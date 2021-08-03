حكومة الفنادق اليمنية المستقيلة تستنجد بالغرب للحيلولة دون سقوط مأرب

الوقت- هذه الأيام أصبحت محافظة مأرب الغنية بالموارد النفطية بؤرة الحرب في اليمن، وبفضل الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله" على قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقة حكومة "منصور هادي" المستقيلة، أصبحت مسألة تحرير هذه المحافظة الاستراتيجية في وقتنا الحالي على بعد خطوات قليلة، كما أصبحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية على مقربة من تحرير كل مناطق ومديريات محافظة مأرب من أيدي القوات السعودية الغازية. ولقد كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن العمليات العسكرية الناجحة والحاسمة التي يقوم بها أبطال الجيش واللجان الشعبية "أنصار الله" في مدنية مأرب لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، ولقد بدأت هذه العمليات قبل ثلاثة أسابيع في هذه المدينة الاستراتيجية، ولفتت تلك المصادر إلى أنه خلال تلك الاشتباكات العنيفة والمذهلة تم تطهير وتحرير جزء كبير من مناطق ومديريات محافظة مأرب التي كانت قابعة تحت احتلال قوات تحالف العدوان الغازية.

إن كل هذه الانتصارات التي تمّكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحقيقها في عدد من مناطق ومديريات محافظة مأرب تدل على أن اليمنيين وصلوا إلى مستوى من القوة لدرجة أنهم ليسوا على استعداد لتقديم عن أي تنازلات للعدو لإنهاء الحرب، مؤكدين على الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد. وفي الوقت الحاضر، أصبحت الظروف سانحة لسيطرة قوات "أنصار الله" على مأرب بشكل كامل، الأمر الذي سيغير بالتأكيد معادلات الحرب لمصلحة حكومة صنعاء، ولهذا يسعى اليمنيون إلى تحرير هذه المحافظة بالكامل بقوة السلاح قبل الشروع بالحلول السياسة، إن تحرير محافظة مأرب من قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته والتنظيمات الإرهابية الموالية له، سيؤدي حتماً إلى زيادة قوة حكومة صنعاء في ساحة التطورات اليمنية، وسيؤدي بالمثل إلى تقليل قوة ونفوذ تحالف العدوان وحكومة الارتزاق المستقيلة القابعة في فنادق الرياض.

وللهروب من الهزيمة في مأرب دعا وزير الإعلام في حكومة الفنادق المستقيلة "معمر الإرياني"، يوم السبت الماضي، إلى الضغط العسكري والسياسي على قوات "أنصار الله"، للاستجابة إلى دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في جهود إحلال السلام في البلاد وفق قوله. كما قام الوزير المستقيل "الإرياني" بكتابة بعض الأكاذيب حول حركة "أنصار الله" وكتب على "تويتر": "تجارب اليمنيين مع حركة أنصار الله منذ نشأتهم تؤكد أنهم لا يفهمون سوى لغة القوة، وأنهم لن ينصاعوا لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي"​​​. وزعم "الإرياني": "أنه منذ بداية الحرب العبثية على اليمن لم يجلس قادة أنصار الله على طاولة حوار إلا تحت الضغط العسكري، الأولى عندما سيطرت قوات تحالف العدوان السعودي على فرضة نهم المدخل الشمالي للعاصمة المختطفة صنعاء، والثانية عندما اقتربت قوات تحالف العدوان من السيطرة على مدينة الحديدة".

واتهم المرتزق "الإرياني" حركة "أنصار الله" بـ "عدم الجدية في كل جولات التفاوض"، معتبرا أن "جلوسهم إلى طاولة الحوار كان مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفهم وتجنيد المزيد من المغرر بهم". وتوسل وزير الإعلام اليمني المستقيل، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على "عدم إضاعة المزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات أنصار الله الجنوح للسلم، والتحرك الجاد لدعم جهود الدولة لبسط سيطرتها وإنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية". وهنا يرى العديد من الخبراء السياسيين أن هذه المطالب التي دعا بها وزير الإعلام في حكومة الفنادق جاءت في الوقت الذي تمكن فيها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تحقيق العديد من الانتصارات خلال الايام الماضية في العديد من جبهات القتال سوا في محافظة مأرب أو داخل العمق السعودي.

وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من التقارير أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال الايام القليلة الماضية من تحقيق الكثير من الانتصارات في العديد من جبهات القتال وخاصة في مديريات مدينة مأرب وتمكنوا أيضا من شن العديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات دون طيار داخل العمق السعودي وهذا الامر دفع قادة الرياض إلى الاستنجاد بالدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة لإنقاذهم من هذا المستنقع الذي غرقوا فيه بعدما زعمت بأنها لم تقم بجرائم حرب في اليمن وإنما هي تسعى إلى إعادة الشرعية للرئيس اليمني المستقيل "منصور هادي" وبالفعل قامت تلك الدول الغربية بالتنديد بهجمات "أنصار الله" على المطارات السعودية وتناسوا الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي كل يوم في حق أبناء الشعب اليمني.

لقد أثار تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، الذين أصبحوا يبعدون خطوة واحدة عن تحرير محافظة مأرب بالكامل، مخاوف حكومة الفنادق وقادة الرياض وواشنطن ولندن، الداعمين الرئيسيين لتحالف العدوان السعودي في حرب اليمن. ولقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل عدة أيام أنه ينبغي على قوات "أنصار الله" اليمنية إنهاء هجماتها على جبهة مأرب. وفي غضون ذلك، أكد مسؤولون في حركة "أنصار الله" أن تحالف العدوان السعودي هو الذي شن حرباً عبثية على اليمن وهو الذي يجب أن يوقف هجماته على أبناء الشعب اليمني الأعزل وفك الحصار الجائر على المطارات والموانئ اليمنية. وفي هذا السياق، قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، "تيموثي ليندر كينغ"، إن الولايات المتحدة تستخدم قنوات خلفية للتواصل مع حركة "أنصار الله" في اليمن. وقال "ليندر كينغ"، إن "واشنطن لديها سُبل لتوصيل الرسائل إلى حركة أنصار الله اليمنية، وتستخدم تلك القنوات بشكل نشط للغاية مع تحاورها المباشر مع قيادات الدول الرئيسة المعنية."

كما كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن تحالف العدوان السعودي جمع خلال الايام الماضية عددا كبيرا من العناصر الإرهابية التكفيرية والسلفية من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وقاموا بنقلهم إلى جبهة مأرب. ولفتت تلك التقارير إلى أن هذه القوات الإرهابية قد تدربت في قاعدة عسكرية تسيطر عليها الإمارات في إريتريا لعدة أشهر وتم إرسالها على الفور إلى ساحات القتال في غرب مأرب لمنع سقوط هذه المدينة الاستراتيجية وأكدت تلك التقارير أن بعض العناصر الإرهابية رفعوا أعلام تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في ساحات القتال.

وفي هذا السياق، دعت حكومة الإنقاذ الوطني اليمني مجدداً الأمم المتحدة إلى إنهاء لعبة تحالف العدوان السعودي الإماراتي ضد أبناء الشعب اليمني والمتاجرة بمشاكل اليمنيين في الساحات الاقليمية والعالمية. وشددت صنعاء على ضرورة خلق ممر آمن للنازحين في محافظة مأرب، مؤكدة أن تحالف العدوان السعودي يستهدف مخيمات اللاجئين في محيط مدينة مأرب. ورغم تحذير المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية اليمني من مغبة استغلال اللاجئين في حرب مأرب، قامت عناصر تابعة للرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي" أمس بمهاجمة مناطق واقعة في مديريتي "الرحبة والعبدية" الواقعتين جنوب مدنية مأرب. ولقد ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن مقاتلي تحالف العدوان السعودي الإماراتي قصفوا بشكل مكثف مخيمي "الحيال والصوابين" الواقعين بالقرب من سد مأرب لمنع سقوط هذه المدينة في أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله". وفي غضون ذلك، قامت مؤخرًا قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية بتحرير العديد من المناطق الواقعة في مديرية صرواح. ووفق هذه الصحيفة، فإن الغارات الجوية تسببت في فرار أعداد كبيرة من النازحين من المنطقة. كما أفادت مصادر محلية بأن مئات العائلات النازحة غادرت المخيمات يوم أمس. ووفق التقرير، تزامنت هذه الهجمات البربرية لتحالف العدوان السعودي مع دعوات أمريكية وفرنسية لوقف الهجمات والحرب في مأرب، لكن مقاتلات تحالف العدوان السعودي واصلت هجماتها الوحشية على النازحين اليمنيين رغم كل تلك الدعوات الغربية.

وفي الختام يمكن القول إن هذه الدعوات الصادرة من حكومة الفنادق وقادة السعودية والزيارات المكوكية الغربية والأمريكية لإقناع أطراف النزاع في اليمن للجلوس على طاولة المفاوضات وايجاد حل سلمي للأزمة اليمنية ما جاءت إلا بعدما تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تحرير معظم أراضي اليمن وتنفيذه للعديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة داخل العمق السعودي، الأمر الذي أثقل كاهل الاقتصاد السعودي وتسبب بحدوث أزمة مالية في الميزانية الحكومية السعودية ولهذا فإن دول تحالف العدوان تبحث لها الان عن مخرج ينقذها من المستنقع اليمني الذي غرقت وخسرت الكثير من جنودها وأموالها فيه، وخاصة أن العديد من الدول الغربية أعلنت خلال الايام الماضية عن نيتها إيقاف بيع الاسلحة للرياض وابو ظبي بسبب الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي في اليمن وتخلي إدارة "جو بايدن" الجديدة عن الرياض.