الحوثي يدعو أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام

الوقت- أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، أن إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار وإيقاف العدوان والقتال في كل الجبهات، داعيا أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام.

وثمن محمد علي الحوثي خلال وقفة نظمتها مديرية معين بأمانة العاصمة الاثنين، إعلان النفير ودعم الجبهات، والمواقف المشرفة لأبناء المديرية، في مواجهة العدوان ودعم المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.

وأكد أن هذه الحشود الشعبية هي التي يراهن عليها الشعب اليمني ويعتمد عليها في مواجهة العدوان والانتصار عليه.. وقال” عندما نراهن على شعبنا فإننا نراهن على رجال أوفياء أحرار لا يقبلون الظلم ويعشقون النصر والحرية “.

وأضاف مخاطبا آل سعود وآل زايد والأمريكان ” لن تنالوا من صمودنا ولن نتراجع عن قضية نعلم أنها مصيرية, سنحقق الاستقلال والسيادة الكاملة على الأراضي اليمنية “.

وتابع عضو السياسي الأعلى ” أقول لابن سلمان أن استمراركم في الحرب على بلدنا هو نهاية لملككم وحكمكم “.. مؤكداً أن الشعب اليمني وهو على مشارف العام السابع من العدوان سيواصل صموده وثباته ومواجهته للعدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر.

وأشاد الحوثي بالانتصارات التي تحققت في الجانبين العسكري والأمني، معتبرا الإنجازات التي حققتها القوة الصاروخية والطيران المسير تتويجاً لصمود الشعب اليمني.