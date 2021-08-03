الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’

الوقت- أفادت وسائل إعلام بأن القوات الامريكية نفذت مع "قسد" عملية إنزال جوي بمحافظة الحسكة، بحجة القضاء على قيادي بجماعة "داعش" الوهابية.

وأكد كل من الإعلام الحربي المركزي، نقلا عن “تنسيقيات المسلحين”، و صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلا عن مصادر عسكرية، امس الأحد، أن عملية الإنزال نفذت فجر يوم الجمعة الماضي في قرية عب التين بريف الحسكة الجنوبي.

وأسفرت عن تصفية القيادي الداعشي المدعو، صباح الإبراهيم، المعروف أيضا بـ”أبو أسامة الإبراهيم”، وهو يحمل الجنسية العراقية وكان يترأس ما يسمى بـ”ولاية البادية” وكان ينشط في صفوف تنظيم "داعش" الارهابي بسوريا والعراق منذ تأسيسه عام 2014.

ولم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد صحة هذه التقارير.