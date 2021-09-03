نشطاء سعوديين معتقلون يبدؤون الإضراب عن الطعام

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  الثلاثاء 25 رجب 1442

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المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

أخبار

الخارجية الأمريكية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن "سمر بدوي"

الخارجية الأمريكية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن "سمر بدوي"

الوقت- دعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناشطة المعتقلة "سمر بدوي"، وذلك بعد الافراج عن الناشطة "لجين الهذلول".

روحاني: الطريقة الوحيدة للتقارب بين الشعوب هي العودة إلى المعرفة والثقافة الوقت- اكد الرئيس حسن روحاني في رسالة الى مؤتمر جندي شابور الدولي الثالث أن السبيل الدائم الوحيد للتقارب بين الشعوب هو العودة إلى المصادر الواضحة والنقية للمعرفة والثقافة بطريقة الايرانيين القدماء من خلال إنشاء أقدم جامعة في العالم.

العراق.. انفجار قرب جسر الائمة يؤدي لاستشهاد امرأة وإصابة ثمانية أشخاص الوقت- أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد امرأة وإصابة ثمانية أشخاص نتيجة انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد.

نشطاء سعوديين معتقلون يبدؤون الإضراب عن الطعام الوقت- بدأ نشطاء وحقوقيون سعوديون معتقلون، إضرابهم عن الطعام في "سجن الحائر" بالرياض منذ يومين.

خلال مواجهات في بلدة الخضر.. الاحتلال يصيب فتيين بالرصاص جنوب بيت لحم الوقت- أصيب فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، خلال مواجهات في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الحوثي يدعو أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام الوقت- أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، أن إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار وإيقاف العدوان والقتال في كل الجبهات، داعيا أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام.

"إسرائيل" ستضّم أجزاء جديدة من الضفة الغربية الوقت-أعلن وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هانغبي في مقابلة مع موقع "i24 news" اليوم الاثنين، أن "إسرائيل"

خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد" الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، خروج آلاف الأميركيين في تظاهرة في مدينة

الخارجية الإيرانية: زيارة بابا الفاتيكان للعراق رسالة الحوار المتمدّن ورفض سفك الدماء الوقت-شددت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، اليوم الاثنين، أن زيارة البابا فرنسيس

الرئيس اللبناني: نواجه حرب اقتصادية خارجية الوقت-دعت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال

الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس انسحاب كامل قواتها من أفغانستان الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في رسالته إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ال

أرقام صادمة...السياحة العالمية أكثر المتضررين جراء كورونا لوقت-أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن تخفيف الح

الكاظمي: بغداد على طريق استعادة دورها التاريخي في المنطقة والعالم الوقت-شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفي كلمة له اليوم الاثنين، على أن "العراق اليو

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بانه علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).

الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، انه لن هناك اي اتصال مباشر او غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي او القضايا الاخرى.

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن الوقت- تحركت النيابة العامة التابعة لحكومة المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، بشأن تعذيب السجناء اليمنيين بسجون إماراتية في محافظتي عدن وحضرموت، وقعت على يد ميليشيات إماراتية تابعة لتحالف العدوان على اليمن.

الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’ الوقت- أفادت وسائل إعلام بأن القوات الامريكية نفذت مع "قسد" عملية إنزال جوي بمحافظة الحسكة، بحجة القضاء على قيادي بجماعة "داعش" الوهابية.

الكيان الصهيوني: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا الوقت- أكد وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن "إسرائيل" ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود الوقت- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة لاعتقال مطلوبين.

في عملية "عملية توازن الردع" السادسة.. صواريخ باليستية ومسيرات يمنية تهز العمق السعودي الوقت- العمق السعودي وصولا الى حدوده الشرقية تحت نيران الباليستي والمسيرات اليمنية، مواقع سعودية عدة حساسة وعسكرية استهدفتها صنعاء في عملية اطلقت عليها اسم عملية توازن الردع السادسة.

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أخبار

نشطاء سعوديين معتقلون يبدؤون الإضراب عن الطعام

الثلاثاء 25 رجب 1442
 
 
 
 
 
نشطاء سعوديين معتقلون يبدؤون الإضراب عن الطعام
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الوقت- بدأ نشطاء وحقوقيون سعوديون معتقلون، إضرابهم عن الطعام في "سجن الحائر" بالرياض منذ يومين.

وذكرت "مها القحطاني"، زوجة "محمد القحطاني"، أحد مؤسسي حركة "حسم" المعتقلين منذ سنوات، أن زوجها ونحو 30 آخرين، بدأوا إضرابا عن الطعام.

وأوضحت القحطاني أنه بالإضافة إلى زوجها، فإن الحقوقيين "فوزان الحربي"، و"عيىسى النخيفي"، أضربا عن الطعام أيضا.

ومحمد القحطاني (55 عاما)، هو أستاذ اقتصاد وناشط سياسي سعودي وأحد الأعضاء المؤسسين لـ"جمعية الحقوق المدنية والسياسية" (حسم).

واعتقل القحطاني في آذار/ مارس 2013، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها القحطاني عن الطعام، إذ احتج سابقا على وضعه بين موقوفين على قضايا جنائية.

وتحت هاشتاغ "إضراب حسم"، عبر ناشطون سعوديون عن تضامنهم مع المعتقلين المضربين، داعين السلطات إلى الإفراج عنهم.

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الاضراب عن الطعام سجن الحائر جمعية حسم محمد القحطاني حقوقيون سعوديون

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