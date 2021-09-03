السعودية تبتل تحت أمطار "أنصار الله" الصاروخية

الوقت- تعيش العاصمة السعودية الرياض هذه الأيام حالة من الاضطراب، خاصتاً عقب الهجمات الصاروخية التي شنها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام الماضية على عدد من المراكز الاقتصادية والنفطية السعودية، واستئناف النقاشات العالمية حول قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" وتوجيه أصابع الاتهام لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، ولهذا فقد أعلنت السعودية أنها سوف تستقبل خلال الايام القادمة بعثات دبلوماسية من الأردن والبحرين وماليزيا والتي سوف تزور المملكة لتهدئة الأوضاع في المنطقة. وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، إن العاهل الأردني وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا سيزورون ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" الذي أصبح لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام السعودية هذه الأيام ولفتت تلك التقارير إلى أن زيارات هؤلاء المسؤولين إلى الرياض سوف يكمن أهم مضمونها السياسي في بعدها الرمزي.

استعادة هيبة "محمد بن سلمان"

من المؤكد أن أحد أهداف الرياض في استضافة كبار المسؤولين من الدول العربية والإسلامية ونشر اللقاءات الخارجية لـ"محمد بن سلمان" في العديد من وسائل الاعلام في وقتنا الحاضر، هو إخراج ولي العهد من تحت مظلة الضغوط التي تمارسها الدول الغربية عليه بعد الكشف عن التقرير السري للمخابرات الأمريكية والذي أكد تورط هذه الأمير المتهور في قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" وأنه كان له دور مباشر في التخطيط لهذه الجريمة البشعة. الجدير بالذكر أن "محمد بن سلمان" انتهز كل فرصة لتمهيد الطريق لتولي العرش منذ عام 2017، عندما أصبح وليًا للعهد بانقلاب مفاجئ على ابن عمه الأمير "محمد بن نايف" الذي كان ولياً للعهد خلال تلك الفترة، وقد اتُهم "بن سلمان" بقمع واسع النطاق لخصومه داخل وخارج العائلة المالكة والمملكة السعودية.

وفي غضون ذلك، ومع وصول "جو بايدن" إلى البيت الأبيض، كان من المحتمل أن تتعرض تطلعات "بن سلمان" للخطر حيث وعد الرئيس الأمريكي الجديد بمراجعة علاقات واشنطن مع الرياض ومحاولة الضغط على السعودية لتخفيف الأجواء القمعية للمعارضين داخل وخارج المملكة. وهنا تجدر الاشارة إلى أن خصوم "بن سلمان" يرون الأن أن الإدارة الأمريكية الجديدة في البيت الابيض سوف تغير مسرها نحو دعم "محمد بن نايف" أو حتى شخص آخر مثل شقيق "محمد بن سلمان" الأصغر. وفي الأيام الأخيرة، ألمحت بعض وسائل الإعلام الصهيونية، نقلاً عن "يوسي بيلين"، الوزيرة في حكومة الكيان الصهيوني، إلى احتمال إقالة "محمد بن سلمان" وتعيين "محمد بن نايف"، ولي عهد للبلاد.

ومن العلامات الاخرى التي دقّت ناقوس الخطر بالنسبة لـ"بن سلمان"، إعلان "بايدن" تنحية "محمد بن سلمان" خلال المشاورات التي عُقدت مؤخرا بين واشنطن والرياض. بطبيعة الحال، في هذه الحالة ، تسعى المملكة العربية السعودية من خلال استضافتها مسؤولين رفيعي المستوى من دول أخرى وتسليط الضوء على اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها "محمد بن سلمان"، إلى إظهار سيطرة ولي العهد السعودي على البلاد بعد الضغوط الأخيرة التي شنتها بعض الدول الغربية على المملكة، وكذلك اقناع المجتمع الدولي والعربي باحقية "بن سلمان" بعرش المملكة حتى ولو لم يتلقى هذا الاخير دعم من قبل البيت الأبيض والدول الغربية الأخرى.

الخروج بماء الوجه من الحرب اليمنية

إن وجود مسؤولي الدول الإسلامية في السعودية في الأسابيع التي سوف تسبق ذكرى غزو الرياض وحلفائها لليمن والتي شنتها في آذار 2015 ليس غير معقول وذلك لأن الحرب السعودية التي دامت ست سنوات في اليمن، تسببت في حدوث واحدة من أعظم الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، حيث سقط عشرات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين والجوعى، وتتعرض الرياض الآن لضغوط دولية غير مسبوقة لإنهاء هذه الحرب العبثية ورفع الحصار الجائر على أبناء الشعب اليمني.

ومن ناحية أخرى، حيث أحرز أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" تقدمًا كبيرًا في ساحة المعركة في صد المرتزقة التابعين للسعودية وتكثيف الضربات الجوية في عمق الأراضي السعودية وتوسيع وتطوير قدراتهم العسكرية، أصبح تحالف الرياض العسكري وحيداً في ساحات المعركة، خاصتاً مع انسحاب الإمارات والإعلان اللاحق عن وقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن.

وفي ظل هذه الظروف، تحاول الرياض بالتأكيد تخفيف حدة عزلتها وتقليل الضغط الدولي لإنهاء الحرب من خلال الاستعانة بالعلاقات الدبلوماسية الخارجية وبذل الجهود لإجبار المجتمع الدولي، وخاصة على مستوى الدول الإسلامية، على إدانة الضربات الجوية اليمنية، والتي تعتبر رادعًا مشروعًا لوضع حد للعدوان السعودي على أبناء الشعب اليمني, وهنا تجدر الاشارة إلى أن تلك الجهود كانت دائمًا على أجندة الرياض ويبدو أنها تتزايد يوما بعد يوم، خاصتاً عقب تزايد عدد الهجمات اليمنية في الأيام الأخيرة على داخل العمق السعودي ولهذا فمن المؤكد أن تضع الرياض هذه القضية على أجندة المفاوضات مع قادة الدول الضيفة والتي سوف تزور الرياض خلال الايام القادمة.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير ذكرت أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الايام القليلة الماضية من تحقيق الكثير من الانتصارات في العديد من جبهات القتال وخاصة في مديريات مدينة مأرب وتمكنوا أيضا من شن العديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات دون طيار داخل العمق السعودي وهذا الامر دفع قادة الرياض إلى الاستنجاد بالدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة لإنقاذهم من هذا المستنقع الذي غرقوا فيه وبالفعل قامت تلك الدول الغربية بالتنديد بهجمات "أنصار الله" على المطارات السعودية وتناسوا الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي كل يوم في حق أبناء الشعب اليمني.

لقد أثار تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، الذين أصبحوا يبعدون خطوة واحدة عن تحرير محافظة مأرب بالكامل، مخاوف حكومة الفنادق وقادة الرياض وواشنطن ولندن، الداعمين الرئيسيين لتحالف العدوان السعودي في حرب اليمن. ولقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة أيام أنه ينبغي على قوات "أنصار الله" اليمنية إنهاء هجماتها على جبهة مأرب. وفي غضون ذلك، أكد مسؤولون في حركة "أنصار الله" أن تحالف العدوان السعودي هو الذي شن حرباً عبثية على اليمن وهو الذي يجب أن يوقف هجماته على أبناء الشعب اليمني الأعزل وفك الحصار الجائر على المطارات والموانئ اليمنية.

إن كل هذه الانتصارات التي تمّكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحقيقها في عدد من مناطق ومديريات محافظة مأرب تدل على أن اليمنيين وصلوا إلى مستوى من القوة لدرجة أنهم ليسوا على استعداد لتقديم عن أي تنازلات للعدو لإنهاء الحرب، مؤكدين في الوقت نفسه على الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد. وفي الوقت الحاضر، أصبحت الظروف سانحة لسيطرة قوات "أنصار الله" على مأرب بشكل كامل، الأمر الذي سيغير بالتأكيد معادلات الحرب لمصلحة حكومة صنعاء، ولهذا يسعى اليمنيون إلى تحرير هذه المحافظة بالكامل بقوة السلاح قبل الشروع بالحلول السياسة، إن تحرير محافظة مأرب من قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته والتنظيمات الإرهابية الموالية له، سيؤدي حتماً إلى زيادة قوة حكومة صنعاء في ساحة التطورات اليمنية، وسيؤدي بالمثل إلى تقليل قوة ونفوذ تحالف العدوان وحكومة الارتزاق المستقيلة القابعة في فنادق الرياض.