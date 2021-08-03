لمحة عن هجمات الكيان الصهيوني على الأراضي السورية عام 2021

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 24 رجب 1442

إخترنا لكم

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية الوقت- إن زيارة البابا فرنسيس الأخيرة للعراق، وخاصة لقاءه بآية الله السيستاني، المرجعية العليا لشيعة العراق، انتشرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وفي حين أن الاجتماع والتشاور بين الزعيمين الدينيين الكبيرين جرى خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات كاميرات الأخبار، الا ان وسائل الإعلام العراقية غطت محتوى هذه المحادثة التي استمرت ساعة واحدة.

زيارة بابا الفاتيكان للعراق في ظل المظلة الأمنية التي وفَّرتها المقاومة يمكن أن يلعب لقاء آية الله السيستاني مع البابا في النجف، دورًا مهمًا في الحد من التوترات الطائفية في العراق. توتراتٌ اندلعت بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، وتصاعدت إلى مستوى غير مسبوق مع غزو داعش لشمال العراق عام 2014.

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود! الوقت- قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدّمت بدعوى قضائية في المحاكم الألمانية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتبرز أهمية هذه الشكوى إلى أنها جائت بعد عدة أيام من إصدار الإدارة الأمريكية تقريراً استخباراتياً عن كيفية وتفاصيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول، كما أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية اعتبر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل أو اختطاف الصحفي السعودي.

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟ الوقت_ بعد أيام قليلة من الإفراج عن التقرير السريّ للاستخبارات الأمريكية بشأن اغتيال الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي،

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن لقد ظهرت منذ بعض الوقت علامات الاختلاف في سياسات كل من السعودية والإمارات، علنيةً وسريةً. ويمكن رؤية هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من الموضوعات.

أخبار

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن

الوقت- تحركت النيابة العامة التابعة لحكومة المستقيل "عبد ربه منصور هادي"، بشأن تعذيب السجناء اليمنيين بسجون إماراتية في محافظتي عدن وحضرموت، وقعت على يد ميليشيات إماراتية تابعة لتحالف العدوان على اليمن.

الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’ الوقت- أفادت وسائل إعلام بأن القوات الامريكية نفذت مع "قسد" عملية إنزال جوي بمحافظة الحسكة، بحجة القضاء على قيادي بجماعة "داعش" الوهابية.

الكيان الصهيوني: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا الوقت- أكد وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن "إسرائيل" ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود الوقت- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود في مدينة طوباس الليلة الماضية، خلال عملية مداهمة لاعتقال مطلوبين.

في عملية "عملية توازن الردع" السادسة.. صواريخ باليستية ومسيرات يمنية تهز العمق السعودي الوقت- العمق السعودي وصولا الى حدوده الشرقية تحت نيران الباليستي والمسيرات اليمنية، مواقع سعودية عدة حساسة وعسكرية استهدفتها صنعاء في عملية اطلقت عليها اسم عملية توازن الردع السادسة.

غرفة التجارة الإيرانية: الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة الوقت-كشف عضو الهيئة الرئاسية بغرفة التجارة الإيرانية-العراقية، حميد حسيني، في تصريحات صحفية له

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان الوقت-نشرت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر التقطتها طائرات مسيرة إيرانية للسفينة

بكين تحذر واشنطن: كفوا عن التدخل في شؤون البلاد الآسيوية الوقت-قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مؤتمر صحفي سنوي كبير اليوم الأحد، أن روسيا والصين

شعبية ميركل تتراجع والسبب في الخبر! الوقت-كشفت وسائل إعلامية ألمانية، اليوم الأحد، عن تراجعت شعبية المحافظين في أل

بايدن: سنتغلب على الصين الوقت-قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمة له ألقاها مساء السبت في البيت الأبيض، إن إقرار

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة الوقت-قالت وسائل إعلامية سورية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأميركي تواصل نقل جنود ومعدات

التحالف السعودي الأمريكي يكثف غاراته على صنعاء الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية، بعض ظهر اليوم الأحد، بدوي انفجارات عنيفة هزت العاصم

مجدداً.. روسيا تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما الوقت- جددت روسيا مطالبتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق نزيه ويوثق به في الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما بريف دمشق عام 2018 مؤكدة أن نجاح عمل المنظمة مرهون بهذا الأمر.

مايكروسوفت الأمريكية تتهم "الحكومة الصينية" باختراق وكالات حكومية بأمريكا الوقت- قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية إن الشركات والوكالات الحكومية في امريكا التي تستخدم خدمة بريد إلكتروني من الشركة تعرضت لاختراق في حملة قرصنة عنيفة كانت "على الأرجح تحت رعاية الحكومة الصينية".

الرئيس الايراني: على كل الاطراف المعنية بالاتفاق النووي الالتزام بتنفيذ قرار 2231 الوقت- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن ايران الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي ولايمكن استمرار هذا الوضع بل يتعين على جميع الاطراف المعنية بالاتفاق الالتزام بتنفيذ قرار 2231 لمجلس الامن الدولي.

الحشد الشعبي في العراق يعثر على مضافة لداعش في جرف النصر الوقت- اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن العثور على مضافة لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل.

مواصلة لجرائمها.. ميليشيا ’قسد’ تختطف عدداً من المدنيين من ريفي الحسكة والرقة الوقت- في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في الجزيرة السورية اختطفت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين من منازلهم بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

الكيان الصهيوني يستهدف المزارعين بخانيونس ومراكب الصيادين في بحر غزة الوقت- استهدفت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاحد، اراضي المواطنين ورعاة الأغنام شرق خانيونس، في حين لاحقت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين واطلقت النار صوبهم في بحر غزة .

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة الوقت- شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

السفير الروسي في ايران يسلم مستشار الامام رسالة من بوتين الوقت-كشفت وسائل إعلامية إيرانية أن السفير الروسي لدى طهران، لوان جاغاريا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بايدن: سنتغلب على الصين

بكين تحذر واشنطن: كفوا عن التدخل في شؤون البلاد الآسيوية

طائرة مسيرة إيرانية تكشف كذب ادعاءات تل أبيب باستهداف إيران لسفينة إسرائيلية في خليج عمان

حكومة الفنادق اليمنية المستقيلة تستنجد بالغرب للحيلولة دون سقوط مأرب

شعبية ميركل تتراجع والسبب في الخبر!

عقب لقاء العسكر في السودان.. هل تصل أزمة سد النهضة إلى الحرب؟

مصادر سورية: قوات الاحتلال الأميركي تنقل جنود ومعدات عسكرية إلى الحسكة

جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم طعنه أحد الجنود

المرجعية العراقية في خطوط المواجهة الأمامية للصهيونية

الكيان الصهيوني: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا

الغرب وتسييس ملف اللاجئين السوريين

حكومة المستقيل هادي تحقق في انتهاكات وقعت بسجون الإمارات في اليمن

غرفة التجارة الإيرانية: الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة

في عملية "عملية توازن الردع" السادسة.. صواريخ باليستية ومسيرات يمنية تهز العمق السعودي

الاحتلال الأمريكي يقوم بعملية إنزال في الحسكة بحجة القضاء على ’والي البادية’

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

بالصورة... بناء مطار عسكري في القاعدة الإماراتية -الإسرائيلية بجزيرة ميون اليمنية

الخارجية الايرانية: إيران سترد على أي اعتداء يطال مصالحنا

الطاقة الذرية الايرانية: لن نزوّد الوكالة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

قضية خاشقجي تُسقط واشنطن في بئر نفاقها.. كيف خدع بايدن شعبه والعالم بأسره؟

برنامج الغذاء العالمي: اليمن أمام كارثة غذائية في حال استمرار الحصار

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ

مسؤول يمني رفيع يحذر دول العدوان: القادم مزلزل ومدمر ومؤلم

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

واشنطن بوست: خطة محتملة لاقتحام الكابتول اليوم!

خطيبة خاشقجي: يجب معاقبة محمد بن سلمان فوراً

أوليانوف: قرار الترويكا الأوروبية يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي

ما هو مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني الذي افتتح اليوم في دمشق

محسن رضائي: لا ينبغي أن توجد أي قوة أجنبية في منطقة ناغورنو كارباخ

خطيبة خاشقجي: يجب معاقبة محمد بن سلمان فوراً

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار

مراسلون بلا حدود.. وابن سلمان بلا قيود!

حكومة صنعاء: لا مفاوضات بين "أنصار الله" ومسؤولين أميركيين

الخارجية الايرانية: إيران سترد على أي اعتداء يطال مصالحنا

أيام صعبة لتحالف العدوان بعد أسبوع من بدء العملية الكبرى.. كم تبعد قوات "أنصار الله" عن بوابات مأرب؟ + صور

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

نائبة الرئيس الأميركي لنتنياهو: التزام الإدارة الأميركية بشراكة الولايات المتحدة مع "إسرائيل"، والالتزام الراسخ بأمنها

اول سيدة ايرانية تنتخب نائباً لرئيس اتحاد كرة القدم الإيراني

النجباء: السبيل الوحيد لوقف الهجمات الصاروخية للمقاومة العراقية هو خروج المحتلين الأمريكيين من العراق

ايران تنتقد "الذرية" لعدم اتخاذها اي اجراء ازاء التهديد النووي الصهيوني

تفاصيل الصراع بين أمريكا وروسيا في السودان.. هل تنجح الخرطوم في إدارة علاقاتها؟

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

رسالة حماس إلى قطر وتركيا وخفايا حوار القاهرة

لماذا قد يصبح الاتفاق الكردي مع دمشق أكثر احتمالا من أي وقت مضى؟

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

مسؤول في الجيش الامريكي: قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22"

الرئيس الايراني: لم نلمس نوايا حسنة من واشنطن

كيف وقع ابن عم الملك المغربيّ في فخ تصريحاته؟

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

آفاق العلاقات السعودية الإماراتية في عهد بايدن

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟

توتر اسرائيلي -أمريكي.. الأسباب والتداعيات

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

كيف وقع ابن عم الملك المغربيّ في فخ تصريحاته؟

وسائل إعلامية أمريكية: الشيوخ الأميركي صادق على مشروعية محاكمة ترامب

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

السودان يشتعل بعد إعلان حمدوك تأليف حكومة جديدة

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

هل حان الوقت ليدفع محمد بن سلمان ثمن أفعاله؟

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

لمحة عن هجمات الكيان الصهيوني على الأراضي السورية عام 2021

الإثنين 24 رجب 1442
 
 
 
 
 
لمحة عن هجمات الكيان الصهيوني على الأراضي السورية عام 2021
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- منذ بداية حرب التحالف الغربي- العبري- العربي ضد الشعب السوري وحكومته، استهدف جيش الكيان الصهيوني بشكل متكرر أجزاء مختلفة من البلاد بهجمات صاروخية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية العسكرية والمدنية لسوريا.

وتواصلت الهجمات الصاروخية الصهيونية على الأراضي السورية عام 2021، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم انتهاك وحدة أراضي البلاد ست مرات، وكانت أهدافها الرئيسية تستهدف دمشق ودرعا والقنيطرة ودير الزور.

وفي 6 كانون الثاني 2021 شن الكيان الصهيوني أول هجوم له على سوريا في العام الجديد، مستهدفا منطقة الكسوة على أطراف العاصمة وغرب محافظة السويداء، ما تسبب بأضرار.

وفي 12 يناير، سُجل الهجوم الثاني بالصواريخ الصهيونية بإطلاق عدة صواريخ على أهداف في المحور الشرقي لمحافظة دير الزور، وفي 22 يناير، نفذ الهجوم الثالث باستهداف مناطق في المحور الغربي لمحافظة حماة.

وأسفرت هذه الاعتداءات في الجزء الغربي من محافظة حماة عن إصابة 4 أفراد من عائلة شهيد و 4 آخرين. وفي 3 شباط، استُهدفت مناطق في الجنوب السوري (محافظة درعا) بالصواريخ الصهيونية.

وفي 17 شباط، استهدف جيش الكيان الصهيوني منطقة الكسوة وبعض الأماكن في غرب العاصمة بثلاث هجمات متتالية، لكن منظومات الدفاع الجوي للجيش السوري كما في الهجمات السابقة اعترضت ودمرت عددا كبيرا من هذه الصواريخ.

ووقع الهجوم الصاروخي السادس للصهاينة (الهجوم الثاني في الشهر الأخير) ليلة الأحد 22 شباط الساعة 22:16 بتوقيت دمشق و 23:46 بتوقيت طهران من هضبة الجولان المحتلة، دون وقوع إصابات.

وفي هذا الهجوم أطلق الكيان الصهيوني عدة صواريخ باتجاه الغوطة شرق دمشق (على أطراف حي السيد زينب "ع")، وفي الوقت نفسه قام الدفاع الجوي للجيش السوري بإسقاط عدد كبير من هذه الصواريخ.

وقال المسؤولون ووسائل الإعلام الإسرائيلية، الذين سلطوا الضوء على الهجوم الصاروخي على العاصمة السورية استنادا على مزاعم لا أساس لها، ان هذا الهجوم هو رد على هجوم استهدف سفينة لهذا الكيان في بحر عمان، زاعمين أن استهداف دمشق كان بمثابة رد على إيران. لكن وزارة الخارجية الايرانية نفت هذا الادعاء غير الموثق للصهاينة بأن لإيران دور في استهداف السفينة.

ويزعم الصهاينة أنهم هاجموا مواقع إيران والقوات المساندة لها في دمشق بهجمات صاروخية ليل الأحد، وهم يعلمون جيدا أن طهران لن تتسامح مع أي هجوم على قواتها الاستشارية على الأراضي السورية وسترد بقوة.

بالطبع الرأي العام للمنطقة والعالم على دراية جيدة بأكاذيب الصهاينة وادعاءاتهم الكاذبة، لأنهم يزعمون بعد كل هجوم أنهم استهدفوا مسؤولا عسكريا إيرانيا رفيع المستوى وحتى انهم يعلنون عن اسم القائد المستهدف لكن بعد الهجوم بقليل يتبين الإذلال والعار الكبير الذي يتعرضون له، ولا يتركون لأنفسهم شيئا سوى الفضيحة والفكاهة في الفضاء الإلكتروني.

وفي السنوات الأخيرة، استهدف الكيان الصهيوني مواقع المستشارين الإيرانيين في محافظة حمص مرة واحدة فقط، لكن طهران ردت على هذا العدوان العسكري بهجمات صاروخية ثقيلة على الجولان المحتل، والآن يعرف مسؤولو هذا الكيان جيدا انهم اذا أقدموا على فعل شيئ غبي فسيواجهون رد فعل حاسم.

لطالما واصل الصهاينة حياتهم غير الشرعية بخلق أزمات وهمية وحروب عديدة، ويبدو أن سيناريو مهاجمة سفينة هذا الكيان في بحر عمان يدمر نفسه ويتماشى مع مغامرة جديدة لهم في المنطقة، حتى يتمكن من مواصلة الاحتلال من خلال اظهار نفسه بمظهر المظلوم سياسياً.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الشعب السوري حرب التحالف الغربي- العبري- العربي هجمات صاروخية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر