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  الثلاثاء 25 رجب 1442

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زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

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آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

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أخبار

المقاومة الاسلامية: التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان

الثلاثاء 25 رجب 1442
 
 
 
 
 
المقاومة الاسلامية: التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان
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الوقت- اعلن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية ان تم التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان مساء الاثنين.

وقال الاعلام الحربي في بيان: أقدمت مسيّرة (درون) معادية حوالي الساعة ٢٢:٤٠ من ليل اليوم الاثنين ٢٠٢١/٣/٨، على خرق الأجواء اللبنانية في أجواء منطقة “خربة شعيب” في خراج بلدة بليدا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، فتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة، وبعدها قام العدو الاسرائيلي بإطلاق عدد من القنابل المضيئة في أجواء المنطقة

وكانت مسيّرة (درون) معادية قد أقدمت أيضا عند الساعة ١٥:٣٠ من عصر اليوم الاثنين على خرق الأجواء اللبنانية في نفس المنطقة وتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة واجبارها على الانكفاء الى داخل الأراضي المحتلة.

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المقاومة الاسلامية أجواء بليدا جنوب لبنان مسيّرة (درون) اسرائيلية

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