خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد"

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، خروج آلاف الأميركيين في تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا رافعين شعار "لا عدالة لا سلام" و"لا أستطيع التنفس" وذلك عشية محاكمة الشرطي الذي قتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد في أيّار /مايو الماضي.

وبحسب الاعلام الأمريكي، بقيّ الحشد صامتاً خلال تكريم فلويد الذي فارق الحياة اختناقاً تحت ركبة الشرطي ديريك شوفين المتظاهرون الذين ساروا في محيط مقرّ المحاكمة التي تنطلق اليوم عبّروا عن خشيتهم من خروج الشرطي بلا عقاب.

وبعد 9 أشهر على مقتل فلويد، في حادثة أعادت فتح جروح العنصرية العميقة في الولايات المتحدة، يمثل الشرطي المتهم بقتل المواطن فلويد البالغ 46 عاماً، أمام القضاء الإثنين في مينيابوليس في محاكمة ستكون استثنائية على أكثر من صعيد.

الأميركيّون نظمّوا سابقاً أكثر من تظاهرة رافضة لعنف الشرطة بعد مقتل الشاب فلويد على يد عناصرها في ولاية مينيسوتا.