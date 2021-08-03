الكاظمي: بغداد على طريق استعادة دورها التاريخي في المنطقة والعالم

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  الإثنين 24 رجب 1442

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المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

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الوقت-دعت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال

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أرقام صادمة...السياحة العالمية أكثر المتضررين جراء كورونا لوقت-أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن تخفيف الح

الكاظمي: بغداد على طريق استعادة دورها التاريخي في المنطقة والعالم الوقت-شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفي كلمة له اليوم الاثنين، على أن "العراق اليو

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بانه علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).

الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، انه لن هناك اي اتصال مباشر او غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي او القضايا الاخرى.

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن الوقت- تحركت النيابة العامة التابعة لحكومة المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، بشأن تعذيب السجناء اليمنيين بسجون إماراتية في محافظتي عدن وحضرموت، وقعت على يد ميليشيات إماراتية تابعة لتحالف العدوان على اليمن.

الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’ الوقت- أفادت وسائل إعلام بأن القوات الامريكية نفذت مع "قسد" عملية إنزال جوي بمحافظة الحسكة، بحجة القضاء على قيادي بجماعة "داعش" الوهابية.

الكيان الصهيوني: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا الوقت- أكد وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن "إسرائيل" ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود الوقت- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة لاعتقال مطلوبين.

في عملية "عملية توازن الردع" السادسة.. صواريخ باليستية ومسيرات يمنية تهز العمق السعودي الوقت- العمق السعودي وصولا الى حدوده الشرقية تحت نيران الباليستي والمسيرات اليمنية، مواقع سعودية عدة حساسة وعسكرية استهدفتها صنعاء في عملية اطلقت عليها اسم عملية توازن الردع السادسة.

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طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان الوقت-نشرت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر التقطتها طائرات مسيرة إيرانية للسفينة

بكين تحذر واشنطن: كفوا عن التدخل في شؤون البلاد الآسيوية الوقت-قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحفي سنوي كبير اليوم الأحد، أن روسيا والصين

شعبية ميركل تتراجع والسبب في الخبر! الوقت-كشفت وسائل إعلامية ألمانية، اليوم الأحد، عن تراجعت شعبية المحافظين في أل

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التحالف السعودي الأمريكي يكثف غاراته على صنعاء الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية، بعض ظهر اليوم الأحد، بدوي انفجارات عنيفة هزت العاصم

مجدداً.. روسيا تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما الوقت- جددت روسيا مطالبتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما بريف دمشق عام 2018 مؤكدة أن نجاح عمل المنظمة مرهون بهذا الأمر.

مايكروسوفت الأمريكية تتهم "الحكومة الصينية" باختراق وكالات حكومية بأمريكا الوقت- قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية إن الشركات والوكالات الحكومية في امريكا التي تستخدم خدمة بريد إلكتروني من الشركة تعرضت لاختراق في حملة قرصنة عنيفة كانت "على الأرجح تحت رعاية الحكومة الصينية".

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أخبار

الكاظمي: بغداد على طريق استعادة دورها التاريخي في المنطقة والعالم

الإثنين 24 رجب 1442
 
 
 
 
 
الكاظمي: بغداد على طريق استعادة دورها التاريخي في المنطقة والعالم

الكاظمي: بغداد على طريق استعادة دورها التاريخي في المنطقة والعالم

الوقت-شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفي كلمة له اليوم الاثنين، على أن "العراق اليو

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الوقت-شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفي كلمة له اليوم الاثنين، على أن "العراق اليوم أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم".

وقال الكاظمي "إننا كحكومة متمسكون بتحقيق الاعمار والسلام"، داعياً إلى "حوار وطني على كل المستويات الحزبية والرسمية لاتفاق نهائي بين حكومتي المركز والاقليم".

وطالب الكاظمي جميع الفعاليات السياسية والمتظاهرين إلى طاولة حوار، وقال "ندعو قوانا وأحزابنا إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن التسقيط السياسي والخطاب المتشنج لانجاح الانتخابات".

واكد رئيس الوزراء العراقي على أن "توتير الأوضاع ليس من مصلحة البلد، ويجب منح الوقت الكافي للحكومة للبناء على ماحققت خلال الفترة الماضية، وتأمين الانتخابات على أسس رصينة ونزيهة"، منوهاً إلى "النجاح في أن يكون العراق معبراً للتفاهم والتواصل بين العديد من دول المنطقة، وهناك استعداد دولي لدعم العراق في مشروع الإصلاح الاقتصادي، بعد أن نجحنا في عبور الأزمة الاقتصادية".

ولفت الكاظمي إلى أن "الحوار الاستراتيجي مع التحالف الدولي قائم على اخراج كل القوات المقاتلة في العراق ضمن توقيتات فنية وبما يضمن سيادة العراق"، داعياً "كلّ أشقاء العراق وجيرانه وأصدقاءه إلى ترسيخ قيم السلم والتعاون بين دول المنطقة، وإبعاد شبح الحروب والخلافات والصراعات التي لن تخدم شعوبنا ذات التأريخ المشترك".

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العراق الحكومة العراقية التحالف الدولي في العراق مصطفى الكاظمي

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