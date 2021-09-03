الرياض تستنجد بأنقرة بعدما امطرت صواريخ "أنصار الله" السعودية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 26 رجب 1442

إخترنا لكم

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟

ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

أخبار

رسمياً.. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بأن صواريخ المقاومة الدقيقة تشكل خطراً وجوديا عليه

رسمياً.. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بأن صواريخ المقاومة الدقيقة تشكل خطراً وجوديا عليه

الوقت- اعترف كيان الاحتلال الإسرائيلي رسمياً بأن الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله اللبناني تشكل خطراً وجوديا على الكيان.

"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قلقة من إمكانيات

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء الوقت-أعلن عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، في تصريح صحفي لخه اليوم

الدفاع الروسية: : الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في ادلب الوقت-كشف نائب مدير مركز حميميم للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن م

أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها الوقت-كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن العقوبات الأحادية على سلطات

تيار الحكمة العراقي: الفرصة سانحة والأجواء مهيئة للمضي بهذا الحوار الوقت-أعلن رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، في حديث صحفي له اليوم الثلاثاء، عن تضامن

الرئاسة اللبنانية: على "إسرائيل" التعويض عن الضرر البيئي والاقتصادي في قضية التسرب النفطي الوقت-شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقبله نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت

الخارجية الإماراتية: عودة دمشق إلى محيطها أمر لابد منه الوقت-أعلنت الامارات على لسان وزير خارجيتها عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظير

الخارجية الأمريكية: عرضنا التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1 الوقت- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، عن تقديمها "عرض تفاوض" مع إيران في إطار مجموعة 5+1.

المقاومة الاسلامية: التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان الوقت- اعلن الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية ان تم التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان مساء الاثنين.

الخارجية الأمريكية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن "سمر بدوي" الوقت- دعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناشطة المعتقلة "سمر بدوي"، وذلك بعد الافراج عن الناشطة "لجين الهذلول".

روحاني: الطريقة الوحيدة للتقارب بين الشعوب هي العودة إلى المعرفة والثقافة الوقت- اكد الرئيس حسن روحاني في رسالة الى مؤتمر جندي شابور الدولي الثالث أن السبيل الدائم الوحيد للتقارب بين الشعوب هو العودة إلى المصادر الواضحة والنقية للمعرفة والثقافة بطريقة الايرانيين القدماء من خلال إنشاء أقدم جامعة في العالم.

العراق.. انفجار قرب جسر الائمة يؤدي لاستشهاد امرأة وإصابة ثمانية أشخاص الوقت- أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد امرأة وإصابة ثمانية أشخاص نتيجة انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد.

نشطاء سعوديين معتقلون يبدؤون الإضراب عن الطعام الوقت- بدأ نشطاء وحقوقيون سعوديون معتقلون، إضرابهم عن الطعام في "سجن الحائر" بالرياض منذ يومين.

خلال مواجهات في بلدة الخضر.. الاحتلال يصيب فتيين بالرصاص جنوب بيت لحم الوقت- أصيب فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، خلال مواجهات في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

الحوثي يدعو أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام الوقت- أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، أن إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار وإيقاف العدوان والقتال في كل الجبهات، داعيا أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام.

"إسرائيل" ستضّم أجزاء جديدة من الضفة الغربية الوقت-أعلن وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هانغبي في مقابلة مع موقع "i24 news" اليوم الاثنين، أن "إسرائيل"

خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد" الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، خروج آلاف الأميركيين في تظاهرة في مدينة

الخارجية الإيرانية: زيارة بابا الفاتيكان للعراق رسالة الحوار المتمدّن ورفض سفك الدماء الوقت-شددت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، اليوم الاثنين، أن زيارة البابا فرنسيس

الرئيس اللبناني: نواجه حرب اقتصادية خارجية الوقت-دعت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

خلال مواجهات في بلدة الخضر.. الاحتلال يصيب فتيين بالرصاص جنوب بيت لحم

الخارجية الأمريكية: عرضنا التفاوض مع إيران في إطار مجموعة 5+1

الخارجية الأمريكية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن "سمر بدوي"

أمريكا: لعقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا لم تحقق أهدافها

روحاني: الطريقة الوحيدة للتقارب بين الشعوب هي العودة إلى المعرفة والثقافة

الخارجية الإماراتية: عودة دمشق إلى محيطها أمر لابد منه

"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء

المقاومة الاسلامية: التصدي لمسيّرة (درون) اسرائيلية في أجواء بليدا جنوب لبنان

افعال مشينة خلف كلام معسول.. إلغاء ضربة أمريكية لسوريا لأسباب انسانية!

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء

تخفيض المساعدات البريطانية للیمن .."خيانة عظمى"

ما الذي تخشاه اسرائيل من محكمة "لاهاي"؟

أمريكا وتركيا عهد من الخلافات..تحدي إس 400 و إف 35 يطفو على السطح!

استغاثات سعودية أمريكية لإيقاف الحرب.. والتحرير قاب قوسين أو أدنى

تشتت المشهد السياسي في المغرب حول "القاسم الانتخابي"

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

رويترز: الولايات المتحدة لن تدعم الرياض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

هكذا هاجم نتنياهو المدعية العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة

الفارابي السينمائية تطلق مظلة للسينما الإيرانية في السوق الافتراضي للأفلام الأوروبية

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ

اتفاق صناعي إيراني- سوري جديد...فما هو؟

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

الرئيس الايراني: أمريكا السبب في مشكلتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

شعبية ميركل تتراجع والسبب في الخبر!

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

حكومة صنعاء: لا مفاوضات بين "أنصار الله" ومسؤولين أميركيين

بعد اتهام بن سلمان بدماء خاشقجي... اعتقالات في الحرس والديوان الملكي السعودي

قائد الثورة في يوم الشجرة: قادرون حل مشاكلنا الاقتصادية

سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

لماذا قد يصبح الاتفاق الكردي مع دمشق أكثر احتمالا من أي وقت مضى؟

رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

وزارة الاعلام اليمنية: إدارة بايدن تكذب وتشدد الخناق على الشعب اليمني بالحصار!

توتر اسرائيلي -أمريكي.. الأسباب والتداعيات

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الرياض تستنجد بأنقرة بعدما امطرت صواريخ "أنصار الله" السعودية

الأربعاء 26 رجب 1442
 
 
 
 
 
الرياض تستنجد بأنقرة بعدما امطرت صواريخ "أنصار الله" السعودية

مواضيع ذات صلة

دوافع خفية خلف حملة مقاطعة تركيا في السعودية فما هي؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تمّكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام القليلة الماضية من تحقيق الكثير من الانتصارات في العديد من جبهات القتال وخاصة في مديريات مدينة مأرب وتمكنوا أيضا من شن العديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات دون طيار داخل العمق السعودي وهذا الامر دفع قادة الرياض إلى الاستنجاد بالدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة لإنقاذهم من هذا المستنقع الذي غرقوا فيه وبالفعل قامت تلك الدول الغربية بالتنديد بهجمات "أنصار الله" على المطارات السعودية وتناسوا الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي كل يوم في حق أبناء الشعب اليمني. 

ولقد أثار تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، الذين أصبحوا يبعدون خطوة واحدة عن تحرير محافظة مأرب بالكامل، مخاوف حكومة الفنادق وقادة الرياض وواشنطن ولندن، الداعمين الرئيسيين لتحالف العدوان السعودي في حرب اليمن. ولقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة أيام أنه ينبغي على قوات "أنصار الله" اليمنية إنهاء هجماتها على جبهة مأرب. وفي غضون ذلك، أكد مسؤولون في حركة "أنصار الله" أن تحالف العدوان السعودي هو الذي شن حرباً عبثية على اليمن وهو الذي يجب أن يوقف هجماته على أبناء الشعب اليمني الأعزل وفك الحصار الجائر على المطارات والموانئ اليمنية.

كما كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن تحالف العدوان السعودي جمع خلال الايام الماضية عددا كبيرا من العناصر الإرهابية التكفيرية والسلفية من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وقاموا بنقلهم إلى جبهة مأرب.

ولفتت تلك التقارير إلى أن هذه القوات الإرهابية قد تدربت في قاعدة عسكرية تسيطر عليها الإمارات في إريتريا لعدة أشهر وتم إرسالها على الفور إلى ساحات القتال في غرب مأرب لمنع سقوط هذه المدينة الاستراتيجية وأكدت تلك التقارير أن بعض العناصر الإرهابية رفعوا أعلام تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في ساحات القتال. الجدير بالذكر أن كل هذه المحاولات السعودية لم تستطع أن تنقذ الرياض من المستنقع اليمني، خاصة عقب الانتصارات الاخيرة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في مدنية مأرب اليمنية وإمطارهم للعديد من المراكز الاقتصادية داخل العمق السعودي بالكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الايام القليلة الماضية ولهذا فقد استنجدت الرياض مؤخرا بأنقرة لمساعدتها للخروج بماء الوجه من المستنقع اليمني. 

وعلى هذا المنوال نفسه، كشفت مصادر يمنية وسعودية النقاب عن تفاهمات سعودية تركية جديدة بشأن اليمن، أغاظت ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد" ولا سيما بعد استعانة الرياض بأنقرة لدعمها في حرب اليمن. وقالت المصادر، إنه جرى التوصل لتفاهمات سعودية تركية بشأن اليمن. وطلبت السعودية من تركيا الدعم في حربها على اليمن فوافقت أنقرة. وأضافت: "الوجود التركي لن يكون بثقل وجودها في ليبيا وإنما دعماً لوجستياً وتدريب وتوفير مسيّرات تركية". وأشارت المصادر اليمنية إلى أن نقاط الوجود التركي ستكون حدود السعودية الجنوبية ومأرب وجزيرة "ميون" والسواحل الجنوبية. ولفتت تلك المصادر إلى أن هناك طلب تركي لحماية وجودها في افريقيا، فيما السواحل الجنوبية نقاط خلاف حادة بين السعودية والإمارات.

وفي السياق، أكد المغرد السعودي الشهير "مجتهد" على تلك المعلومات وعلق قائلا: "أخيرا بن سلمان يضطر … صاغرا للاستعانة بتركيا في اليمن وتركيا تقبل بشروط تغيظ الإمارات". وأضاف "مجتهد": "ابن سلمان مرتبك بين الاضطرار وبين إرضاء بن زايد". وكشف "مجتهد"، أن هناك توتراً بالمفاوضات بين نظام آل سعود وتركيا ساد في المرحلة الأخيرة بعد مساعٍ لإصلاح العلاقات المتدهورة بين الطرفين. وقال، إن "الملك سلمان ومن ورائه نجله ولي العهد محمد يحاولان تسرّيع مفاوضات المصالحة مع تركيا وذلك سعيا لإنهاء ملف جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018". وأكد "مجتهد" أن "ابن سلمان" يحاول إقناع تركيا بإغلاق هذا الملف في محاولة لتهدئة غضب الرئيس الأمريكي "جو بايدن". وأضاف إن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في المقابل يتمسك بشروط صعبة ضد المسؤول عن جريمة القتل داخل الأراضي التركية، وذلك في إشارة لولي العهد. وأكد "مجتهد" أن "ابن سلمان" يشعر بالغضب من موقف تركيا وتمسكها بمبادئها، ما دفعه لتصعيد حملة المقاطعة ضد المنتجات التركية.

وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أنه منذ بداية العدوان السعودي الإماراتي على أبناء الشعب اليمني قبل خمس سنوات ونيف، بذلت تركيا الكثير من الجهود للدخول على خطّ الأزمة من بوابة عدن، والزعم بحرصها على مصالح الشعب اليمني، لكن العديد من دول المنطقة ترى أن تركيا تعمل على تنوّع في أساليبها ومساعيها للتوغل في اليمن، تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية، والسلال الغذائية للفقراء والمحتاجينوتزعم تركيا أنها تريد الدخول إلى اليمن من أجل مساعدة الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه في محنته جراء ظروف الحرب التي يعيشها منذ أكثر من خمسة أعوام، والتي تسببت في تشريد الملايين من منازلهم وارتفاع المجاعة بشكل غير مسبوق.

ولفتت تلك التقارير إلى أنه في تطور لافت لسلسلة التدخلات التركية في المنطقة، تجاوزت مساعدات أنقرة خلال السنوات الماضية لجناح الإخوان في اليمن مرحلة التمويل المادي، إلى إرسال ضباط دخلوا بشكلٍ سري لمساعدة ميليشيات إخوانية تنتشر وتنشط في محافظات تعز ومأرب وشبوة وأجزاء من محافظة أبين، تحت الغطاء الإنساني، وبهويات بديلة تخفي هوياتهم الأصلية وأسماءهم، وتسهّل لهم الوصول دون لفت الأنظار، والهدف هو السيطرة على منطقة "باب المندب"، وإيجاد قدم لها في تلك المنطقة المهمة. ولفتت تلك التقارير الاخبارية إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الاشهر القليلة الماضية من دك حصون الإخوان المسلمين في اليمن وعدد من الجماعات الإرهابية في عدد من المحافظات ولا سيما في محافظات البيضاء ومأرب وتمكنت من طردهم من المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرتهم وتحريرها.

وقبل عدة أيام كشفت العديد من وسائل الاعلام الغربية والعربية أن أنقرة تحاول اللعب بورقة جديدة يبدو أنها تسعى بها إلى صب الزيت على نار الحرب المتأججة أصلا في اليمن، وإنقاذ جبهة الإخوان والعناصر الإرهابية، من خسائر تكبدتها في محاور القتال مع أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، وذلك عبر نقل الإرهابيين الذين يقاتلون معها في سوريا ،يرى مراقبون أنه لم يعد سرا تزايد حجم الدعم التركي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن، إذ زادت أنقرة من وتيرة تهريب الأسلحة والأموال إلى الإخوان في الفترة الأخيرة. كما كثفت من إرسال عناصر الاستخبارات التركية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإصلاح، وتدريب مئات من عناصر الجماعة داخل أراضيها، وسط تزايد حجم الخطاب الإعلامي الداعم للجماعة من خلال القنوات الإخوانية التي تبث من إسطنبول.

وفي الختام يمكن القول إن تبعات تورط تركيا في ملف اليمن كبيرة جداً في حد ذاتها، وهذا سيؤدي إلى مواجهة أكثر خطورة بين محور الإخوان في المنطقة والمحور السعودي الإماراتي المصري، وهذا سيزيد من حساسية مصر والسعودية والإمارات فيما يتعلق بتحركات تركيا، التي يشار إليها باسم التحركات التي تهدف إلى تقويض الأمن العربي. وفي هذا السياق، سيكون لتدخل تركيا الأكثر جدية في الأزمة اليمنية مع قطر، تأثير كبير بلا شك على علاقات قطر مع الدول المحاصرة، إضافة إلى التأثير وتعقيد معادلات القضايا الأخرى، بما في ذلك الملف الليبي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تدخلات أنقرة الرياض بن سلمان حرب اليمن انتصارات مأرب انصار الله

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر