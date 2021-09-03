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  الأربعاء 26 رجب 1442

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تزويد الجيل الجديد من بندقية "مصاف" برصاصات 7.62 للعمليات الخاصة

الأربعاء 26 رجب 1442
 
 
 
 
 
تزويد الجيل الجديد من بندقية "مصاف" برصاصات 7.62 للعمليات الخاصة
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الوقت - الأسلحة الفردية هي واحدة من أقدم أنواع الأسلحة النارية التي اخترعها الإنسان، وخضعت للعديد من التغييرات والتطورات في القرن الماضي. والأسلحة الهجومية التي باتت تعريفاً لجيل جديد من الأسلحة الفردية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما بعدها، أصبحت أهم فئة من الأسلحة المحمولة التي تحملها القوات.

مع نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة وتشكيل كتلتين شرقية وغربية ضد بعضهما البعض، قدم الروس سلسلة AK الشهيرة، والأسلحة المكشوفة من قبل الكتلة الغربية کانت G-3 و FAL و M-14، وبات في حوزة الجيوش المحلية والحلفاء.

لسنوات، كان عيار ۳۹*۷.۶۲ في الكتلة الشرقية و 5.62 × 7.62 في الكتلة الغربية معياريًا. في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، تم استخدام رصاصات من عيار 5.56 منذ منتصف حرب فيتنام، وتوجَّه الاتحاد السوفياتي السابق نحو استخدام عيار 5.45 ملم. ومن ذلك الوقت حتى اليوم، يشكل جمع هذه الأعيرة الأربعة الأسلحة الهجومية في العالم.

اختارت إيران، كدولة كانت في الكتلة الغربية قبل انتصار الثورة الإسلامية، بندقية G-3 المصنوعة في ألمانيا الغربية كسلاح تنظيمي لها، وبسبب الحاجة الكبيرة لهذا السلاح تم إنشاء خط إنتاجها في إيران أيضاً.

وكانت J-3 عادةً بندقيةً ذات المستوى المناسب من المعايير في وقتها، في مجالات مثل القدرة علی الفتك والدقة والصلابة في الظروف القاسية. الرصاصات ذات عيار ۵۱*۷.۶۲ لهذا السلاح، التي کان يتم إنتاجها خصيصًا في ألمانيا، لديها معدل القتل أعلى بكثير من النماذج الأمريكية، وتحدث حالةً شبيهةً بالانفجار على جسم الضحية.

ثمة مشكلة لـ G-3 هي عدم السيطرة على إطلاق الوابل، وذلك بسبب استخدام ذخيرة الناتو 7.62، والتي توفر قوة تراجع عالية. وكانت المشكلة التالية هي أنه مع انتصار الثورة الإسلامية ورحيل المستشارين الألمان عن الصناعات المعروفة باسم إنتاج المدافع الرشاشة في ذلك الوقت، توقف إنتاج الأسلحة في إيران عملياً أو انخفض.

ومع غزو العراق وبدء الحرب المفروضة، بدأ المهندسون المحليون مع الخطط والآليات المتبقية، العمل على إعادة إنتاج هذا السلاح لتجهيز وحدات جديدة.

في الوقت نفسه، مع الغزو العراقي لإيران وتسليح الجيش العراقي بسلسلة AK واغتنام هذه الأسلحة، انجذبت قوات الحرس الثوري الإيراني إلى هذه السلسلة من الأسلحة بشكل أساسي، بسبب بساطة التشغيل والتدريب إلى جانب مستوى عال من الموثوقية.

تم استيراد الأسلحة المعروفة باسم سلسلة كلاشينكوف إلى إيران بأعداد محدودة قبل انتصار الثورة، وتم تسليمها فقط للوحدات المحمولة جواً والعمليات الخاصة.

على أي حال، تجاوز الجيش تلك الحرب بشكل أساسي بمقاتلات J-3 والحرس الثوري الإيراني بمزيج من كلاشنكوفات مغتنمة والنماذج التي تم شراؤها من السوق السوداء.

بعد انتهاء الحرب المفروضة، بذلت جهود جهاديي الاكتفاء الذاتي من الحرس الثوري الإيراني والجيش إلى جانب وزارة الدفاع على شكل مشاريع مثل خيبر وفاتح وفجر، وحتى الآن لم يجرِ إنتاجها بشکل واسع النطاق.

من التطورات المهمة في مجال الأسلحة الخفيفة في السنوات الأخيرة، استيراد الأسلحة الخفيفة من سلسلة AK-103، والتي تم تسليمها في الغالب إلى وحدات العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني والجيش، والموضوع الآخر کان کشف الستار عن بندقية "مصاف".

مصاف ​​أو HK-416 الإيراني

تم تقديم سلاح "مصاف" في الأيام الأولى، وبعد اتضاح جزء من مواصفاته  كان بمثابة تذكير سريع للمهتمين ببندقية HK416 الهجومية ألمانية الصنع. سلاحٌ تم تطويره مع تعديلات على أساس النموذج الأولي M4، وسرعان ما أصبح الخيار المفضل لجيوش العالم، وخاصةً في وحدات العمليات الخاصة.

ما فعله الألمان لـ M4 هو تثبيت نظام ضغط البارود غير المباشر، الذي طوروه بأنفسهم. وقد تم تثبيت هذا النظام مسبقًا على سلاح J-36 من صنع نفس الشركة.

في هذا النظام، يتم إطلاق جزء كبير من الغاز الناتج عن احتراق البارود داخل الخرطوشة من السلاح، وهي الآلية التي يعمل بها السلاح. وكلما انخفض حجم هذا الغاز، قلَّ احتمال تعليق السلاح، کما تسخن الأجزاء الداخلية بشکل أقل.

يستخدم هذا السلاح، مثل النموذج الغربي الحديث، رصاصةً من عيار 5.56 ملم، وقد بدأ تسليمه إلى وحدات القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وکانت البداية من نصيب اللواء 65 للقوات الخاصة المحمولة جواً.

"مصاف" تدخل الساحة بعيار جديد

لكن أحدث عضو في عائلة مصاف تم تقديمه في 8 مارس من قبل وزير الدفاع الإيراني بعيار ۵۱*۷.۶۲. في البداية، ووفقًا للصور التجريبية لهذا السلاح، من الواضح أن هناك سؤالًا كبيرًا سيطرح لمعظم الجمهور، وهو لماذا ما زلنا نشهد اهتزاز السلاح بشکل حاد عند الإطلاق؟

الحقيقة هي أن الاهتزاز جزء لا يتجزأ من الأسلحة الهجومية من عيار ۵۱*۷.۶۲. وثمة نقطة تاريخية قد تساعد على فهم هذه المسألة بشكل أفضل.

عندما أراد الجيش البريطاني استبدال بندقية Lee-Enfield بنموذج أولي متقدم في الحرب الباردة، اختار مجموعة FAL التي کانت تعرف في هذا البلد باسم SLR وهو اختصار لـ Self-Loading Rifle. وهذا النموذج المخصص من قبل بريطانيا والذي تم تصديره إلى بعض دول الكومنولث، لم يکن قادراً في الأساس علی إطلاق الوابل!

اعتقد البريطانيون أن إطلاق النار على شكل وابل في عيار ۵۱*۷.۶۲  كان عديم الفائدة عمليًا ومجرد إهدار للذخيرة. وقد حاولوا الحفاظ على التفوق في المدى والفتك من خلال تدريب المزيد من القوات وزيادة دقة إطلاق القناصة، وذلك بفضل النطاق الأكبر لهذا العيار مقابل النماذج الروسية في ذلك الوقت.

اليوم، بفضل التصميمات الأكثر تقدمًا والتغييرات في مواد الجسم وکون الأسلحة أخفّ، فإن إمكانية التحكم في هذه الأعيرة باتت أفضل من نماذج مثل M14 أو G-3 أو FEL، ولكن لا تزال هناك اهتزازات.

ويبدو أن الطراز الجديد من مصاف وباستخدام الكاميرا، له مدى 800 إلى 600 متر، وإلى جانب مسألة الأسلحة القياسية، يمكن أن يكون خيارًا جيدًا في مسألة أسلحة القنص الخفيفة لوحدات المشاة.

بالطبع، لا يوجد الكثير من المعلومات حول تفاصيل هذا السلاح، ولكن في حال استخدام نفس آلية النموذج الأصلي لسلاح مصاف، فيبدو أن النموذج الجديد مصمم على غرار الطراز الألماني الحديث HK417، والذي يعدّ بدوره سلاحاً مرغوباً فيه وخاصةً بالنسبة للقوات الخاصة في العالم، في مسألة الأسلحة الفردية، وبنادق القنص علی وجه الخصوص.

والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هنا هو، لماذا كان من الضروري في الأساس تطوير نموذج 7.62 من سلسلة مصاف؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال على النحو التالي:

تقع إيران في منطقة غرب آسيا، وتواجه مجموعةً متنوعةً للغاية من التهديدات عالية المستوى من الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة إلى القوى عبر الإقليمية حول حدودها.

وهذه القضية لا تقتصر اليوم علی إيران فحسب، بل في العديد من البلدان حول العالم، تركيا على سبيل المثال إلی بلد مثل الولايات المتحدة، نرى استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة الفردية المختلفة في عيارات وفئات مختلفة. وستكون هذه المسألة مكلفةً للبلدان من حيث التكلفة وسلسلة الدعم بشکل محدد، ولكن حاجة اليوم تتطلب دفع هذه التكلفة.

بالنسبة للسلاح الجديد نعلم أنه يستخدم عيار ۵۱*۷.۶۲  وذخائره 20 طلقة. وعميله الأول هو جيش جمهورية إيران الإسلامية، ويغطي مدى 800 متر في اليوم بكاميرا، وما يصل إلى 600 متر بكاميرا حرارية، ويعدّ هذا النطاق في الليل أو في الطقس السيئ خيارًا إيجابيًا مهمًا جدًا لهذا السلاح ومستخدمه.

في الوقت نفسه، تم الإعلان عن تطوير هذا السلاح في 4 موديلات، هي القياسية وكاربين والقنص والهجومية، مما يعني أننا سنرى قريبًا تطوير نماذج من هذا السلاح مع أنانيب أطول وأقصر بأوزان مختلفة.

وفي النماذج التي تم عرضها، يمكن أيضًا رؤية نظام السكك الحديدية لتركيب جميع أنواع الكاميرات الكبيرة والصغيرة، ونظام النقطة الحمراء وأنواع المقابض الأمامية والمزدوجة لعمليات القنص بجانب مؤشر الهدف الليزر.

ويبدو أن الجيش الإيراني قد اختار طريقًا ثنائي العيار ليحل محل جي 3 القديمة، إلى جانب استخدام بعض طرازات AK مثل سلسلة 103، وسنرى قريباً الوحدات الرئيسية لهذه القوة مزودةً بمزيج من ثلاثة نماذج على الأقل من الأسلحة الفردية مع ثلاثة أعيرة مختلفة للتعامل مع التهديدات المختلفة؛ إن شاء الله.

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مصاف الأسلحة الفردية جي 3 القنص الجيش الإيراني

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