشترك".