خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد"

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  الثلاثاء 25 رجب 1442

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المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

أخبار

"إسرائيل" ستضّم أجزاء جديدة من الضفة الغربية

"إسرائيل" ستضّم أجزاء جديدة من الضفة الغربية

الوقت-أعلن وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هانغبي في مقابلة مع موقع "i24 news" اليوم الاثنين، أن "إسرائيل"

خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد" الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، خروج آلاف الأميركيين في تظاهرة في مدينة

الخارجية الإيرانية: زيارة بابا الفاتيكان للعراق رسالة الحوار المتمدّن ورفض سفك الدماء الوقت-شددت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، اليوم الاثنين، أن زيارة البابا فرنسيس

الرئيس اللبناني: نواجه حرب اقتصادية خارجية الوقت-دعت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال

الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس انسحاب كامل قواتها من أفغانستان الوقت-قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في رسالته إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ال

أرقام صادمة...السياحة العالمية أكثر المتضررين جراء كورونا لوقت-أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن تخفيف الح

الكاظمي: بغداد على طريق استعادة دورها التاريخي في المنطقة والعالم الوقت-شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفي كلمة له اليوم الاثنين، على أن "العراق اليو

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بانه علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).

الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، انه لن هناك اي اتصال مباشر او غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي او القضايا الاخرى.

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن الوقت- تحركت النيابة العامة التابعة لحكومة المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، بشأن تعذيب السجناء اليمنيين بسجون إماراتية في محافظتي عدن وحضرموت، وقعت على يد ميليشيات إماراتية تابعة لتحالف العدوان على اليمن.

الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’ الوقت- أفادت وسائل إعلام بأن القوات الامريكية نفذت مع "قسد" عملية إنزال جوي بمحافظة الحسكة، بحجة القضاء على قيادي بجماعة "داعش" الوهابية.

الكيان الصهيوني: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا الوقت- أكد وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن "إسرائيل" ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود الوقت- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة لاعتقال مطلوبين.

في عملية "عملية توازن الردع" السادسة.. صواريخ باليستية ومسيرات يمنية تهز العمق السعودي الوقت- العمق السعودي وصولا الى حدوده الشرقية تحت نيران الباليستي والمسيرات اليمنية، مواقع سعودية عدة حساسة وعسكرية استهدفتها صنعاء في عملية اطلقت عليها اسم عملية توازن الردع السادسة.

غرفة التجارة الإيرانية: الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة الوقت-كشف عضو الهيئة الرئاسية بغرفة التجارة الإيرانية-العراقية، حميد حسيني، في تصريحات صحفية له

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان الوقت-نشرت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر التقطتها طائرات مسيرة إيرانية للسفينة

بكين تحذر واشنطن: كفوا عن التدخل في شؤون البلاد الآسيوية الوقت-قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحفي سنوي كبير اليوم الأحد، أن روسيا والصين

شعبية ميركل تتراجع والسبب في الخبر! الوقت-كشفت وسائل إعلامية ألمانية، اليوم الأحد، عن تراجعت شعبية المحافظين في أل

بايدن: سنتغلب على الصين الوقت-قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة له ألقاها مساء السبت في البيت الأبيض، إن إقرار

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأميركي تواصل نقل جنود ومعدات

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أخبار

خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد"

الإثنين 24 رجب 1442
 
 
 
 
 
خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد"

خروج تظاهر أمريكية كبيرة للمطالبة بالعدالة في قضية "جورج فلويد"

الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، خروج آلاف الأميركيين في تظاهرة في مدينة

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الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، خروج آلاف الأميركيين في تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا رافعين شعار "لا عدالة لا سلام" و"لا أستطيع التنفس" وذلك عشية محاكمة الشرطي الذي قتل الأميركي الأفريقي جورج فلويد في أيّار /مايو الماضي.

وبحسب الاعلام الأمريكي، بقيّ الحشد صامتاً خلال تكريم فلويد الذي فارق الحياة اختناقاً تحت ركبة الشرطي ديريك شوفين المتظاهرون الذين ساروا في محيط مقرّ المحاكمة التي تنطلق اليوم عبّروا عن خشيتهم من خروج الشرطي بلا عقاب.

وبعد 9 أشهر على مقتل فلويد، في حادثة أعادت فتح جروح العنصرية العميقة في الولايات المتحدة، يمثل الشرطي المتهم بقتل المواطن فلويد البالغ 46 عاماً، أمام القضاء الإثنين في مينيابوليس في محاكمة ستكون استثنائية على أكثر من صعيد.

 الأميركيّون نظمّوا سابقاً أكثر من تظاهرة رافضة لعنف الشرطة بعد مقتل الشاب فلويد على يد عناصرها في ولاية مينيسوتا.

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كلمات مفتاحية :

جورج فلويد الشرطة الأميركية العنصرية في أميركا ولاية مينيسوتا الولايات المتحدة الأميركية

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