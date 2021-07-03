غرفة التجارة الإيرانية: الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة

الوقت-كشف عضو الهيئة الرئاسية بغرفة التجارة الإيرانية-العراقية، حميد حسيني، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، عن الافراج 3 مليارات دولار من أرصدة إيران في كوريا الجنوبية وسلطنة عمان والعراق".

وبحسب الاعلام الإيراني، قال حسيني إن "هناك مصادر استقاها من مصادر لبنانية وعراقية وغربية تؤكد موافقة أميركا على الإفراج عن 3 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية وعمان والعراق".

وكان الحسيني قال الجمعة إن "واشنطن وافقت على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي".

وفي هذا السياق، أعلن مدير البنك التجاري العراقي "تسديد بعض المبالغ من الأرصدة الإيرانية لدى بلاده"، مؤكّداً على "تسريع وتيرة استخدام هذه الأصول، وبذل الجهود لتفعيل قنوات مالية معتمدة لدى الجانب الإيراني في هذا السياق".

سبق ذلك أن أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن وجود محادثات تجريها بلاده من أجل استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة لديها بسبب العقوبات الأميركية، من أجل دفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة".

وبحسب المسؤول فإن "التقدم في المحادثات الجارية حول استخدام الأموال الإيرانية كان على إثر قرار طهران بالإفراج عن معظم أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة".

هذا وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في 23 شباط/فبراير أنه سيتم الإفراج عن مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في كوريا الجنوبية، وأكد أنه جرى الاتفاق مع كوريا الجنوبية واليابان على السماح لإيران بالوصول إلى أموالها المجمدة.