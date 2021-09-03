الخارجية الإماراتية: عودة دمشق إلى محيطها أمر لابد منه

الوقت-أعلنت الامارات على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، مؤكداً أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو "قانون قيصر".

وشدد المسؤول الاماراتي على "ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، وهذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، المسألة هي مسألة المصلحة العامة، مصلحة سوريا، ومصلحة المنطقة".

وتابع قائلاً إن "هناك منغصات بين مختلف الأطراف، ولا يمكن إلا العمل على عودة سوريا لمحيطها الإقليمي، وأحد الأدوار المهمة التي يجب أن تعود إليها سوريا دورها في الجامعة الجامعة العربية، ولا شك أن ذلك يتطلب جهداً أيضاً من الجانب السوري وجهداً من زملائنا في الجامعة العربية".

وكانت الإمارات أعادت عام 2018 افتتاح سفارتها في دمشق بعد 7 سنوات من الإغلاق وقطع علاقاتها مع سوريا.

يذكر انه منذ عام تقريباً، جرى أخر اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد، وولي عهد أبو ظبي حمد بن زايد آل نهيان. حيث أعلنت يومذاك الرئاسة السورية في بيانها، أن بن زايد أكد دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أن "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".