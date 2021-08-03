الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 24 رجب 1442

إخترنا لكم

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

أخبار

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس

الوقت- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بانه علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس (1980-1988).

الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، انه لن هناك اي اتصال مباشر او غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي او القضايا الاخرى.

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن الوقت- تحركت النيابة العامة التابعة لحكومة المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، بشأن تعذيب السجناء اليمنيين بسجون إماراتية في محافظتي عدن وحضرموت، وقعت على يد ميليشيات إماراتية تابعة لتحالف العدوان على اليمن.

الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’ الوقت- أفادت وسائل إعلام بأن القوات الامريكية نفذت مع "قسد" عملية إنزال جوي بمحافظة الحسكة، بحجة القضاء على قيادي بجماعة "داعش" الوهابية.

الكيان الصهيوني: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا الوقت- أكد وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن "إسرائيل" ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود الوقت- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة لاعتقال مطلوبين.

في عملية "عملية توازن الردع" السادسة.. صواريخ باليستية ومسيرات يمنية تهز العمق السعودي الوقت- العمق السعودي وصولا الى حدوده الشرقية تحت نيران الباليستي والمسيرات اليمنية، مواقع سعودية عدة حساسة وعسكرية استهدفتها صنعاء في عملية اطلقت عليها اسم عملية توازن الردع السادسة.

غرفة التجارة الإيرانية: الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة الوقت-كشف عضو الهيئة الرئاسية بغرفة التجارة الإيرانية-العراقية، حميد حسيني، في تصريحات صحفية له

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان الوقت-نشرت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر التقطتها طائرات مسيرة إيرانية للسفينة

بكين تحذر واشنطن: كفوا عن التدخل في شؤون البلاد الآسيوية الوقت-قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحفي سنوي كبير اليوم الأحد، أن روسيا والصين

شعبية ميركل تتراجع والسبب في الخبر! الوقت-كشفت وسائل إعلامية ألمانية، اليوم الأحد، عن تراجعت شعبية المحافظين في أل

بايدن: سنتغلب على الصين الوقت-قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة له ألقاها مساء السبت في البيت الأبيض، إن إقرار

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأميركي تواصل نقل جنود ومعدات

التحالف السعودي الأمريكي يكثف غاراته على صنعاء الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية، بعض ظهر اليوم الأحد، بدوي انفجارات عنيفة هزت العاصم

مجدداً.. روسيا تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما الوقت- جددت روسيا مطالبتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما بريف دمشق عام 2018 مؤكدة أن نجاح عمل المنظمة مرهون بهذا الأمر.

مايكروسوفت الأمريكية تتهم "الحكومة الصينية" باختراق وكالات حكومية بأمريكا الوقت- قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية إن الشركات والوكالات الحكومية في امريكا التي تستخدم خدمة بريد إلكتروني من الشركة تعرضت لاختراق في حملة قرصنة عنيفة كانت "على الأرجح تحت رعاية الحكومة الصينية".

الرئيس الايراني: على كل الاطراف المعنية بالاتفاق النووي الالتزام بتنفيذ قرار 2231 الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن ايران الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي ولايمكن استمرار هذا الوضع بل يتعين على جميع الاطراف المعنية بالاتفاق الالتزام بتنفيذ قرار 2231 لمجلس الامن الدولي.

الحشد الشعبي في العراق يعثر على مضافة لداعش في جرف النصر الوقت- اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن العثور على مضافة لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل.

مواصلة لجرائمها.. ميليشيا ’قسد’ تختطف عدداً من المدنيين من ريفي الحسكة والرقة الوقت- في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في الجزيرة السورية اختطفت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين من منازلهم بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الكيان الصهيوني يستهدف المزارعين بخانيونس ومراكب الصيادين في بحر غزة الوقت- استهدفت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاحد، اراضي المواطنين ورعاة الأغنام شرق خانيونس، في حين لاحقت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين واطلقت النار صوبهم في بحر غزة .

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

شعبية ميركل تتراجع والسبب في الخبر!

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان

بايدن: سنتغلب على الصين

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

الكيان الصهيوني: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا

التحالف السعودي الأمريكي يكثف غاراته على صنعاء

الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة

الغرب وتسييس ملف اللاجئين السوريين

بكين تحذر واشنطن: كفوا عن التدخل في شؤون البلاد الآسيوية

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

حكومة الفنادق اليمنية المستقيلة تستنجد بالغرب للحيلولة دون سقوط مأرب

عقب لقاء العسكر في السودان.. هل تصل أزمة سد النهضة إلى الحرب؟

التحالف السعودي الأمريكي يكثف غاراته على صنعاء

شعبية ميركل تتراجع والسبب في الخبر!

بايدن: سنتغلب على الصين

بكين تحذر واشنطن: كفوا عن التدخل في شؤون البلاد الآسيوية

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة

عرض بايدن التفاوض مباشرة مع إيران كان فخاً لكن طهران أحبطت هذه المحاولة

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن

في عملية "عملية توازن الردع" السادسة.. صواريخ باليستية ومسيرات يمنية تهز العمق السعودي

الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا

مجلس الشورى الاسلامي الايراني: علينا المضي الى الامام قدما في الحرب الاقتصادية كمرحلة الدفاع المقدس

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود

الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة

الغرب وتسييس ملف اللاجئين السوريين

حكومة الفنادق اليمنية المستقيلة تستنجد بالغرب للحيلولة دون سقوط مأرب

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

الخارجية الايرانية: إيران سترد على أي اعتداء يطال مصالحنا

الخارجية الايرانية: شعب اليمن والعالم لن ينسيا جرائم اميركا ابدا

سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار

رويترز: الولايات المتحدة لن تدعم الرياض في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

خطيبة خاشقجي: يجب معاقبة محمد بن سلمان فوراً

المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية: سنفتح التحقيق في الوضع في فلسطين!

أوليانوف: قرار الترويكا الأوروبية يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي

المزيد من التفاصيل حول هجوم الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة

الشرطة الإسبانية تقتحم مقر نادي برشلونة والسبب في الخبر!

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

جديد الصنعات العسكرية الإيرانية المحلية

انطلاق أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا

مؤسسات حقوقية: يجب مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

بعد اتهام بن سلمان بدماء خاشقجي... اعتقالات في الحرس والديوان الملكي السعودي

الخارجية الايرانية: إيران سترد على أي اعتداء يطال مصالحنا

ديمقراطيون يدعون الى الحوار مع كوبا

واشنطن بوست: خطة محتملة لاقتحام الكابتول اليوم!

اتفاق صناعي إيراني- سوري جديد...فما هو؟

الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

توتر اسرائيلي -أمريكي.. الأسباب والتداعيات

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

كيف وقع ابن عم الملك المغربيّ في فخ تصريحاته؟

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

الرئيس الايراني: لم نلمس نوايا حسنة من واشنطن

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

توتر اسرائيلي -أمريكي.. الأسباب والتداعيات

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

لماذا قد يصبح الاتفاق الكردي مع دمشق أكثر احتمالا من أي وقت مضى؟

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

هل حان الوقت ليدفع محمد بن سلمان ثمن أفعاله؟

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

صحيفة إسرائيلية: هكذا اغتالت "إسرائيل" العالم الإيراني فخري زادة

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

الكونغرس يدعو بايدن للضغط على اردوغان

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

الدفاع التركية تعلن سقوط قتلى وجرحى من الجيش في اشتباكات شمال العراق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا

الإثنين 24 رجب 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع أمريكا
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، انه لن هناك اي اتصال مباشر او غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي او القضايا الاخرى.

واشار المتحدث باسم الخارجية في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ، الى ان السياسة الخارجية لم تكن قضية تعاطي بين الاحزاب السياسية بل هي قضية الامن الوطني و الخارجية هي التي تبيين المواقف الايرانية واضاف : ايران لم تستلم اي مشروع تحت عنوان خطوة مقابل خطوة ولم يكن لدينا اي حوار مباشر او غير مباشر مع اميركا مؤكدا ان قضية ايران واميركا ليست قضية ارسال رسائل ايجابية .

وفيما يخص زيارة البابا للعراق قال خطيب زادة انها كانت زيارة مهمة في الاساس وان وقفة المرجعية هي التي اوجدت الاجواء المستقرة التي مهدت لزيارة البابا وتابع : رسالة البابا كانت رسالة الحوار والسلام والتعاون الحضاري ، ومن جانبها فان رسائل المرجعية كانت مهمة كالاهتمام بالعدالة والايمان وطرحها للمواضيع المهمة على الساحة الدولية .

وحول الازمة اليمنية قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نشعر بالقلق تجاه الأزمة المأساوية في اليمن، اذ ان عدة ملايين من المواطنين اليمنيين في حاجة ماسة إلى المواد الغذائية ومياه الشرب، وعلى مدى السنوات الست الماضية، أكدت إيران دوما إنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار لاصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار.

ودعا المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، السعودية الى وقف هذه الحرب المدمرة وغير المتكافئة بأسرع ما يمكن، مضيفا: إن السبيل لحل الأزمة اليمنية ليس إلا مسارًا سياسيًا، وقد أكدت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ذلك مرارًا وتكرارًا.

وحول الهجمات التي شنتها القوات المسلحة اليمنية على منشات نفطية في السعودية ، قال خطيب زادة: إن سبب ما يحدث في اليمن اليوم هو العدوان المتمسر منذ 6 سنوات والظلم السافر الذي يتعرض له ملايين اليمنيين، وما نشهده هو عمليات القصف العشوائية التي تجري في مناطق متفرقة من اليمن، هناك بعض الصلات وكيف تستخدم القاعدة لقمع الناس.

واردف قائلا: على السعودية ان تنهي هذه الحرب وتوقف الحصار، لمساعدة مبادرات الأمم المتحدة واستعداد الدول المختلفة لحل ازمة اليمن.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

البابا المرجعية وقف اطلاق النار خطيب زادة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر