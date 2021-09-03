السعودية تبتل تحت أمطار "أنصار الله" الصاروخية

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  الأربعاء 26 رجب 1442

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ضغوط سعودية على الجامعة العربيّة.. كيف تحولت الأخيرة إلى أداة إجراميّة؟ الوقت_ تشهد الجامعة العربيّة هذه الأيام أزمات عدّة، يتصدّرها توجُّه بعض أعضائها نحو تقليص تمويلها وبالأخص مملكة آل سعود النفطيّة

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

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رسمياً.. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بأن صواريخ المقاومة الدقيقة تشكل خطراً وجوديا عليه

رسمياً.. الاحتلال الإسرائيلي يعترف بأن صواريخ المقاومة الدقيقة تشكل خطراً وجوديا عليه

الوقت- اعترف كيان الاحتلال الإسرائيلي رسمياً بأن الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله اللبناني تشكل خطراً وجوديا على الكيان.

"نيويورك تايمز": أمريكا قلقة من إمكانيات روسيا والصين في مجال الفضاء قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قلقة من إمكانيات

أنصار الله: الصواريخ البالستية اليمنية باتت تشكل كابوساً للأعداء الوقت-أعلن عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، في تصريح صحفي لخه اليوم

الدفاع الروسية: : الهيئة التابعة لجبهة النصرة تعد هجوماً كيميائياً مفبركاً في ادلب الوقت-كشف نائب مدير مركز حميميم للمصالحة اللواء ألكسندر كاربوف، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن م

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تيار الحكمة العراقي: الفرصة سانحة والأجواء مهيئة للمضي بهذا الحوار الوقت-أعلن رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، في حديث صحفي له اليوم الثلاثاء، عن تضامن

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تقارير

السعودية تبتل تحت أمطار "أنصار الله" الصاروخية

الأربعاء 26 رجب 1442
 
 
 
 
 
السعودية تبتل تحت أمطار "أنصار الله" الصاروخية

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الوقت- تعيش العاصمة السعودية الرياض هذه الأيام حالة من الاضطراب، خاصتاً عقب الهجمات الصاروخية التي شنها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية خلال الايام الماضية على عدد من المراكز الاقتصادية والنفطية السعودية، واستئناف النقاشات العالمية حول قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" وتوجيه أصابع الاتهام لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، ولهذا فقد أعلنت السعودية أنها سوف تستقبل خلال الايام القادمة بعثات دبلوماسية من الأردن والبحرين وماليزيا والتي سوف تزور المملكة لتهدئة الأوضاع في المنطقة. وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، إن العاهل الأردني وولي عهد البحرين ورئيس وزراء ماليزيا سيزورون ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" الذي أصبح لا يظهر كثيراً في وسائل الإعلام السعودية هذه الأيام ولفتت تلك التقارير إلى أن زيارات هؤلاء المسؤولين إلى الرياض سوف يكمن أهم مضمونها السياسي في بعدها الرمزي.

استعادة هيبة "محمد بن سلمان"

من المؤكد أن أحد أهداف الرياض في استضافة كبار المسؤولين من الدول العربية والإسلامية ونشر اللقاءات الخارجية لـ"محمد بن سلمان" في العديد من وسائل الاعلام في وقتنا الحاضر، هو إخراج ولي العهد من تحت مظلة الضغوط التي تمارسها الدول الغربية عليه بعد الكشف عن التقرير السري للمخابرات الأمريكية والذي أكد تورط هذه الأمير المتهور في قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" وأنه كان له دور مباشر في التخطيط لهذه الجريمة البشعة. الجدير بالذكر أن "محمد بن سلمان" انتهز كل فرصة لتمهيد الطريق لتولي العرش منذ عام 2017، عندما أصبح وليًا للعهد بانقلاب مفاجئ على ابن عمه الأمير "محمد بن نايف" الذي كان ولياً للعهد خلال تلك الفترة، وقد اتُهم "بن سلمان" بقمع واسع النطاق لخصومه داخل وخارج العائلة المالكة والمملكة السعودية.

وفي غضون ذلك، ومع وصول "جو بايدن" إلى البيت الأبيض، كان من المحتمل أن تتعرض تطلعات "بن سلمان" للخطر حيث وعد الرئيس الأمريكي الجديد بمراجعة علاقات واشنطن مع الرياض ومحاولة الضغط على السعودية لتخفيف الأجواء القمعية للمعارضين داخل وخارج المملكة. وهنا تجدر الاشارة إلى أن خصوم "بن سلمان" يرون الأن أن الإدارة الأمريكية الجديدة في البيت الابيض سوف تغير مسرها نحو دعم "محمد بن نايف" أو حتى شخص آخر مثل شقيق "محمد بن سلمان" الأصغر. وفي الأيام الأخيرة، ألمحت بعض وسائل الإعلام الصهيونية، نقلاً عن "يوسي بيلين"، الوزيرة في حكومة الكيان الصهيوني، إلى احتمال إقالة "محمد بن سلمان" وتعيين "محمد بن نايف"، ولي عهد للبلاد.

ومن العلامات الاخرى التي دقّت ناقوس الخطر بالنسبة لـ"بن سلمان"، إعلان "بايدن" تنحية "محمد بن سلمان" خلال المشاورات التي عُقدت مؤخرا بين واشنطن والرياض. بطبيعة الحال، في هذه الحالة ، تسعى المملكة العربية السعودية من خلال استضافتها مسؤولين رفيعي المستوى من دول أخرى وتسليط الضوء على اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها "محمد بن سلمان"، إلى إظهار سيطرة ولي العهد السعودي على البلاد بعد الضغوط الأخيرة التي شنتها بعض الدول الغربية على المملكة، وكذلك اقناع المجتمع الدولي والعربي باحقية "بن سلمان" بعرش المملكة حتى ولو لم يتلقى هذا الاخير دعم من قبل البيت الأبيض والدول الغربية الأخرى.

 الخروج بماء الوجه من الحرب اليمنية

إن وجود مسؤولي الدول الإسلامية في السعودية في الأسابيع التي سوف تسبق ذكرى غزو الرياض وحلفائها لليمن والتي شنتها في آذار 2015 ليس غير معقول وذلك لأن الحرب السعودية التي دامت ست سنوات في اليمن، تسببت في حدوث واحدة من أعظم الكوارث الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، حيث سقط عشرات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين والجوعى، وتتعرض الرياض الآن لضغوط دولية غير مسبوقة لإنهاء هذه الحرب العبثية ورفع الحصار الجائر على أبناء الشعب اليمني.

ومن ناحية أخرى، حيث أحرز أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" تقدمًا كبيرًا في ساحة المعركة في صد المرتزقة التابعين للسعودية وتكثيف الضربات الجوية في عمق الأراضي السعودية وتوسيع وتطوير قدراتهم العسكرية، أصبح تحالف الرياض العسكري وحيداً في ساحات المعركة، خاصتاً مع انسحاب الإمارات والإعلان اللاحق عن وقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية في اليمن.

وفي ظل هذه الظروف، تحاول الرياض بالتأكيد تخفيف حدة عزلتها وتقليل الضغط الدولي لإنهاء الحرب من خلال الاستعانة بالعلاقات الدبلوماسية الخارجية وبذل الجهود لإجبار المجتمع الدولي، وخاصة على مستوى الدول الإسلامية، على إدانة الضربات الجوية اليمنية، والتي تعتبر رادعًا مشروعًا لوضع حد للعدوان السعودي على أبناء الشعب اليمني, وهنا تجدر الاشارة إلى أن تلك الجهود كانت دائمًا على أجندة الرياض ويبدو أنها تتزايد يوما بعد يوم، خاصتاً عقب تزايد عدد الهجمات اليمنية في الأيام الأخيرة على داخل العمق السعودي ولهذا فمن المؤكد أن تضع الرياض هذه القضية على أجندة المفاوضات مع قادة الدول الضيفة والتي سوف تزور الرياض خلال الايام القادمة.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير ذكرت أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الايام القليلة الماضية من تحقيق الكثير من الانتصارات في العديد من جبهات القتال وخاصة في مديريات مدينة مأرب وتمكنوا أيضا من شن العديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات دون طيار داخل العمق السعودي وهذا الامر دفع قادة الرياض إلى الاستنجاد بالدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة لإنقاذهم من هذا المستنقع الذي غرقوا فيه وبالفعل قامت تلك الدول الغربية بالتنديد بهجمات "أنصار الله" على المطارات السعودية وتناسوا الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي كل يوم في حق أبناء الشعب اليمني.

لقد أثار تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، الذين أصبحوا يبعدون خطوة واحدة عن تحرير محافظة مأرب بالكامل، مخاوف حكومة الفنادق وقادة الرياض وواشنطن ولندن، الداعمين الرئيسيين لتحالف العدوان السعودي في حرب اليمن. ولقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة أيام أنه ينبغي على قوات "أنصار الله" اليمنية إنهاء هجماتها على جبهة مأرب. وفي غضون ذلك، أكد مسؤولون في حركة "أنصار الله" أن تحالف العدوان السعودي هو الذي شن حرباً عبثية على اليمن وهو الذي يجب أن يوقف هجماته على أبناء الشعب اليمني الأعزل وفك الحصار الجائر على المطارات والموانئ اليمنية.

إن كل هذه الانتصارات التي تمّكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحقيقها في عدد من مناطق ومديريات محافظة مأرب تدل على أن اليمنيين وصلوا إلى مستوى من القوة لدرجة أنهم ليسوا على استعداد لتقديم عن أي تنازلات للعدو لإنهاء الحرب، مؤكدين في الوقت نفسه على الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد. وفي الوقت الحاضر، أصبحت الظروف سانحة لسيطرة قوات "أنصار الله" على مأرب بشكل كامل، الأمر الذي سيغير بالتأكيد معادلات الحرب لمصلحة حكومة صنعاء، ولهذا يسعى اليمنيون إلى تحرير هذه المحافظة بالكامل بقوة السلاح قبل الشروع بالحلول السياسة، إن تحرير محافظة مأرب من قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته والتنظيمات الإرهابية الموالية له، سيؤدي حتماً إلى زيادة قوة حكومة صنعاء في ساحة التطورات اليمنية، وسيؤدي بالمثل إلى تقليل قوة ونفوذ تحالف العدوان وحكومة الارتزاق المستقيلة القابعة في فنادق الرياض.

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كلمات مفتاحية :

انتصارات أنصار الله هجمات العمق السعودي مأرب بن سلمان مأزق

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